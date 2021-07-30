Новый пляж в Саратове: "бабки" "купаются" в мутной воде

Можно при желании, и в луже искупаться. Или- на новом пляже. Много споров о новом пляже: можно тут купаться, или нет?

Например, телеграмм канал Наблюдатель напоминает:

«Если учесть, что пляж был открыт 4 июля, то через 10 дней (13 июля 2021 г.) Роспотребнадзор опубликовал информацию «О состоянии мест купания, отдыха у воды на территории Саратовской области на 13.07.2021 г». Там, наряду с другими местами для купания, был назван и новый городской пляж, с наименованием организации, которая его обслуживает (водопользователь) - МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» в черте г. Саратова от улицы Шелковичная до улицы 2-я Садовая.

И в той информации было сказано, что по результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют гигиеническим нормативам : пробы были взяты через 10 дней после того, как новый пляж был открыт.

А вот, буквально сегодня появилось сообщение в другом СМИ ( «Свободные новости»):

«Областное управление Роспотребнадзора выявило загрязнение Волги в районе официально открытого 4 июля в Саратове нового пляжа. Об этом ведомство сообщило ИА «Свободные новости» в официальном ответе на запрос информации». И далее, цитата из ответа: « По результатам проведенных лабораторных исследований проб воды из реки Волга установлено несоответствие отобранных проб гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям».

В одном случае, Ропотребнадзор говорит, что купаться можно, в другом- что купаться нельзя.

Удивляться нечему, это саратовские традиции: сначала делают, тратят миллионы на проекты, а потом только, начинают думать.

Так было с велодорожкой, так получилось с Парком покорителей космоса, который оказался абсолютно не востребован, так происходит повсеместно.

И расхожая фраза людей, когда они слышат об очередном таком проекте, что «отмывают бабки», получила, буквально, наглядное воплощение после строительства нового пляжа. «Бабки» потратили и «отмыли» в мутной воде пляжа?