СЭПО управляет человек, находящийся в федеральном розыске

На этом снимке Алексей Резник, сын Резника Е.П., который многие годы руководил оборонным предприятием СЭПО. Сегодня этим стратегически важным для нашей страны предприятием руководит в режиме он-лайн его сын Алексей Резник, находящийся…в федеральном розыске по уголовному делу. Видимо, учредители оборонного предприятия считают, что это вполне нормальная и допустимая ситуация.

Возможно, так считают и в прокуратуре Саратовской области, в которой вот уже более полугода находятся все необходимые материалы и документы, по которым давно было бы пора возбудить уголовное дело в отношении Е.П. Резника. И тогда бы точно, управлением заводом в режиме он-лайн находящийся в федеральном розыске сын старшего Резника не занимался бы, а был бы сейчас фигурантом уголовного дела в отношении своего отца.

Но ведомство уважаемого прокурора Саратовской области С.Ф. Филипенко уголовное дело почему-то не возбуждает. Может быть, причина в том, что Е. П. Резник бахвалиться и хвастается в своих кругах знакомством с заместителем областного прокурора Д.Д. Кривошеевым занимающимся в областной прокуратуре собственной безопасностью и который со слов Е.П. Резника обещает свое покровительство, и что все криминальные схемы клана Резника останутся у правоохранительных органов без внимания? Похоже, что так и есть: уголовного дела так и нет, хотя в прошлом году даже ходили слухи , что вот-вот Резник старший будет арестован.

На следующей неделе, в серии наших публикаций, объединенных общим названием «СЭПО: криминальные схемы клана Резника» мы подробнее расскажем, о том, как сильно заблуждается прокуратура области, покрывая ( если это, и правда так!) сегодня Е.П. Резника.

Есть факты, по которым следует возбуждать не одно, а несколько уголовных дел. На следующей неделе мы расскажем, по каким криминальным схемам приобретались акции на оборонном предприятии, как выпускалась контрофактаная продукция и как тем самым Резник Е.П «доил» бюджет Министерства обороны РФ на сотни миллионов рублей, и как его сын А.Е. Резник получил зарплату в 40 миллионов рублей, за два с половиной года, будучи в федеральном розыске.

Но в данной заметке о другом: кто на самом деле управляет сегодня оборонным предприятием и почему был избран новый директор Артур Темиров?

Законностью избрания нового директора Артура Темирова на собрании учредителей 12 мая 2021 года должны заняться в первую очередь, правоохранительные органы. Ведь явно противоречащее законодательству избрание нового директора А. Темирова это их недоработка: за нового директора голосовали… пакетом акций, находящегося сегодня в федеральном розыске А.Е. Резника по уголовному делу за дачу взятки сотруднику полиции.

Сам же Резник Е.П. – старший избран сегодня Президентом общества 24 мая, как сказано в формулировке приказа «без испытательного срока». «Президент общества» разве ничего не знает о том, что сын находится в федеральном розыске? Что же получается? Пакетом А.Е Резника, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ, голосуют за избрание нового директора? А Президент общества Е.П. Резник молчит при этом?

Знали ли учредители и участники собрания от 12 мая 2021 года, что гражданка Новикова, который передал пакет акций А.Е Резник, голосовала не просто от имени обладателя акций, но и от имени человека, которому сегодня предъявлено серьезное обвинение по статье УК РФ?

Учредители считают, что в этом не содержится никакого криминала, как и в том, что за время нахождения в федеральном розыске с января 2018 года А.Е. Резник получал ежемесячную зарплату, и ее общая сумма составила 40 миллионов рублей?

Считает ли избранный при таких обстоятельствах новый директор предприятия «СЭПО» Артур Темиров сам себя легитимно и законно избранным директором?

Если продолжить цепочку рассуждений по этому поводу, получается так, что Темиров при таких обстоятельствах, когда за него голосуют пакетом акций человека, скрывающегося от правосудия, является подельником и соучастником гражданина А. Е Резника, совершившего противоправные действия?

В распоряжении нашей редакции имеются документы, подтверждающие, что Артур Темиров неоднократно проводил видео-совещания с находящимся в федеральном розыске Алексеем Резником.

Что же это получается? Фактически сегодня оборонным предприятиям, которое имеет многочисленные военные секреты, управляет человек, которым он-лайн руководит человек, находящийся в федеральном розыске?

Да, так и получается: фактически заводом сегодня управляет Резник Алексей, находящийся в федеральном розыске. А папа- президент, зная об этом, покрывает своего сына, имеющего большие проблемы с Законом.

Ну, и последнее, как говорится, «вишенка на торте». Почему Артур Темиров стал директором и какое отношение он имеет к некоему Александру Венедиктову, и как последний связан с заводом? И тут тоже - криминальные связи. Александр Венедиктов, отсидевший за совершение тяжких преступлений, в настоящее время находится в федеральном розыске. Длительное время скрывался в Грузии в городе Батуми. В настоящее время скрывается на Кипре в городе Лимассол. Новый директор Темиров, это его протеже. Видимо, бывший уголовник, находящийся в федеральном розыске, тоже решил поучаствовать в оборонном бизнесе России?

Полагаем, поднятая тема должна заинтересовать Генерального прокурора РФ И.В. Краснова и прокурора Саратовской области А.В. Филипенко, в адрес которых мы направляем официальный запрос СМИ по фактам, опубликованным в данной статье.