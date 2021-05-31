ВЫБОРЫ: САРАТОВСКИЕ АНОМАЛИИ

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 Уверены, что уникальным  «опытом» проведения  праймериз «Единой России» в Саратовской области должен  заинтересоваться лично   Секретарь Генерального Совета   Партии «Единая Россия» Турчак Андрей Анатольевич. Примеры того, каким образом  была проведена процедура  праймериз в Саратовском регионе,  могли  бы стать  лучшей наглядной  агитацией для других регионов страны - как не следует партии власти проводить подобные мероприятия, если она  планирует добиться убедительных результатов на предстоящих выборах в Государственную думу.

Правда,  по мнению  секретаря  Саратовского регионального отделения партии   «Единая Россия» Николай Васильевича Панкова, праймериз проведен  «легитимно» и  «прозрачно», о чем он сообщил в своем телеграмм  канале «Пара слов»: 

«Спасибо всем, кто принял участие в предварительном голосовании . Всем , кто проголосовал за кандидатов, которым доверяет. "Единой России" важно знать мнение каждого, чтобы выдвинуть на выборы наиболее достойных. Хочу поблагодарить и наблюдателей. Они помогают  обеспечить прозрачность и легитимность процесса».

Себя, конечно,   Н.В. Панкову можно обманывать подобными комментариями, о «прозрачности» и «легитимности»,  что он и делает всю свою депутатскую карьеру,  но вот людей?  

Люди все видят,  все понимают. Более того,  простые люди уже не верят в Саратовском регионе ни «Единой России», ни лично   Н.В. Панкову. Не только простые граждане   его давно    не воспринимают всерьез, но даже и сами члены   партии.  Более,  того, они  открыто смеются над его  комментариями,  высказываниями и его неумными   песнями о  бобрах, чипсах,  сале и вишнях,  в его  телеграмм канале,  и открыто говорят,  что ему не место в Государственной думе.  И  такой человек  рассуждает о «прозрачности» выборного процесса!

 Все ведь прекрасно видели, как  все ан проведенном праймериз  было «легитимно» и  «прозрачно»,  о чем писали саратовские  и федеральные СМИ.  Как в МФЦ подвозили  бюджетников,  работников МУПов, как   и кто «подсчитывали» голоса, как «контролировали» этот процесс.

И  вот скажите, уважаемые саратовские единороссы,  если у вас так все «прозрачно», то как может в одном (!) округе явка быть в 7-10! раз ниже, чем в остальных округах? Что,  люди в соседних домах , проживающие в одном городе по разному настроены на выборы?  И на подобную ситуацию  местный Председатель КРК  Леонид Писной закрывает глаза-  на явные нарушения процедуры праймериз!   Если так, то значит его отношением и поведением партийца должны дать оценку в  КРК федеральной партии власти? Не так  ли?   Что же получается, уважаемый Леонид Александрович Писной лёг под саратовских бобров и  в надежде на подряды закрывает глаза на дискредитацию всего праймериз и партии в Саратовской области? Если было бы по-другому, мы бы не задавали этот вопрос.

Саратовская «Единая Россия» постоянно твердит о том, что она работает для людей, и сам Николай Панков своим лозунгом избрал  фразу «Работаю для вас!». И везде ее повторяет.  Но как  на самом деле?  Проведение праймериз, как он был проведен в Саратовской области,  дискредитирует всю партию. Своим отношением к такой ответственной процедуре, как праймериз,  местные партийные деятели и сами предстоящие  выборы в Госдуму дискредитируют!

 Члены саратовской «Единой России» назвали генеральной репетицией   к осенним выборам  свой  праймериз. Да, отменная получилась «репетиция»! Сполна отработали и  админресурс, и методы фальсификации и грязные политтехнологи!

 В своей «репетиции они»  задействовали  весь свой властный ресурс и  при помощи него кошмарили  население своей профанацией, используя государственные учреждения.  При этом, наплевав на ковидные ограничения, организовали  имитацию своего голосования в помещениях поликлиник и ЦСОН.

  Своим поведением и отношением к процедуре  праймериз,   саратовская «Единая Россия»  сама же и показывает, что относится к ней, как  к обычной профанации!. Только вдумайтесь: еще  до окончания праймериз руководство  Саратовского регионального отделения партии  «Единая Россия», лично   ее секретарь  Н. В. Панков собирает в офисе партии  всех проходных кандидатов в гордуму и там  ставят уже ( !)  им задачи, в том числе по избранию мэра Саратова.   На выборы людям  можно и  не ходить?  Голосуй – не голосуй,  решают  единороссы, а не избиратели!

Люди увидели: в некоторых округах Саратова  на очном голосовании сложилась нездоровая диспропорция. На ряде участков в Кировском районе была показана реальная явка,  вместо нарисованной организаторами в большинстве ОИО, и первая оказалась в разы меньше второй. На  праймериз, проведенном в Саратове,    единственным округом, где было обеспечено беспристрастное наблюдение за ходом очного голосования, стал  ОИО №15 в Кировском районе . Поэтому,  этот округ и показал явку в разы меньшую, чем другие, а значит -  честную.  А если бы во всех округах так было?   Сказал бы тогда «спасибо»  организаторам  праймериз Н. Панков?

 Саратовская «Единая Россия» и  секретарь  Саратовского регионального отделения партии   «Единая Россия» Николай Васильевич Панков отчитались   о  «честности»,   и о «прозрачности» проведенного праймериз.

Но реальность, как увидели  люди,  была совсем иной. Был обман, ложь, фальсификация и профанация.

 Впереди  напряженная  избирательная кампания в Государственную Думу.

Если    саратовской отделение «Единой России» при личном участии ее секретаря Н.В Панкова,    будет применять на выборах в Госдуму  подобные  «технологии»,  какие она применяла на  прошедшем праймериз,  это еще сильнее  подорвет доверие   к партии власти в регионе, поэтому,  результаты выборов в Госдуму могут быть самыми провальными  для саратовской «Единой России».

Полагаем,  что  данная ситуация не может не беспокоить  руководство   федеральной  партии «Единая Россия»,  и лично  Секретаря  Генерального  Совета Партии  Андрея Анатольевича  Турчака.

Ведь очевидно, что саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» подрывает авторитет всей партии.