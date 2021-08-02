На пляже скоро будет песок "золотой"

Роспотребнадзор Саратовской области проинформировал, что новый пляж небезопасен для купания. Саратовский Роспотребнадзор сообщил, что по данным на 29 июля, проба воды, взятая в Волге на участке от ул. Шелковичной до ул. 2-я Садовая, не соответствует нормам по санитарно-гигиеническим показателям. Об этом написали уже почти все саратовские СМИ. Но...

Между тем, благоустройство закрытого пляжа вовсю продолжается. Кроме тендера на закупку машин для очистки песка, подразделение мэрии два дня назад нашла поставщика пляжных дорожек. Вот что по этому поводу пишет «Бизнес Вектор»:

«За 1,25 млн рублей чиновники хотели приобрести 130 настилов из поперечных досок из хвойных пород. Цвет — палисандр, ширина секции — не менее 1 м, длина — не менее 3 м. Победителем аукциона стал Егор Дудин, согласившийся выполнить поставку за 763,9 тыс. рублей. В качестве ИП он занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. И является совладельцем консалтинговой фирмы «Альянс». В открытых источниках выручка показана лишь за 2018 год и составляет ноль рублей. Настилы должны быть поставлены в течение двух недель после заключения контракта».

Видимо, мэрия просто не знает, куда девать деньги? Дорожка почти за миллион, это уже точно, что не нужно на этом закрытом пляже. Да и на открытом- тоже. Много ли Вы видели курортов, где есть еще на песке дорожки? Явный перебор. Это и называется «рациональное расходование бюджетных средств»?