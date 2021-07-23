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"Регионом 64" продолжают заниматься. Под контролем прокуратуры

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  "Регион 64" прочитает прокурор Саратовской области».Так называлась статья «Саратовского репортера», опубликованная 21 июня 2021 года. В статье была подвергнута критике редакционная политика  главного редактора  правительственной   газеты «Регион 64»- Степанова В. Сообщались о   фактах,  на которые по мнению автора статьи,  следовало бы  обратить внимание правительству области,   и принять соответствующие меры.

Какие это факты?  Падение читательского интереса.  Газету не читают и не выписывают даже в некоторых министерствах правительства области. Зачем  такая газета  нужна?

Было в  статье задано много и других вопросов. Например, по организации творческого процесса. В редакции «Регион 64» работает более 20 журналистов.  Чем они  все заняты?  Переписыванием  пресс-релизов? Переделыванием новостей с лент  других интернет- ресурсов?  Насколько соответствует своей должности и сам  директор В. Степанов, под руководством  которого  издание стало крайне непопулярным и не пользующимся   читательским интересом и спросом? Правительству именно такая газета нужна?  

Обращал «Саратовский репортер» внимание и на  нарушение  законодательство РФ, в том числе и Трудовой Кодекс: в  редакции сложилась многолетняя практика, когда срочные трудовые договоры с журналистами (как с творческими работниками) заключаются на полгода, три месяца и даже  на один месяц, что естественно, ставит любого человека в психотравмирующую ситуацию.  Люди, чувствуя нестабильность, не могут взять ипотеку, оформить кредит. Но  директор  В. Степанов, руководствуется ст.59 ТК, не учитывая тот факт, что деятельность Саратовской областной газеты и информационного сайта носит постоянный, а не сезонный характер.

Сообщалось в статье и о том, что много лет ставку литературного редактора в учреждении занимает председатель Саратовского отделения Союза журналистов Лидия Златогорская. Чем она занимается?   Правит тексты?   Но журналисты  видят, что   фактически всю работу литературного редактора выполняют другие люди.

Сообщалось и  о том, что  директор учреждения  В. Степанов  «совмещает» свою должность с должностью редактора сайта. Кроме того, он  еще  «работает» в газете в качестве двух внештатных корреспондентов (под псевдонимами Олег Арбузов и Максим Казаков), за что, соответственно, выписывается  гонорар, который зачисляется на одного из подчиненных.

Сообщалось, что все рекламные материалы в учреждении выходят в печать без соответствующей плашки, что является грубым нарушением закона «О рекламе». Куда идут деньги от рекламы?

В статье были заданы еще и такие конкретные вопросы: «Куда  идут  очень солидные бюджетные  деньги?   На достойное финансирование  труда журналистов? Возможно,  именно поэтому и нет  достойного, профессионального журналистского труда,  и они  просто заняты  переписыванием пресс-релизов из различных ведомств?  Насколько эффективно идет расходование средств, на  мало кому,  интересную и мало кому нужную  газету? Стоит ли работа руководителя  В. Степанова  таких денег?». Оклад самого же  Степанова- около 200 тысяч рублей.

 Редакция «Саратовского репортера» получила ответ  от председателя Контрольно аналитического комитета Саратовской области   Н.В. Фоменковой.

Что сказать по поводу ответа? Хорошая, грамотная отписка: председатель  Фоменкова сообщает, что контрольно-аналитический комитет «рассмотрел» обращение редакции,  поступившее из прокуратуры Саратовской области, «по вопросам нарушений  трудового законодательства» и «проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности»-  ГАУ СМИ СО «Регион 64».

«Рассмотрел», но не более того. А «рассмотрев»,  перенаправил обращение прокуратуры Саратовской  области в две инстанции. В министерство информации и печати Саратовской области и в Государственную инспекцию труда Саратовской области, для, как пишет Н.В. Фоменкова «рассмотрения по существу вопроса в рамках имеющихся полномочий и принятия,  соответствующих мер».

Наши читатели  ждут. Интересно будет посмотреть, какой ответ поступит, и будет ли обращение редакции  в прокуратуру области «рассмотрено по существу»,  и какие  меры будут приняты. Или,  в "Регионе 64" все нормально?

 

 

 

 