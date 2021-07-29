Предвыборный Стрелюхин продолжает обещать. Теперь- многодетным семьям

Александр Стрелюхин продолжает вести избирательную кампанию. Встречается с людьми и смотрит, где есть проблемы. Ну и, как и полагается кандидату от «Единой России», обещает избирателям решить проблемы. Вчера, как он сообщает в своем Instagram, Стрелюхин побывал в Марксе и там изучил проблемы многодетных семей. Словно бы, о них впервые услышал.

Проблема «долгоиграющая», очень похожая на проблему обманутых дольщиков: решается годами, но так и остается не решенной. Если мы откроем сайт администрации Марксовского района, то пожалуйста, увидим списки участков, которые бесплатно выделяются многодетным семьям. Чего бы еще? Однако, список земельных участков, это всего лишь формальное решение проблемы. Эти участки, как правило, непригодны для строительства и проживания на этих участках: нет инфраструктуры. В реальности, проблема выделения пригодных земельных участков для многодетных семей не решается. И здесь, прежде всего, ответственность главы Марксовского муниципального района Романова, но никак не кандидата в депутаты Государственной думы Стрелюхина, который в лучшем случае, сможет приехать в Маркс , покачать головой, как все плохо, и уехать обратно- в Саратов.

«Осмотрел участки для многодетных семей в Марксе…Ситуация по объектам не новая…»- пишет Стрелюхин в Instagram.

Да, это кандидат в депутаты точно подметил: ситуация не новая, и кому как не Стрелюхину этого не знать, ведь еще год назад он исполнял обязанности председателя правительства Саратовской области.

Стрелюхин уже тогда и мог, и был обязан обратить внимание на проблемы многодетных семей не только в Марксовском районе, но и на проблемы многодетных семей по всей Саратовской области. И заметим, не только «обратить внимание» он был ДОЛЖЕН на эти проблемы, но и РЕШИТЬ их, так как их решение входило в его должностные обязанности, как председателя Правительства Саратовской области. Обязанности эти прописаны в ст. 61 Устава Саратовской области, и один из пунктов этих обязанностей гласит: «Осуществляет мероприятия по охране семьи, материнства, отцовства и детства»

И как Стрелюхин выполнил те свои обязанности? Получается, что никак не выполнил, если проблема остались.

Но вот теперь, в ранге всего лишь(!!!) кандидата в депутаты Госдумы, он обещает их решить. Смешно ведь, правда? Все же понимают- обычный заурядный предвыборный пиар, показуха.

Но люди верят, и поэтому, еще смешнее выглядят комментарии на его страничке в Instagram, где пишут ему слова благодарности, что он обратил внимание на проблемы многодетных семей.

Да, проблема застарелая, и исполнительная власть ничего не сделала, даже палец о палец не ударила чтобы хотя бы приблизиться к ее решению. В мае 2018 года в Марксе прокуратура уличила местных чиновниках в нарушении при выдаче бесплатных земельных участков многодетным семьям. Как тогда выяснила прокуратура, среди участков, попавших в перечень на официальном сайте администрации, десятки участков находились в охранной зоне магистрального газопровода высокого давления.

Три года прошло с того времени, и вот сегодня Стрелюхин появился в Марксовском районе в рамках своей личной предвыборной кампании. Его понять можно- он хочет получить мандат депутата Госдумы со всеми вытекающими отсюда приятными последствиями лично для него. А что толку людям, что он появился в Марксе, и «обратил внимание на проблему»?

С точки зрения предвыборных технологий все нормально : в Марксе зарегистрировано 339 многодетных семей. Считай, что после такого визита «доброго дяди», и обещаний решить проблемы, все многодетные семьи пойдут голосовать за Стрелюхина. А проблема решится? Нет, конечно. Проблему может и должен будет не Стрелюхин решить, а глава Марксовского района Романов и председатель правительства Бусаргин. Но и они, ничего не делают.

Но вот вопрос: если в ранге председателя правительства Стрелюхин даже не приблизился к решению проблемы многодетных семей, то где надежда, что в ранге кандидата в депутаты, что не дает никаких ему полномочий, эта проблема будет решаться?

Поэтому, так неубедительно и звучит предвыборная риторика Стрелюхина, приехавшего в Маркс «осмотреть участки для многодетных семей»: «принял участие в обсуждении», «поделился своим видением», «нужно разработать проект планировки», « необходимо повторно провести межевание»…

Это ведь все слова и обычный предвыборный пиар. А люди верят, надеются, питают иллюзии. Но ведь играть на чувствах избирателей, и тем более многодетных семей, это разве не низко?