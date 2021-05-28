"Панков 24"

За деньги своей тещи Панков пиарит себя на полную катушку.

Много раз уже в СМИ , в том числе и в федеральных, сообщалось, что Клавдия Найденова, эта успешная 72- летняя пенсионерка и теща Николая Панкова владеет кроме охотничьих угодий в Левобережье Саратовской области и усадьбой в Смоленской области- медиахолдингом, в который входит телеканал «Саратов 24».

Дня не проходит, чтобы на сайте «Саратов 24» не было новостей о Панкове. Сегодня Панков сообщает, что Министерством образования утвержден проект школы в Иволгино. При чем тут Панков? Он же сообщает, что в поселке Комбайн будет решен вопрос с напором питьевой воды. Причем тут снова, Панков, он что, специалист по водоснабжению? Сообщается, что Панков помог собрать тренажеры на спортплощадке в поселке Юбилейный Саратова. А это, вообще, каким боком имеет к нему отношение? Где тренажеры, и где Панков? Пишут, что Панков «разгружал и собирал снаряды».

Чего не сделаешь для того, чтобы попасть в следующий созыв Госдумы! Скоро заплыв традиционный с набережной в Энгельсе к берегу Саратова состоится. Увидим ли плывущего Панкова? Бобры ведь, прекрасные пловцы!

«Саратов 24» превращен давно в «Панков 24». И заметим, самый "законопослушный" не платит деньги из своего кошелька за сюжеты и за публикации. Весь этот праздник души и тела из загашников и карманов любимой тещи: бизнес-пенсионерки и хозяйки медиахолдинга.

Конкурентность и равные права на выборах. Не к этому призывает постоянно Президент страны?

Панков сам себе конкурент на «Саратов 24»! Нет тут ни других партий, ни других политиков. Есть только «Панков 24»! Круглосуточное шоу одного бобра!