Совет судей конфликта интересов не увидел!

Как стало известно редакции «Саратовского репортера» Сивашов Александр Васильевич, претендент на должность председателя Энгельсского районного суда Саратовской области, обратился в комиссию Совета судей Саратовской области с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие, либо отсутствие у него конфликта интересов. Что послужило поводом для такого обращения?

Дочь Сивашова А.А. работает в Приволжской региональной дирекции вокзалов начальником сектора договорной работы филиала РАО «РЖД». Сын Сивашов А.В. работает помощником прокурора Волжского района г.Саратова. Супруга его сына Сивашова Ю.А. работает помощником прокурора Ленинского района г. Саратова.

Комиссия конфликта интересов не нашла! Может быть, плохо искали, или искали совсем не там? Ни комиссией Совета Судей, ни Квалификационной коллегией области не было получено надлежащей оценки фактов, на которые указывало УФСБ по Саратовской области.

Какие это факты? Родной брат претендента Сивашов Д.А. работает мировым судьей соседнего - Воскресенского района. Куда и откуда нередко направляются дела по подсудности. Супруга претендента Сивашова Н.В. работает нотариусом соседнего - Воскресенского района. Действия нотариуса обжалуются в суде. В представленных претендентом документах не отражено (скрыто), что судья Марксовского районного суда Алимбеков Т.Ф. состоит в фактических брачных отношениях с дочерью Сивашова А.В.

Следует отметить, что до назначения на должность председателя Энгельсского районного суда Сивашов А.В. работал председателем этого самого Марксовского районного суда.

И это разве не «кумовство» и конфликт интересов?

На местном уровне подобный вопрос, судя по всему- задавать не имеет смысла. Поэтому, редакция отправила запрос начальнику Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров – Максиму Александровичу Травникову.

Будем ждать ответа.