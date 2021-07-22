Медики в Балаково стали работать больше, получать- меньше

Близится срок получения расчетных листов медработникам по обещанной «новой» системе оплаты труда. В двадцатых числах июня собирали коллектив Балаковской станции скорой помощи и пояснили, что с оплатой труда все это пробное, а что будет фактически, никто ничего не знает.

Всех медработников приравняли к общему окладу: медсестер к фельдшерам, фельдшеров к сташим фельдшерам, т.е. линейным. Теперь, по оплате труда все будут равны и при нулевом стаже, и при стаже в 20 лет. За июнь месяц получили заработную плату «по-старому», за минусом ковидных региональных надбавок, которые по неизвестным причинам убрали.

По какому принципу распределялись суммы ковидных надбавок коллективу, так и не разъяснили. Но со слов медперсонала, видимо, как Бог на душу положит, т.е. как распилят.

По водителям выездных бригад скорой помощи провели специальную оценку условий труда, которой почему - то охвачены не все факторы производственной среды и трудового процесса. Отсутствует установление биологических факторов, что недопустимо, особенно в период пандемии. Ведь водителями фактически обеспечивается, вместе с фельдшером (фельдшерами), переноска, погрузка и разгрузка больных и пострадавших при их транспортировке, оказывается помощь медперсоналу бригады при иммобилизации конечностей пострадавших и наложении жгутов и повязок. В связи, с чем имеется контакт с зараженными лицами (больными пациентами).

Не учтен и фактор травмоопасности, хотя однозначно, что транспортное средство, которым они управляют, относится к категории источника повышенной опасности.

Исключен фактор и сокращенной рабочей недели, хотя по предыдущим результатам проводимой специальной оценки условий труда, рабочая неделя водителей составляла 36 часов, а теперь рабочая неделя составляет 40 часов. Чем обусловлено увеличение рабочих часов, и каковы основания их увеличения? При этом класс условий труда оставлен прежним — 3.2.

Какой будет «новая» заработная плата водителей скорой помощи пока также остается неизвестным.

В целом, вопрос увеличения заработной платы медработникам станции скорой помощи оптимизма не прибавляет. В общем, все туманно и непонятно. Нет конкретики. Всегда проще обещать, чем выполнять. Это ведь не дороги и тротуары за счет бюджета ремонтировать!