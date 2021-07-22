"ЯК-42" Саратову не нужен

Выпущенный на САЗе "Як- 42" улетит с торгов: поручение Володина не выполнено, самолет на память Саратову не нужен- об этом сообщает Агентство деловых новостей «Бизнес вектор». На продажу через портал Tehclub выставлен списанный самолет Як-42Д, его продают за 3 миллиона рублей. На сайте сообщается, что списанный среднемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт Як-42 Д подойдёт «под проект на вашей территории». Цена в 3 миллиона подразумевает самовывоз без дополнительных работ, а вообще продавец обещает разборку, доставку и сборку в указанные по договору место и сроки, а также реставрацию, покраску и оклейку.

Далее, «БВ» пишет: «Попадание крылатой машины на торги – это красноречивая картина того, как городские и областные власти выполняют поручения спикера ГД Вячеслава Володина. По свидетельству Александра Бернадского (ветеран САЗа, член рабочей группы при облправительстве по возвращению активов предприятия в собственность РФ), «Саратовские авиалинии» Аркадия Евстафьева предлагали городским либо областным властям этот самолет еще в 2019 году за 1,2 млн рублей».

«В Саратове так и нет самолета Як-40, хотя он у нас выпускался. Чтобы история не повторилась с Як-42, я написал письма губернатору Валерию Радаеву и мэру Михаилу Исаеву, мне ответили в том духе, что денег нет, а для увековечивания памяти авиазавода и так много делается. Потом удалось встретиться с Володиным на стадионе «Волга», и я снова завел речь на эту тему, мэр в итоге получил поручение от Вячеслава Викторовича взять на себя решение вопроса», — рассказал «БВ» активист.

В марте 2020-го Бернадскому пришел из мэрии ответ, где названы ответственные и конкретные сроки, затем вместе с тогдашним заместителем мэра по социальной сфере Александром Бурмаком ветеран САЗа побывал в «Саратовских авиалиниях». Цена лайнера была уже 1,5 млн рублей, с учетом транспортировки и некоторых доделок, необходимых для разукомплектованного лайнера, итоговая сумма получалась немаленькой. После этого снова все затихло, активист получил серию отписок от чиновников. И вот, наконец, самолет оказался выставленным на продажу.

Вполне может быть, что наши власти «прощелкали» и минилайнер Як-40. Он даже изображен на гербе подмосковного Быково, стоит на пьедесталах во многих городах, в 2016 году. «БВ» писал об инициативной группе, которая боролась за то, чтобы этот самолет экспонировался и в Саратове. Як-40 считается одной из самых удачных машин советского авиапрома, это первый в мире реактивный самолет местных воздушных линий, о нем с восхищением отзывались пилоты иностранных авиакомпаний, подчеркивая его пилотажные характеристики и эксплуатационные свойства.

Машину называли «летающим вездеходом», ведь Як-40 мог садиться и взлетать в самых суровых условиях: на малооборудованных аэродромах с грунтовыми ВПП, в высокогорье, за полярным кругом. Освоив полеты более чем в 300 населенных пунктов, минилайнер к 1988 году перевез более 80 миллионов пассажиров. В Саратове с 1967 по 1981 годы выпустили 1006 самолетов Як-40, около 100 из них еще летают. И у города, где и выпускалась знаменитая машина, действительно был шанс ее получить.