Кандидат в депутаты Государственной думы Воробьев поддерживает вора и мошенника в прошлом и ранее судимого кандидата в депутаты от "Единой России" Инкина Е.М.

На этом снимке два гражданина и два кандидата от партии «Единая Россия». Кандидат в депутаты Государственной думы по Балашовскому избирательному округу А.Воробьев и выдвинутый ( пока не зарегистрированный) кандидат в депутаты Хоперского МО Балашовского района Е. Инкин.

О первом, о Воробьеве, многочисленные телеграмм каналы сообщали, что в прошлом он занимался торговлей наркотиками и имел деловые связи с наркомафией из Энгельса. Сам Воробьев никаких комментариев по этому поводу не дает: не отрицает факт торговли наркотиками.

Об уголовном прошлом Е. Инкина, главы Хоперского МО Балашовского района, которого сегодня так активно поддерживает А.Воробьев - доподлинно известно- он был дважды судим.

Однако, это обстоятельство и его уголовное прошлое не помешало ему осенью 2016 года быть избранным в депутаты Хоперского МО, а потом стать и главой этого МО.

И вот - снова выборы. И снова 65-летний Инкин Е.М. сдал документы в ТИК Балашовского муниципального района, и снова хочет стать депутатом и главой Хоперского МО.

И снова Е.М. Инкин скрыл данные о своих судимостях. Документы приняты, и находятся ТИК Балашовского муниципального района на рассмотрении. Пока Инкин не зарегистрирован. Будет ли он зарегистрирован как депутат и получит ли право принимать участие в выборах?

Пойдет ли ТИК Балашовского муниципального района снова на нарушение законодательства о выборах, зная, что Инкин Е.М. в прошлом судим, и не имеет права не только не принимать участие в выборах, но даже и думать об этом?

Если председатель ТИК забыла о том, что Инкин Е.М. дважды судим, то наша редакция напомнит об этом.

В 2016 году, после проведенной проверки, прокуратура Балашова установила, что приговором Балашовского народного суда от 16.02.1988 года Инкин Е.М. был судим за кражу по статье ч.1. ст. 89 УК РСФСР. Это была его первая судимость еще в советские времена в эпоху перестройки при Горбачеве.

Однако, после этого Инкин Е.М., как говорится, не встал на путь исправления, и уже через три года, снова был осужден.Теперь уже в 2001 году по ст. 204 УК РФ ( «Коммерческий подкуп») и по ч.2 , п. б, в, г, д. ст. 159 ( «Мошенничество» УК РФ.

Эти факты биографии не помешали Инкину в 2016 году стать депутатом Хоперского МО, а затем быть избранным сельскими депутатами единороссами и главой Хоперского МО.

А ТИК Балашовского муниципального района тогда, в 2016 году, закрыла глаза на его судимости, чем грубо нарушила и растоптала Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и и прав на участие в референдумах РФ». То есть- во власть вошел человек с уголовным прошлым. В Балашове- можно!

С Инкиным все понятно, ему на старости лет снова сегодня хочется получить мандат, хочется снова получить доступ к халявной бюджетной кормушке в МО «Хоперское». С Воробьевым тоже все понятно - он хочет протащить во власть «нужного человека», который сможет обеспечить ему нужные голоса на выборах. К тому же, Инкин человек бывалый. Надо ли учить бывшего ворюгу и мошенника, как "воровать" голоса избирателей?

А вот как на счет ТИК? Даст ли председатель ТИК Балашовского муниципального района возможность дважды судимому в прошлом Инкину Е.М. сегодня участвовать в выборах и быть избранным, как в 2016 году? Видимо, да? Ведь судимый дважды Инкин Е.М. представляет «Единую Россию»!

Если да, то можно смело ставить жирный крест на законном праве граждан Балашовского муниципального района избирать достойных кандидатов.

Сегодня, как мы видим, во власть рвется человек с уголовным прошлым и дважды судимый- при поддержке кандидата в депутаты Государственной думы Воробьева.

Видимо, это и есть те самые «прозрачные» выборы, о которых многократно говорил Президент нашей страны Владимир Путин?