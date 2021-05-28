  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Праймериз "Единой России": у них кругом одни провокаторы!

Праймериз "Единой России": у них кругом одни провокаторы!

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Что-то совсем запутались бобры  в своих собственных сетях. То сначала они свозят работников МУПов в  МФЦ,  то потом    называют это провокацией.  При этом, совсем не объясняя,   кем организованы были  эти  провокации.  Логично  предположить,  что бобры имели в виду своих политических оппонентов:  они все и организовали, чтобы  помешать честному проведению   праймериза!

А тут подлетает другая новость, и совсем у людей мозги выворачиваются.  Оказывается, провокация, о которой    сообщали  бобры, исходит из их же лагеря. Это как следует понимать?  Официальное признание того, что работников МУПов подвозили в МФЦ  именно  они, бобры?  Тогда почему так громко кричали о провокациях?  То есть, есть  «хорошие» и "правильные" бобры, а есть нечестные  и провокаторы? Так все это следует понимать народу?

А как иначе еще объяснить  заявление единоросса Евгения Чернова, который  назвал сообщение однопартийцев о себе провокацией?

А его  коллеги по партии заявили ни много, ни мало, наоборот,  что это  Чернов занимался подкупом работников МУПов и за денежное вознаграждение  предлагал им отдать за него голос на праймерез.

Евгения Чернова,  «хорошие» бобры назвали при этом,  провокатором. Вот, оно как!  Именно он,  получается, сгонял людей за деньги и понуждал голосовать за себя?  «Плохой» бобер  Чернов, в свою очередь, назвал «хороших» бобров провокаторами.

Лихо, как говорится, закрутили сюжет.  Сами себя и высекли, сами себя  и  выставили на общее осмеяние. Что же будет на выборах в Госдуму?  Ведь бобры перегрызут друг друга!