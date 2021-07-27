И снова - монополист Симонян!

Официальные СМИ сообщают, что «благодаря поддержке государственного депутата Н.Панкова выделены дополнительные средства, что позволит отремонтировать все тротуары в исторической части города Вольска».

Посмотрим, кому в Вольске доверяют эти работы, и коммерческие интересы какой именно фирмы, лоббирует, как мы полагаем, местная власть в лице Матвеева, при поддержке депутата Госдумы Панкова.

Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек на территории в МО город Вольск в 2021 году на сумму 60 миллионов рублей получило ООО "СПЕЦСТРОЙ". Директор - Симонян Х.Р. Это племянник бывшего министра дорожного хозяйства Джлавяна. И этим, полагаем, очень многое объясняется о применяемых подходах в работе фирмы Симоняна: было у кого поучиться и было у кого перенять бесценный опыт строительства дорог и иных объектов.

Где нет конкуренции- нет развития бизнеса, и это аксиома. Но в Вольске конкуренцию давно изжили, как явление,а всех возможных конкурентов не без участия местной власти «задушили».

Монополистам- «зеленый свет». И вот, фирма Симоняна многие годы подряд выигрывает тендеры на ремонт дорог, ремонт социальных объектов. И полагаем, выигрывает совсем не случайно, и не без содействия местной власти.

Сегодня, повторимся еще раз, контракт на обустройство пешеходных дорожек на сумму 64 516 129 рублей также получило ООО "СПЕЦСТРОЙ", как и контракт на ремонт автомобильных дорог на территории МО г. Вольск в 2021 году на сумму 72 975 120 рублей.

Почему снова ООО «Спецстрой»? Если бы эта фирма была самой высокопрофессиональной, то таких вопросов, возможно, и не возникало. Однако, наше издание не раз обращало внимание, в том числе, и прокуратуры, на качество исполняемых работ это фирмой.

Например, «Саратовский репортер» писал, что директор ООО «Спецстрой» Симонян Хачик Размикович во исполнение контракта по благоустройству общественной территории возле дома медиков, использовал для выравнивания территории опоку, которую его подчиненные привезли с «Чёрной горы» - не стали тратить деньги, заложенные в контракте на щебень. Скажите, мелочи? Разве нарушение условия контракта- это мелочи? На таких «мелочах» и делают свои состояния исполнители контрактов. И это не единственный пример.

В Вольске, после экспертизы ремонта спортзала школы в Широком Буераке, возбудили уголовное дело по факту мошенничества. У фирмы Симоняна , как и у самого Симоняна, в перспективе были большие проблемы. Но…уголовное дело возбудили, а потом так же быстро и закрыли. И об этом тоже писал подробно «Саратовский репортер», раскрывая нехитрые схемы "увода" бюджетных денег.

Тогда, проведенная экспертиза показала: из выделенных 400 тысяч, ремонт был сделан на 60 тысяч рублей. Результаты второй экспертизы по ремонту школы показали: жизни и здоровью детей и учителей последствия такого “ремонта” реально угрожают. Этот было несколько лет назад, а подрядчиком выступала фирма Симоняна. Более того, несмотря на все это, тендеры в Вольске продолжает выигрывать регулярно фирма Симоняна. Доверяют!

Понес ли тогда, за такой «качественный ремонт» школы хотя бы какую-то ответственность Симонян? Нет, не понес. А как мы знаем, безнаказанность порождает безответственность. Как вы думаете, может ли фирма под руководством такого директора, как Симонян, расходовать деньги на ремонт тротуаров и дорог, не отклоняясь от заданных параметров и условий контракта? А это- десятки миллионов рублей.

Как обычно происходит, освоение бюджетных денег в рамках контрактов, известно. Скажем, во время ремонта школы в Вольске это выглядело, примерно таким образом. По смете – на ремонт спортзала в школе выделяют 400 тысяч рублей, а ремонтируют за 60 тысяч рублей. Остальное - куда? Как можно качественно “отремонтировать” спортзал в школе за 60 тысячи, если на его ремонт бюджет выделил 400 тысяч?

Что в сухом остатке? Фирма Симоняна не без содействия местной власти и Панкова сегодня получает многомиллионные подряды. Осваивает их так, как считает нужным. Панков ходит, контролирует работы этой фирмы, указывает на недостатки. И все довольны! Все при этом, зарабатывают. Фирма Симоняна получает прибыль, а Панков получает политические дивиденды в глазах особо наивных и доверчивых граждан. Впрочем, возможно и не только одни политические дивиденды.

А когда пойдут дожди после выборов в сентябре и тротуары поплывут, люди будут удивляться, почему это случилось. Но спросить будет уже не с кого: на горизонте не будет уже ни Симоняна, ни Панкова. Симонян со своей фирмой, возможно, будет готовить документы на получение очередного контракта, а Панков будет начинать контролировать очередные "процессы". Не важно какие. Главное- контролировать!