Статью 144 УК РФ администрация Марксовского муниципального района- игнорирует

Сотрудник газеты «Саратовский репортер» 29 апреля 2021 года , выполняя редакционное задание, должен был посетить заседание Марксовского районного Собрания. На входе в администрацию предъявил документ, удостоверящий личность и редакционное удостоверение специального корреспондента.

Но диспетчер ЕДДС без объяснения причин не пропустила. Тогда корреспондент газеты напомнил об ответственности по ст. 144 УК РФ за воспрепятствование деятельности журналиста. Опять получил отказ. Тогда корреспонденту пришлось вызвать участкового полицейского и подать заявление о нарушении закона. На заседание корреспондент так и не попал.

Спустя без малого месяц сотрудник газеты получил ответ, что по его заявлению "была проведена проверка, по результатам которой было установлено, что в произошедшем, отсутствуют признаки какого-либо преступления или административного правонарушения".

Сотрудник «Саратовского репортера» подал в отдел полиции заявление с требованием предоставить ему копии материалов дела, после ознакомления с которыми он, в зависимости от результатов, намерен обращаться в областное УВД, в прокуратуру и в суд.