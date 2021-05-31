СЭПО: КРИМИНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ КЛАНА РЕЗНИКА

Часть первая : как украсть миллиард рублей

Как Резник Е. П. присвоил себе 1 051 984 492 (один миллиард 51 миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто два) рубля из расчета 1 акция 53 рубля, принадлежащие ООО «СЭПО -ЗЭМ»?

Что самое интересное, ответ у правоохранительных органов на этот вопрос есть. Но действий, нет и уголовное дело не возбуждается в отношении Резника Е.П.

Есть материалы с подробными объяснениями, есть огромный пласт документов представленных в полицию, и вся эта обширная информация находится сегодня без движения у старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК старшего лейтенанта полиции Митрофанова А.

С его слов, есть понимание со стороны прокуратуры города Саратова о необходимости возбуждать уголовное дело, так как материал, предоставленный им, достаточен для возбуждения уголовного дела.

Однако, как показывает время, все остается на уровне разговоров: ничего не делается. Идет явная и умышленная волокита в пользу Резника. Кто-то видимо, сильно заинтересован в том, чтобы Е.П. Резник успел скрыться за границей на Кипре, где он давно уже имеет и недвижимость и вид на жительство?

Как, используя «криминальные схемы» Е.П. Резник получил более миллиарда рублей? Эта схема выглядела таким образом. ООО «СЭПО-ЗЭМ» до 20.01.2017 г. имело, согласно реестра, 19 миллионов 846 тысяч 764 акции рыночной стоимостью 53 рубля.

20 января 2017 г. Резник Е. П., не являясь учредителем Общества, вопреки действующего законодательства об Обществе с ограниченной ответственностью, без согласования с учредителями ООО Бариновым Е.Н., Мазановым В.Н., Менжересом А.Н., Голубятниковым А.Г., Бондаренко Б.П., Якушевым М.М., Резником А.Е. перевёл:

-Поляковой Марине Игоревне 5 400 000 акций (рег. № 02-46105-е) по цене 1 рубль 10 копеек;

-Краснову Алексею Павловичу 5 400 000 (рег. № 02-46105-е) акций по цене 1 рубль 10 копеек;

-Шмелеву Сергею Александровичу 9 043 764 (рег. № 02-46105-е) акции по цене 1 рубль 10 копеек.

Все они не являются учредителями. После того, как Резник Е.П. потребовал от Поляковой М.И. и Краснова А.П. сделать переход права собственности указанных акций на его имя, последние, то есть Полякова М.И. и Краснов А.П., осознавая незаконность действий руководителя, отказались и сообщили: если переведут, то только путем возврата в ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Резник Евгений Петрович, чтобы сохранить для себя указанные акции, принимает решение перевести их на «послушных» лиц, а именно- на Коннову Екатерину Вячеславовну ( референт технического директора) и Похазникова Валерия Викторовича ( близкий друг семьи Резников).

13 марта 2017 г. Резник Е.П. добивается от Поляковой М.И. и Краснова А.П., того, чтобы они сделали переход права собственности при совершении сделок.

Полякова - на имя Конновой Екатерины Вячеславовны 5 400 000 акций (рег. № 1-02-46105-У номиналом 1 рубль 10 коп.).

Краснов- на имя Похазникова Валерия Викторовича 5 400 000 акций (рег. № 1-02-46105-У номиналом 1 рубль 10 коп.). Оба- не являются учредителями ООО «СЭПО-ЗЭМ».

При этом, Резник Е.П. оставляет за своим другом Шмелёвым Сергеем Александровичем 9 043 764 (рег. № 02-46105-е) акции по цене 1 рубль 10 копеек.

15 марта 2017 г. Резник Евгений Петрович с целью незаконного завладения вышеназванными акциями по согласованию с Конновой Е.В., Похазниковым В.В., Шмелевым С.А. делают переход права собственности при совершении сделки:

-от Похазнова В.В. Резнику Е.П. (рег. 1-02-46105 -У) 5 400 000 по цене 1 рубль 10 копеек за 1 акцию при рыночной стоимости 53 рубля за 1 акцию;

-от Конновой Е.В. Резнику Е.П. (рег. 1-02-46105 -У) 5 400 000 по цене 1 рубль 10 копеек за 1 акцию при рыночной стоимости 53 рубля за 1 акцию;

-от Шмелева С.А. Резнику Е.П. (рег. 1-02-46105 -У) 9 048 764 акции по цене 1 рубль 10 копеек за 1 акцию при рыночной стоимости 53 рубля за 1 акцию.

Как видите, все было очень просто! Тут особо следует отметить, что по этим как бы сделкам отсутствует оплата Обществу, что, безусловно, свидетельствует о фиктивности данных сделок с ценными бумагами.

Вот так Резник Евгений Петрович присвоил себе 1 051 984 492 (один миллиард 51 миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто два) рубля из расчета 1 акция 53 рубля, принадлежащие ООО «СЭПО -ЗЭМ».

Уголовное дело при этом, не возбуждается, в то время, как материалы по этим, и другим фактам, собраны полицией Саратова давно.

Что или кто мешает возбуждению уголовного дела? В адрес Генерального прокурора РФ И.В. Краснова и прокурора Саратовской области С.В. Филипенко редакция газеты направляет редакционный запрос с просьбой принять меры прокурорского реагирования по изложенным в данной статье фактам.

В прокуратуре Саратовской области более полугода находятся все необходимые материалы и документы, по которым есть все основания возбудить уголовное дело в отношении Е.П. Резника. Но ведомство уважаемого прокурора Саратовской области С.В.Филипенко уголовное дело не возбуждает. Возможно, одна из причин, что кто-кто этому противодействует? Сам Е. П. Резник в своих кругах, например, рассказывает о знакомстве с заместителем областного прокурора Д.Д. Кривошеевым, и со слов Е.П. Резника тот, якобы, обещает свое покровительство по всем вопросам. Возможно, что Е.П. Резнику помогает «решать проблемы» и его адвокат Новикова, бывший полковник следственного комитета. Она, кстати, представляла интересы Резника А.Е. находящегося сейчас в федеральном розыске. Что же получается? Бывший сотрудник следственного комитета представляет интересы человека, который находится в федеральном розыске и который помогает «захватывать» завод при помощи своего пакета акций? Что происходит в Саратовской области? Есть ли Закон для таких "особых" персон, как Резник Е.П.?

Пока Е.П. Резника «прикрывают» от уголовного дела, он, пытаясь уйти от уголовной ответственности, как говорят, собирается перебраться жить на Кипр, где у него имеется вид на жительство.