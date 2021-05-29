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СЭПО управляет человек, находящийся в федеральном розыске

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На этом снимке   Алексей Резник,  сын   Резника Е.П.,  который  многие годы руководил оборонным    предприятием СЭПО. Сегодня этим стратегически важным для нашей страны предприятием руководит в режиме он-лайн  его сын   Алексей Резник, находящийся…в федеральном розыске по уголовному делу.  Видимо, учредители оборонного  предприятия считают,  что это вполне нормальная и допустимая ситуация.

 Возможно, так считают и в прокуратуре Саратовской области, в которой вот уже более полугода находятся все необходимые материалы и документы, по которым давно было бы пора возбудить уголовное дело в отношении   Е.П. Резника.  И тогда бы точно,    управлением заводом в режиме он-лайн находящийся в федеральном розыске  сын старшего Резника не занимался бы, а был бы сейчас  фигурантом   уголовного дела  в отношении своего отца.

 Но ведомство   уважаемого прокурора Саратовской области  С.Ф.  Филипенко  уголовное дело  почему-то не возбуждает.  Может быть,  причина в том, что Е. П. Резник бахвалиться и хвастается в своих кругах знакомством с заместителем областного прокурора  Д.Д. Кривошеевым занимающимся в областной прокуратуре собственной безопасностью и   который со  слов  Е.П. Резника обещает свое покровительство,  и что все  криминальные схемы  клана Резника   останутся у правоохранительных органов без внимания?  Похоже, что так и есть: уголовного дела так и нет, хотя в прошлом году даже ходили слухи , что вот-вот Резник старший будет арестован.

 На следующей неделе, в серии наших публикаций, объединенных общим названием «СЭПО: криминальные схемы клана Резника» мы подробнее расскажем,  о том, как сильно заблуждается прокуратура области,  покрывая ( если это,  и правда так!)  сегодня   Е.П. Резника.

Есть факты, по которым следует возбуждать не одно, а несколько уголовных дел.  На следующей неделе мы  расскажем,  по каким криминальным схемам приобретались акции на  оборонном предприятии,   как выпускалась контрофактаная продукция и как   тем самым  Резник Е.П  «доил» бюджет Министерства обороны РФ  на сотни миллионов рублей, и как  его сын А.Е. Резник получил зарплату в 40 миллионов рублей, за  два  с половиной года, будучи в федеральном розыске.

Но в данной заметке   о другом: кто на самом деле управляет сегодня оборонным предприятием и почему был  избран новый директор Артур Темиров? 

Законностью избрания нового директора Артура Темирова  на собрании учредителей   12 мая 2021 года  должны заняться в первую очередь,  правоохранительные органы. Ведь явно противоречащее законодательству  избрание нового директора А. Темирова это    их недоработка: за нового директора голосовали…  пакетом акций, находящегося  сегодня в федеральном розыске  А.Е. Резника по уголовному делу  за дачу взятки  сотруднику полиции.

  Сам же Резник Е.П. – старший  избран сегодня  Президентом общества 24 мая, как сказано в  формулировке приказа «без испытательного срока».  «Президент общества» разве ничего не знает о том, что сын находится в федеральном розыске?  Что же получается?    Пакетом  А.Е Резника, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ,  голосуют за избрание нового директора? А Президент общества Е.П. Резник молчит при этом?  

Знали ли учредители и  участники собрания от 12 мая 2021 года, что  гражданка Новикова, который  передал  пакет акций  А.Е Резник,  голосовала  не просто от имени  обладателя акций, но и  от имени  человека, которому сегодня предъявлено серьезное  обвинение по  статье УК РФ?

  Учредители  считают, что в этом не содержится никакого криминала, как и в том, что за время нахождения в федеральном розыске с января 2018 года А.Е. Резник  получал  ежемесячную зарплату,  и ее общая сумма составила  40 миллионов рублей?

Считает ли      избранный  при таких обстоятельствах   новый директор предприятия «СЭПО» Артур Темиров сам себя   легитимно и законно избранным директором?

Если продолжить цепочку рассуждений по этому поводу, получается  так, что Темиров  при таких обстоятельствах, когда за него голосуют пакетом  акций человека, скрывающегося от правосудия,  является   подельником  и соучастником   гражданина А. Е Резника, совершившего противоправные  действия?

В распоряжении нашей редакции имеются документы,  подтверждающие,  что Артур Темиров неоднократно проводил видео-совещания с находящимся в федеральном розыске Алексеем Резником.

Что же это получается?  Фактически сегодня оборонным предприятиям,  которое имеет многочисленные военные секреты,  управляет человек,  которым он-лайн  руководит человек,  находящийся  в федеральном розыске?

Да, так и получается: фактически заводом сегодня управляет  Резник Алексей,  находящийся в федеральном розыске. А  папа- президент, зная об этом, покрывает  своего сына, имеющего большие  проблемы с Законом.

Ну,  и последнее, как говорится, «вишенка на торте».   Почему Артур Темиров стал директором  и какое отношение он имеет к некоему  Александру Венедиктову,  и как последний связан с заводом? И  тут тоже - криминальные связи. Александр Венедиктов,  отсидевший за совершение тяжких преступлений, в  настоящее время находится в федеральном розыске. Длительное время скрывался в Грузии в городе Батуми.  В настоящее время скрывается на Кипре в городе Лимассол. Новый директор Темиров,  это его протеже. Видимо,  бывший уголовник, находящийся в федеральном розыске,   тоже решил   поучаствовать в оборонном бизнесе России?

 Полагаем,  поднятая тема  должна заинтересовать Генерального прокурора РФ    И.В. Краснова и прокурора Саратовской области  А.В. Филипенко, в адрес которых мы направляем официальный запрос  СМИ по  фактам,    опубликованным в данной статье.