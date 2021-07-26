Земель для многодетных-нет

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Одна из самых больших, одна из самых больных тем.  Не решается годами. Правда,  когда приближаются выборы, об этом  начинают говорить часто. Особенно, наш известный кандидат в депутаты Госдумы с  лыжными палками: обещает  помочь многодетным в Балакове, в Вольске… Но проблема остается, а обещания растворяются в воздухе.

К этой теме снова и снова возвращается руководитель  СРОО «Комитет многодетных семей» Ирина Алешина. И вот что  она сообщает в своем instagram : «Саратовской области нечего поставить в пример ни стране, ни соседям».

Она пишет :  «Мы, многодетные семьи, ждем уже год, когда областная Дума даст ход законопроекту, дающему право выбора между земельным участком (которые, как правило дают в широких, но далёких полях, оврагах, болотах, без коммуникаций, электричества, и даже не дорог, а просто без путей подъезда) или денежной выплатой. Такая норма действует уже в 21 регионе РФ».

И как в других регионах?  Ирина Алешина рассказывает: «А вот Губернатор Краснодарского края не скрывает проблематику, принял решение, взяв ответственность на себя».

А  в Саратовской области?  Ирина Алешина продолжает: «А мы, многодетные семьи самой быстровымирающей области, как всегда - подождем. Молчим, терпим, значит можем и подождать. Но тем временем многодетные семьи отпускают детей во взрослую жизнь, теряют статус и право на земельный участок и надежду на справедливость и доверие к власти.

В Краснодарском  крае, пишет   Ирина Алешина, «Вениамин Кондратьев придумал,  как решить проблему с выделением участков многодетным семьям. С визитом в Краснодар прибыла уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Ей губернатор сообщил, что за пять лет количество многодетных семей в регионе выросло в 1,5 раза. Сегодня 86 тысяч семей воспитывают порядка 300 тысяч детей.⠀ Однако сейчас в регионе осталось только 1,3 тысяч свободных участков, а в очереди на получение земли 32,6 тысяч семей. Очевидно, что исполнить требование закона о предоставлении многодетным участков не представляется возможным.⠀Для решения этой проблемы Кондратьев предложил предоставлять многодетным денежные выплаты взамен участков. Он даже подсчитал, что для этого потребуется не менее 15 млрд рублей, которых у региона свободных нет и поэтому нужна помощь Москвы.⠀ Анна Юрьевна @anna_jurevna , как принято в таких случаях, поддержала предложение и пообещала вынести его на обсуждение на федеральном уровне .Будем надеяться, что это не предвыборный пиар и проблема начнет решаться».⠀

А вот некоторые комментарии на эту тему:

«Да, как бы было здорово получить компенсацию вместо участка!!! Ведь у многих есть дачи, и там бы можно было построить! А с нуля возвести забор, коммуникации подвести, дом, баню построить это огромные деньги нужны...».

«Полностью поддерживаю Ирину Павловну, и ждём принятия закона на территории Саратовской области!  Время идёт, дети вырастают!».

«А сколько ещё семей не получило землю с 2011г,обещали,бумаги прислали ... И до сих пор, детям уже 30лет,25лет,13лет и 11лет. Теперь уже не положено. Интересно куда участки подевались».

Когда Саратовской области проблему многодетных семей будут решать, а не только о ней говорить?  Время идет, дети растут. А подрастут - уедут из Саратовской области.  Кто их  тут слышит и понимает?