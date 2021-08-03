МНЕ ЗА ВАС СТЫДНО!

Открытое письмо журналиста Гайсина депутатам Собрания Марксовского муниципального собрания Саратовской области

Я не буду говорить Вам, коллеги, о предназначении депутата, о его роли в жизни любого региона нашей великой страны, о правах и ответственности. Вы это знаете лучше меня. Я просто скажу, что это мы Вас избрали и Вы ответственны перед нами, должны отчитывается перед нами и доказывать нам, что доверие наше Вы оправдали. Что Вы стоите на страже интересов жителей города Маркса и Марксовского района. Что Вы честны перед нами, избирателями и принимаете верные Решения, которые последовательно ведут наш небольшой регион к процветанию.

К сожалению, мне кажется, что это не так, что мы ошиблись в Вас, в Вашей честности и порядочности. Что Вы не способны отстаивать не только интересы жителей района, но даже лично свои, в том числе и депутатские интересы, право на свободу высказывания своего мнения и принятия решения. И вот этому доказательство.

Как известно, 28 января 2021 года должно было состояться 68-е заседание Марксовского муниципального собрания депутатов. В повестке дня стояло восемь вопросов. Но что поделать, если жизнь, нынешняя ситуация диктует свои правила и порядки. В стране, во всем мире пандемия коронавируса, которая, оказывается, влияет и на работу марксовских депутатов. Как сказал на том заседании председатель собрания Николай Косарев, пять депутатов заболело, другие отсутствуют по уважительным причинам, и не хватает кворума для проведения заседания депутатов. Собрание перенесли на февраль месяц. Что ж, и такое бывает в жизни и работе народных избранников.

В тот день на собрании присутствовал наш знаменитый земляк, заслуженный деятель культуры России, директор молодежного цирка Арт – Алле Сергей Иванович Соловьев. Он просил помощи у депутатов, так как цирк не организовывал свои выступления, а надо закупать и атрибуты, и различные снаряжения, одежду для юных артистов и многое другое. На его просьбу сразу же откликнулись депутаты - Айдар Байзульдинов и другие. Подумалось: молодцы, как активно и быстро реагируют на всё.

Но именно этот случай, это несостоявшееся заседание заставили взглянуть на деятельность депутатов Марксовского муниципального собрания с иной точки зрения. Ими, оказывается, можно помыкать, без их согласия принимать решения.

Уважаемые депутаты! Вы помните, что в повестке дня стоял один из важнейших в жизни района вопросов. Он назывался так « О передаче в государственную собственность Саратовской области спортивного стадиона «Старт» и земельного участка». Вы его не передали, так как на заседании собрания, как сказано выше, не было кворума. Но странным образом, стадион и земельный участок все же были переданы в собственность Управлению капитального строительства Саратовской области. Каким образом, это другой вопрос. Но без вашего ведома, без вашего решения. Такого в хозяйственной и политической жизни Марксовского района никогда не было. Никто, никогда так не уводил из казны собственность района. И это произошло не без участия председателя районного собрания Николая Косарева и главы района Дмитрия Романова. Выходит, что эти два руководителя района могут без решения депутатов районного собрания распоряжаться и передавать третьим лицам, не имеющим никакого отношения к нашему району, любое имущество? Например, здания школ, детских садов, ФАПов, мосты и пруды, земельные участки? Как же так?

Но и это не все!

Уважаемые депутаты! Ещё раз напомню, что на 68-м заседании, которое должно было состояться 28 января 2021 года, необходимо было рассмотреть по повестке дня восемь вопросов. Кворума не было, заседание собрания не состоялось. Но каким – то образом на официальном сайте администрации Марксовского муниципального района в разделе «Собрание» появились уже принятые и подписанные Николаем Косаревым и Дмитрием Романовым Решения. Их здесь опубликовано ровно пять. Как? Вы же их не принимали, и следующее 69-е заседание у Вас состоялось только 25 февраля?

Такого в жизни Марксовского района тоже не было. Никто и никогда не решался фальсифицировать Решения депутатов муниципального района. Стоит ли Вам, уважаемые депутаты, напоминать, что это не только подделка документов, но и уголовное преступление? Как могут два человека, подписавшие пять Решений собрания, - Романов и Косарев – своими подписями внести изменения в бюджет района, объявить публичные слушания, где рассмотреть вопрос об изменениях в Уставе района, изменить прогнозный план приватизации муниципального имущества и так далее? Это все полномочия легитимного собрания депутатов Марксовского муниципального района.

Думаю, что Д.Романов и Н.Косарев не только пренебрегли правами народных избранников, вместо них приняли Решение собрания, но и совершили должностное преступление. Здесь очевидны подделка и подмена документов. Это просто неоспоримо.

Наверное, важнее всего то, что два человека – Косарев и Романов – отняли у Вас, депутатов, которых избрали все жители района, право думать, голосовать, принимать решения по любому вопросу. Вы им не нужны, они могут управлять районом и без Вашей деятельности, без Вашей помощи. Тогда зачем Вы нужны и нам, избирателям?

Важно ещё вот что. Неужели никто из Вас, 18 депутатов, Косарев не в счет, не знали, что решения собрания были фальсифицированы, документы были подделаны и подписаны без Вашего голосования? Или Вы, как тот страус, спрятали головы в песок по принципу «Моя хата с краю…»? И никто из Вас не высказался по этому поводу, не выступил с официальным депутатским протестным заявлением.

Тогда мне стыдно за Вас! Мне стыдно, что я пять лет назад голосовал за Вас. Вы меня подвели. Как подвели еще несколько десятков тысяч избирателей Марксовского района.

И что Вы после этого будете делать? Ведь многие из Вас вновь зарегистрировались кандидатами в депутаты на выборы, которые пройдут 19 сентября 2021 года.

А если у Вас моральное право участвовать в выборах после случившегося?

Салимжан Гайсин, член Союза журналистов России.

P.S. Соответствующее заявление подано в Марксовскую межрайонную прокуратуру.

P.S. P.S. Предлагаю главе района Дмитрию Романову и председателю районного собрания Николаю Косареву после случившегося незамедлительно подать в отставку. Николаю Косареву также предлагаю отозвать документы на участие в выборах депутатов Марксовского муниципального собрания Саратовской области в сентябре 2021 года.