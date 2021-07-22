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Медики в Балаково стали работать больше, получать- меньше

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Близится срок получения расчетных листов медработникам по обещанной «новой» системе оплаты труда. В двадцатых числах июня собирали коллектив Балаковской станции скорой помощи и пояснили, что с оплатой труда все  это пробное, а что будет фактически,  никто ничего не знает.

 Всех медработников приравняли к общему окладу: медсестер к фельдшерам, фельдшеров к сташим фельдшерам, т.е. линейным. Теперь,  по оплате труда все будут равны и при нулевом стаже,  и при стаже в 20 лет. За июнь месяц получили  заработную плату «по-старому»,  за минусом ковидных региональных надбавок, которые по неизвестным причинам убрали.

 По какому принципу распределялись суммы ковидных надбавок коллективу,  так и не разъяснили. Но со слов медперсонала,  видимо,  как Бог на душу положит, т.е. как распилят.

         По водителям выездных бригад скорой помощи провели специальную оценку условий труда, которой почему - то охвачены не все факторы производственной среды и трудового процесса. Отсутствует установление биологических факторов, что недопустимо, особенно в период пандемии. Ведь водителями фактически обеспечивается, вместе с фельдшером (фельдшерами), переноска, погрузка и разгрузка больных и пострадавших при их транспортировке, оказывается помощь медперсоналу бригады при иммобилизации конечностей пострадавших и наложении жгутов и повязок. В связи,  с чем имеется контакт с зараженными лицами (больными пациентами).

         Не учтен и  фактор травмоопасности, хотя однозначно, что транспортное средство, которым они управляют, относится к категории источника повышенной опасности.

         Исключен фактор  и сокращенной рабочей недели, хотя по предыдущим результатам проводимой специальной оценки условий труда,  рабочая неделя водителей составляла 36 часов, а  теперь рабочая неделя составляет 40 часов. Чем обусловлено увеличение рабочих часов,  и каковы основания их увеличения? При этом класс условий труда оставлен прежним — 3.2.

         Какой будет «новая» заработная плата водителей скорой помощи пока также остается неизвестным.

         В целом, вопрос увеличения заработной платы медработникам станции скорой помощи оптимизма не прибавляет. В общем,  все туманно и непонятно. Нет конкретики. Всегда проще обещать, чем выполнять. Это ведь не дороги и тротуары за счет бюджета ремонтировать!