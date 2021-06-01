Саратовский праймериз: "легитимная" фантазия и "открытый" обман?

На брифинг секретаря регионального отделения партии «Единой России» Николая Панкова можно было бы и не ходить, потому что заранее можно было предвидеть, что он скажет, а чего не скажет. Николай Панков сообщил, что праймериз в Саратовской области прошел так, как и планировала партия, и даже лучше, чем в целом, по России. А жалоб? Так их и вовсе, было всего четыре! Да и те, были чисто формальными.

Остального ничего не было. Не было подвоза сотрудников саратовских МУПов к МФЦ. Не было повсеместных фальсификаций и не было жесткого властного ресурса, при помощи которого кошмарили население профанацией проведения праймериз. Не было использования государственных учреждений и их сотрудников. Не было имитаций голосования в помещениях поликлиник и ЦСОН и не было запугивания бюджетников под страхом увольнения. Не было принуждения учителей, врачей, и членов их семей к голосованию… Словом, ничего этого не было!

При этом, люди знают, видят и слышат, как делаются выборы, как унижают, запугивают бюджетников и буквально - приказывают им идти голосовать «как надо».

Но, оказывается, ничего этого нет! Никто ничего не нарушает, никто никого не запугивает, никто никого не принуждает идти на выборы под страхом увольнения!

«Ту задачу, которую партийная организация ставила - легитимно, открыто, конкурентно провести праймериз - выполнена». Понятно, что задача выполнена: имея все рычаги административного ресурса, да и не выполнить ту задачу, которая ставит партия?! Пивоваров, Грибов, Бурмак, Гладков, да и не выполнят задачу? Еще как выполнят, и даже перевыполнят: обеспечат не 62, 2 процента, все 92, 2 процента!

На брифинге в конференц-зале на Советской 10, где располагается региональное отделение партии «Единая Россия», ее секретарь - Н.В. Панков сообщил об убедительных итогах внутрипартийного голосования бодрым, уверенным голосом. И видно было по всему: этот человек верит тому, что он говорит. Если бы стены конференц-зала имели уши, то они бы, конечно, завяли…

Но у Панкова и у его коллег по саратовскому региональному отделению партии «Единая Россия» есть своя правда. И Панков, и его коллеги по партии уже много лет считают себя победителями. И это на самом деле, так. Они всегда побеждают силою административного ресурса учителей, врачей, сотрудников социальной сферы. Это они, все эти подневольные граждане, которых разве что, не дубиной гонят на выборы, «добровольно» голосуют за представителей саратовского регионального отделения «Единой России», за Николая Панкова. И в этом смысле, саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» победители. Победители над Законом, над здравым разумом, над честностью и справедливостью.

Журналист нашего издания спросил Николая Панкова, а не стыдно ли, вообще, смотреть после таких «побед» в глаза своим избирателям? Панков ответил, что нет, ему перед избирателями не стыдно. С ним все ясно. А самим избирателям, не стыдно за такого депутата, который становится победителем уже много лет подряд силою административного ресурса? Что будет, если его взять, да и «отключить», этот административный ресурс? Станет ли Николай Панков победителем?

Недавний праймериз в Саратовской области был вообще, самый лучший в Российской Федерации по явке избирателей! Эту новость сообщил Николай Панков на брифинге: « Это выше чем среднероссийская явка. Высокая явка в Саратове, выше, чем на довыборах в Саратовскую областную думу». То есть, это следует понимать, что у нас самые сознательные (послушные) работники бюджетной сферы!

Что же касается жалоб, так их не было, как сообщил Панков. Было четыре жалобы, да и те, чисто формальные, с жалобами на биографические данные.

Панков назвал на своем брифинге очень интересную цифру: 13,4% проголосовавших от списочного состава избирателей (245 445 человек, если мы не ослышались). Получается, если верить этой цифре и Панкову, что каждый десятый житель области из 2,4 миллиона человек, проявил сознательность и поучаствовал во внутрипартийном голосовании, которое называется праймериз. Разве что, грудные дети не пошли голосовать.

И с этим тоже не поспоришь! Сегодня есть очень много свидетельств и документов как ОНИ «обеспечивали» эту цифру. Есть фото-и видео свидетельства, как регистрировали бюджетников толпами в МФЦ на «Госуслугах», чтобы «пройти праймериз». Есть в распоряжении ряда саратовских журналистов копии служебной документации «ЕР», сриншоты переписок, видео- и аудио-записи, иные документы. И все эти материалы дают представление о механизмах вмешательства в праймериз местного партийного руководства и муниципальных чиновников, а также о превращение предварительного голосования в декоративный институт и, как следствие, дискредитации самой его идеи в Саратовской области. Вот откуда она появилась эта волшебная цифра - 13, 4 процентов! Жаль, не 62, 2!

Вот почему саратовское региональное отделение партии «Единой России» добилось самых высоких, самых ошеломляющих (в прямом смысле) результатов в Российской Федерации, не в при мер другим регионам, где тоже проводилась процедура праймериз. Ну, как не заинтересоваться Центральному аппарату «Единой России» таким опытом саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» и опытом лично ее секретаря Николая Васильевича Панкова!

А тот факт, что ряд «секретных» партийных документов попал в распоряжение журналистов независимых СМИ от самих же партийцев, говорит о том, что внутри партии работают вполне адекватные и честные люди, которым уже поперек горла стоит та политика, которую проводит лично секретарь саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков.

Журналисты также подняли на брифинге и вопрос о ситуации на округе № 15, откуда поступали жалобы на действия участников голосования. В этом округе был обеспечен реальный контроль наблюдателей, и поэтому явка на участках была в пять (!!!) раз ниже, чем во всех остальных избирательных округах города. И разве подобная аномалия не свидетельствует о массовой и повсеместной фальсификации итогов проведения голосования на праймериз саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»?

Но и здесь у Панкова все хорошо! Он сообщил, на брифинге, что не видел заявлений от кандидатов о нелегитимности голосования в этом округе.

Прямо как в фильме «ДМБ»: «Видишь суслика?» «Нет». «Вот и я не вижу. А он есть».

В саратовских реалиях это звучит иначе: «Видишь бобра?» «Нет». «Вот и я не вижу. А он есть».

Полагаем, что этим брифингом, где Николай Панков поведал об успешном выполнении задачи, которую ставила партийная организация – дело не закончится.

Наоборот, все только начинается. Впереди, как говорится, «разбор полетов» со стороны Центрального аппарата «Единой России»: насколько далеко «улетели» в своих «фантазиях» на внутрипартийном голосовании сам секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков и его коллеги по партии.