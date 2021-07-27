Почему не останавливают незаконную стройку в центре Саратова?

После короткого видеоролика 9 июля на телеграмм канале «На самом деле», о строительстве непонятного объекта на территории 2-го Пугачевского поселка (с участием Бобра контролера Николая) пришел ответ в комментариях из администрации Кировского района: «Речь идет о земельных участках, расположенных по 3-й линии 2-го Пугачёвского посёлка. Разрешение на строительство каких-либо объектов в отношении данных земельных участков не выдавались».

Прошло почти 20 дней после публикации того видеоролика. Строить непонятного жителям назначения объект начали еще активнее. Работает тяжелая техника, тяжелые грузовые автомобили разбивают дорогу и улицу, где находятся частные дома жителей. Никто даже и не думает останавливать строительство этого «таинственного объекта».

Не видя никакой реакции со стороны местной власти и правоохранительных органов, жители поселка ( всего 50 подписей) направили письмо на имя Президента РФ В.В. Путина и Генерального прокурора РФ И.В. Краснова.

Люди задают вопросы: « Кто, на каких основаниях допустил строительство еще одного производства и нахождение вредного производства в центре города среди жилых домов? Представители завода отвечать отказываются. При том, что данный завод уже отравляет жизнь людей, так как в воздухе летают какие-то пластиковые частицы и чувствуется неприятный запах, а тяжелая техника продолжает разбивать жалкие остатки дороги".

Жители поселка требуют провести комплексную проверку по вышеуказанным обстоятельствам, в том числе, по бездействию органов власти, и предоставить следующую информацию:

"Что это за производство? Есть ли разрешение на строительство? Проводилась ли экологическая экспертиза? Где паспорт объекта? Кто заказчик объекта? Кто подрядчик объекта?»

Со своей стороны, редакция газеты «Саратовский репортер» направляет редакционный запрос на имя прокурора Саратовской области С.В. Филипенко.

Людям надо помочь и разобраться в данной ситуации.