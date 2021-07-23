В голове у депутатов областной думы- сплошная велодорожка!

Сравните две цифры. Первая: на завершение строительства инфекционной больницы и покупку медицинского оборудования- 391, 7 рублей. Вторая: на «сохранение объекта культурного наследия, здание бывшей женской гимназии в Аткарске- 165 миллионов рублей.

Как вам? Бесконечная велодорожка! Саратов накрыла вторая волна пандемии, надо сохранять жизни людей, а депутаты выделяют на сохранение старых кирпичей старой гимназии 165 миллионов. Почти половина денег, из той суммы, что направляется на завершение строительства инфекционной больницы.

Депутаты, например, в курсе, что в 1-ой инфекционной детской больнице нет ни одного томографа? Они в курсе, что в этой больнице постоянно заканчивается кислород?

Но депутаты с барского депутатского плеча направляют 165 рублей в Аткарск, на «сохранение» здания дореволюционной гимназии. Все ли в порядке с головой у депутатов, или там уже вместо мозгов крутится сплошная велодорожка за 250 миллионов? Ну, и конечно, мы все дружно поверим, что все 165 миллионов рублей до копеечки, на самом деле, пойдут на сохранение объекта культурного наследия!

Журналисты сетевого издания «ВремениNet», выяснили, что же это за такой объект «культурного наследия». Это здание женской гимназии, рубеж XIX-XXвв. по адресу: г. Аткарск, ул. Чапаева, 52. Журналист «ВремениNet» выяснил, что в конце 2019 года неким малоизвестным ООО «Центр экспертиз» ( Саратов, ул. Чернышевского, 88) была проведена экспертиза данного аткарского «Лувра». Актом ТС, общее состояние памятника охарактеризовано как «ограниченно работоспособное, частично недопустимое».

Безусловно, такие памятники сохранять надо. Но сегодня остро стоит вопрос жизни, или смерти наших граждан. Аткарский «Лувр» мог бы и подождать. А депутаты областной думы, прежде чем выделять столь безумно огромную сумму на восстановление старой гимназии, могли бы как следует, и подумать: стоит ли это делать именно сейчас? Но, видимо и правда, там вместо мозгов уже сплошная велодорожка.