"Панков 24"

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За деньги своей  тещи  Панков   пиарит себя на полную катушку. 

 Много раз уже в СМИ , в том числе и в федеральных,  сообщалось, что Клавдия Найденова, эта успешная 72- летняя пенсионерка и теща  Николая Панкова владеет  кроме охотничьих угодий в Левобережье Саратовской области и усадьбой в Смоленской области-  медиахолдингом, в который входит телеканал «Саратов 24».

Дня не проходит, чтобы  на сайте  «Саратов 24» не было новостей о Панкове. Сегодня Панков  сообщает, что  Министерством образования  утвержден  проект школы в Иволгино. При чем тут Панков?   Он же  сообщает,  что в поселке Комбайн  будет  решен вопрос с  напором питьевой воды. Причем тут снова, Панков, он что,  специалист по водоснабжению?   Сообщается, что  Панков помог  собрать тренажеры на спортплощадке в поселке Юбилейный Саратова.  А это, вообще,  каким боком имеет к нему отношение? Где тренажеры, и где  Панков? Пишут, что  Панков «разгружал и собирал снаряды». 

Чего не сделаешь для того, чтобы   попасть в следующий созыв  Госдумы!  Скоро заплыв традиционный  с набережной в Энгельсе   к берегу Саратова состоится.  Увидим ли плывущего Панкова? Бобры ведь, прекрасные пловцы!

«Саратов 24» превращен давно в «Панков 24». И заметим,  самый "законопослушный"  не платит  деньги  из своего кошелька за сюжеты и за публикации.   Весь этот праздник души и тела из загашников и карманов  любимой тещи: бизнес-пенсионерки и  хозяйки медиахолдинга.

Конкурентность  и равные права на выборах. Не к этому призывает  постоянно Президент страны?

Панков сам себе конкурент на  «Саратов 24»!    Нет тут ни других партий, ни других политиков. Есть только   «Панков 24»! Круглосуточное шоу одного бобра!

 

 