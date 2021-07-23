"Регионом 64" продолжают заниматься. Под контролем прокуратуры

"Регион 64" прочитает прокурор Саратовской области».Так называлась статья «Саратовского репортера», опубликованная 21 июня 2021 года. В статье была подвергнута критике редакционная политика главного редактора правительственной газеты «Регион 64»- Степанова В. Сообщались о фактах, на которые по мнению автора статьи, следовало бы обратить внимание правительству области, и принять соответствующие меры.

Какие это факты? Падение читательского интереса. Газету не читают и не выписывают даже в некоторых министерствах правительства области. Зачем такая газета нужна?

Было в статье задано много и других вопросов. Например, по организации творческого процесса. В редакции «Регион 64» работает более 20 журналистов. Чем они все заняты? Переписыванием пресс-релизов? Переделыванием новостей с лент других интернет- ресурсов? Насколько соответствует своей должности и сам директор В. Степанов, под руководством которого издание стало крайне непопулярным и не пользующимся читательским интересом и спросом? Правительству именно такая газета нужна?

Обращал «Саратовский репортер» внимание и на нарушение законодательство РФ, в том числе и Трудовой Кодекс: в редакции сложилась многолетняя практика, когда срочные трудовые договоры с журналистами (как с творческими работниками) заключаются на полгода, три месяца и даже на один месяц, что естественно, ставит любого человека в психотравмирующую ситуацию. Люди, чувствуя нестабильность, не могут взять ипотеку, оформить кредит. Но директор В. Степанов, руководствуется ст.59 ТК, не учитывая тот факт, что деятельность Саратовской областной газеты и информационного сайта носит постоянный, а не сезонный характер.

Сообщалось в статье и о том, что много лет ставку литературного редактора в учреждении занимает председатель Саратовского отделения Союза журналистов Лидия Златогорская. Чем она занимается? Правит тексты? Но журналисты видят, что фактически всю работу литературного редактора выполняют другие люди.

Сообщалось и о том, что директор учреждения В. Степанов «совмещает» свою должность с должностью редактора сайта. Кроме того, он еще «работает» в газете в качестве двух внештатных корреспондентов (под псевдонимами Олег Арбузов и Максим Казаков), за что, соответственно, выписывается гонорар, который зачисляется на одного из подчиненных.

Сообщалось, что все рекламные материалы в учреждении выходят в печать без соответствующей плашки, что является грубым нарушением закона «О рекламе». Куда идут деньги от рекламы?

В статье были заданы еще и такие конкретные вопросы: «Куда идут очень солидные бюджетные деньги? На достойное финансирование труда журналистов? Возможно, именно поэтому и нет достойного, профессионального журналистского труда, и они просто заняты переписыванием пресс-релизов из различных ведомств? Насколько эффективно идет расходование средств, на мало кому, интересную и мало кому нужную газету? Стоит ли работа руководителя В. Степанова таких денег?». Оклад самого же Степанова- около 200 тысяч рублей.

Редакция «Саратовского репортера» получила ответ от председателя Контрольно аналитического комитета Саратовской области Н.В. Фоменковой.

Что сказать по поводу ответа? Хорошая, грамотная отписка: председатель Фоменкова сообщает, что контрольно-аналитический комитет «рассмотрел» обращение редакции, поступившее из прокуратуры Саратовской области, «по вопросам нарушений трудового законодательства» и «проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности»- ГАУ СМИ СО «Регион 64».

«Рассмотрел», но не более того. А «рассмотрев», перенаправил обращение прокуратуры Саратовской области в две инстанции. В министерство информации и печати Саратовской области и в Государственную инспекцию труда Саратовской области, для, как пишет Н.В. Фоменкова «рассмотрения по существу вопроса в рамках имеющихся полномочий и принятия, соответствующих мер».

Наши читатели ждут. Интересно будет посмотреть, какой ответ поступит, и будет ли обращение редакции в прокуратуру области «рассмотрено по существу», и какие меры будут приняты. Или, в "Регионе 64" все нормально?