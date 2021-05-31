ВЫБОРЫ: САРАТОВСКИЕ АНОМАЛИИ

Уверены, что уникальным «опытом» проведения праймериз «Единой России» в Саратовской области должен заинтересоваться лично Секретарь Генерального Совета Партии «Единая Россия» Турчак Андрей Анатольевич. Примеры того, каким образом была проведена процедура праймериз в Саратовском регионе, могли бы стать лучшей наглядной агитацией для других регионов страны - как не следует партии власти проводить подобные мероприятия, если она планирует добиться убедительных результатов на предстоящих выборах в Государственную думу.

Правда, по мнению секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Васильевича Панкова, праймериз проведен «легитимно» и «прозрачно», о чем он сообщил в своем телеграмм канале «Пара слов»:

«Спасибо всем, кто принял участие в предварительном голосовании . Всем , кто проголосовал за кандидатов, которым доверяет. "Единой России" важно знать мнение каждого, чтобы выдвинуть на выборы наиболее достойных. Хочу поблагодарить и наблюдателей. Они помогают обеспечить прозрачность и легитимность процесса».

Себя, конечно, Н.В. Панкову можно обманывать подобными комментариями, о «прозрачности» и «легитимности», что он и делает всю свою депутатскую карьеру, но вот людей?

Люди все видят, все понимают. Более того, простые люди уже не верят в Саратовском регионе ни «Единой России», ни лично Н.В. Панкову. Не только простые граждане его давно не воспринимают всерьез, но даже и сами члены партии. Более, того, они открыто смеются над его комментариями, высказываниями и его неумными песнями о бобрах, чипсах, сале и вишнях, в его телеграмм канале, и открыто говорят, что ему не место в Государственной думе. И такой человек рассуждает о «прозрачности» выборного процесса!

Все ведь прекрасно видели, как все ан проведенном праймериз было «легитимно» и «прозрачно», о чем писали саратовские и федеральные СМИ. Как в МФЦ подвозили бюджетников, работников МУПов, как и кто «подсчитывали» голоса, как «контролировали» этот процесс.

И вот скажите, уважаемые саратовские единороссы, если у вас так все «прозрачно», то как может в одном (!) округе явка быть в 7-10! раз ниже, чем в остальных округах? Что, люди в соседних домах , проживающие в одном городе по разному настроены на выборы? И на подобную ситуацию местный Председатель КРК Леонид Писной закрывает глаза- на явные нарушения процедуры праймериз! Если так, то значит его отношением и поведением партийца должны дать оценку в КРК федеральной партии власти? Не так ли? Что же получается, уважаемый Леонид Александрович Писной лёг под саратовских бобров и в надежде на подряды закрывает глаза на дискредитацию всего праймериз и партии в Саратовской области? Если было бы по-другому, мы бы не задавали этот вопрос.

Саратовская «Единая Россия» постоянно твердит о том, что она работает для людей, и сам Николай Панков своим лозунгом избрал фразу «Работаю для вас!». И везде ее повторяет. Но как на самом деле? Проведение праймериз, как он был проведен в Саратовской области, дискредитирует всю партию. Своим отношением к такой ответственной процедуре, как праймериз, местные партийные деятели и сами предстоящие выборы в Госдуму дискредитируют!

Члены саратовской «Единой России» назвали генеральной репетицией к осенним выборам свой праймериз. Да, отменная получилась «репетиция»! Сполна отработали и админресурс, и методы фальсификации и грязные политтехнологи!

В своей «репетиции они» задействовали весь свой властный ресурс и при помощи него кошмарили население своей профанацией, используя государственные учреждения. При этом, наплевав на ковидные ограничения, организовали имитацию своего голосования в помещениях поликлиник и ЦСОН.

Своим поведением и отношением к процедуре праймериз, саратовская «Единая Россия» сама же и показывает, что относится к ней, как к обычной профанации!. Только вдумайтесь: еще до окончания праймериз руководство Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», лично ее секретарь Н. В. Панков собирает в офисе партии всех проходных кандидатов в гордуму и там ставят уже ( !) им задачи, в том числе по избранию мэра Саратова. На выборы людям можно и не ходить? Голосуй – не голосуй, решают единороссы, а не избиратели!

Люди увидели: в некоторых округах Саратова на очном голосовании сложилась нездоровая диспропорция. На ряде участков в Кировском районе была показана реальная явка, вместо нарисованной организаторами в большинстве ОИО, и первая оказалась в разы меньше второй. На праймериз, проведенном в Саратове, единственным округом, где было обеспечено беспристрастное наблюдение за ходом очного голосования, стал ОИО №15 в Кировском районе . Поэтому, этот округ и показал явку в разы меньшую, чем другие, а значит - честную. А если бы во всех округах так было? Сказал бы тогда «спасибо» организаторам праймериз Н. Панков?

Саратовская «Единая Россия» и секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Васильевич Панков отчитались о «честности», и о «прозрачности» проведенного праймериз.

Но реальность, как увидели люди, была совсем иной. Был обман, ложь, фальсификация и профанация.

Впереди напряженная избирательная кампания в Государственную Думу.

Если саратовской отделение «Единой России» при личном участии ее секретаря Н.В Панкова, будет применять на выборах в Госдуму подобные «технологии», какие она применяла на прошедшем праймериз, это еще сильнее подорвет доверие к партии власти в регионе, поэтому, результаты выборов в Госдуму могут быть самыми провальными для саратовской «Единой России».

Полагаем, что данная ситуация не может не беспокоить руководство федеральной партии «Единая Россия», и лично Секретаря Генерального Совета Партии Андрея Анатольевича Турчака.

Ведь очевидно, что саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» подрывает авторитет всей партии.