Одиночество бабы Гали из Маркса: гниет заживо

Сегодня информационное агентство «Наш Маркс» публикует историю одиночества бабы Гали. Рядом никого нет. Автор статьи Софья Чернявко пишет: «Никто не осуществляет за бабушкой должного ухода. Она вся в пролежнях, ноги, живот, бока, ягодицы, спина, одна рука. Гниет вся заживо. Бабушка оставлена родственниками на произвол судьбы».

В квартире 72, дома 88 по пр. Ленина проживает, а если честно сказать существует и доживает свой век бабушка Галя. Ей ещё нет и 70 лет. Весной этого года у неё отказала одна нога. Ей провели диагностику и часть лечения. Функции всех органов её не нарушены. Но в силу своего заболевания и старческого возраста, бабушка прикована к постели, а точнее к цигейке. Я когда то жила там и знала вечно двигающуюся, вечно радующуюся, сильно богомольную бабушку Галю. У неё нет близких родственников, а именно мужа, детей и внуков, кто мог бы осуществлять за ней уход. Бабушка, которая засадила пол двора деревьями, которая копала лопатой и выравнивала землю для паркующихся машин, которая организовывала и обрабатывала клумбы около дома, постоянно участвовала в политической жизни города и двора, в настоящее время вынуждена вести своё существование на обоссаном одеяле на полу типа своей квартиры. У бабушке Гали есть дальние родственники, а именно двоюродные братья и сестра и племянница Анастасия, которая проживает в с. Орловское . Квартира по " чудействам " как то принадлежит не бабушке, как раньше, а ей. Но никто не осуществляет за бабушкой должного ухода. Она вся в пролежнях, ноги, живот, бока, ягодицы, спина, одна рука. Гниет вся заживо. Бабушка оставлена родственниками на произвол судьбы. Ещё не знаю куда девается её пенсия, которую ей приносят. К б. Гале приходят бабушки соседки, приносят еду. Но в настоящее время ей не только это нужно. Необходим постоянный уход, убрать пролежни, мыть, обрабатывать и менять постельное белье, что им физически не под силу. Б. Галя не имела своих детей, но воспитала ни одно поколение чужих деток. Всегда молилась за нас и наше здоровье. А сейчас вынуждена сгнивать заживо, при чем все органы её функционируют нормально. Она вынуждена лежать и чувствовать как ей хочется в туалет, а в силу того, что не может встать, "ходит" под себя. Одеяла и остальное так называемое постельное белье ей никто не стирает, в квартире вонь ужасная, летают мухи. Ещё чуток и пойдет заражение крови.

Ещё этой весной человек ездил в Москву в партии КПРФ и ЛДПР и просил и получал помощи для дома и для двора в целом. В настоящее время о её ситуации известно некоторым депутатам, которые пытались решить эту проблему. Но в стар. Дом её не берут. Возможно из за ее психиатрического заболевания, которое она согласилась взять и примерить на себя, только лишь ради того, что ей до конца жизни будет выплачиваться пенсия. Человек не безнадежен, человек только уныл и слег. С её заболеванием многие живут и ходят.

Я хочу обратиться к племяннице Б. Гали, Анастасии. У нас у каждого есть свои семьи, свои проблемы, своя работа и многое что ещё своё. Но у нас у каждого должна быть совесть. Слово должен образовано от слова "долженствовать", т. е. быть обязанным чему либо, кому либо. И в данной ситуации, если квартира оказалась в распоряжении не б.Гали, то как минимум ради квартиры нужно ухаживать, а в её случае поднимать человека на ноги.

Или ждать когда освободиться квартира?

Я два дня подряд хожу, приношу, меняю постельное, покупаю мазь и мажу все пролежни, подстрикаю её на борьбу за жизнь. Но этого не достаточно. В больницу её не берут тоже. Но в данном случае ей это и не поможет.

А кто поможет? Племянница, законная владелица квартиры, которая за собой окурки от сигарет убрать не смогла, не говоря уже о стирке одеял и убрать плесень из мусорного ведра. Сейчас ночью холодно, а у б. Гали нет ни одного не ссаного и сраного одеяла. Мало она сделала для свои родных? Всегда помогала им и вещами и подарками, и не только родным.

Если об этом будет знать больше людей, может мы сможем изменить что то и продлить жизнь человеку? Можно без анонима. Просто очень больно, второй день спать спокойно не могу, как увидела.

Пролежни особенно и её заболевание причиняют ей большую боль. Раньше она кричала, на весь двор, звала на помощь. А сейчас молчит, плачет в ссаную подушку, смирилась и терпит боль. Давайте будем человечными, мы часто обсуждаем собак, как им плохо. Но совсем забываем про людей. Помогите, не проходите мимо. Помните, всегда нас ожидает в конце суд божий. Надеюсь кроме бога, б. Галя может и рассчитывать на нас. Давайте не оставим человека в беде. Пожалуйста.

Автор: Софья Чернявко