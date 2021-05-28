Праймериз "Единой России": у них кругом одни провокаторы!

Что-то совсем запутались бобры в своих собственных сетях. То сначала они свозят работников МУПов в МФЦ, то потом называют это провокацией. При этом, совсем не объясняя, кем организованы были эти провокации. Логично предположить, что бобры имели в виду своих политических оппонентов: они все и организовали, чтобы помешать честному проведению праймериза!

А тут подлетает другая новость, и совсем у людей мозги выворачиваются. Оказывается, провокация, о которой сообщали бобры, исходит из их же лагеря. Это как следует понимать? Официальное признание того, что работников МУПов подвозили в МФЦ именно они, бобры? Тогда почему так громко кричали о провокациях? То есть, есть «хорошие» и "правильные" бобры, а есть нечестные и провокаторы? Так все это следует понимать народу?

А как иначе еще объяснить заявление единоросса Евгения Чернова, который назвал сообщение однопартийцев о себе провокацией?

А его коллеги по партии заявили ни много, ни мало, наоборот, что это Чернов занимался подкупом работников МУПов и за денежное вознаграждение предлагал им отдать за него голос на праймерез.

Евгения Чернова, «хорошие» бобры назвали при этом, провокатором. Вот, оно как! Именно он, получается, сгонял людей за деньги и понуждал голосовать за себя? «Плохой» бобер Чернов, в свою очередь, назвал «хороших» бобров провокаторами.

Лихо, как говорится, закрутили сюжет. Сами себя и высекли, сами себя и выставили на общее осмеяние. Что же будет на выборах в Госдуму? Ведь бобры перегрызут друг друга!