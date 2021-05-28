"Будете писать еще, будет еще хуже!"

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На обращение жителей   Балашова к Володину В. В.  с просьбой защитить их законные права, они  получили ответ, из которого  узнали много "интересного" от самой администрации Балашовского района.

 В частности то, что администрация БМР продала муниципальную землю общего пользования домов №№ 84 и 84 А по  ул. Пушкина г. Балашова в угоду заинтересованного лица, где был ранее определён порядок пользования сервитутом - технический проезд для пожарной безопасности, (туалет, проезд во двор и заезда).

Одним росчерком пера, администрация БМР   определила свой "порядок и свои законы" и лишила всех прав граждан д. 84 А. Общий туалет снесли, и  на этом месте строят сегодня  гараж.  В середине  двора построили  новый дом:    почти  вплотную  к соседнем дому.

А  на ворота собственница д. 84  повесила свой замок, и заявила:  "Это моя  земля.   Что хочу, то и делаю. А у  Вас  нет никаких прав! А если будете писать ещё, то вам будет ещё хуже!".

Обращение к участковому  полиции   не принесло  никакого результата и  последствия очевидны. Администрация безмолвствует, в ответе  Володину В. В.- пробелы, нет всех ссылок на правовые документы. Где же  надзорные органы власти, которые осуществляют контроль за соблюдение законов и Конструкции РФ?

 Каким образом был осуществлён перевод земельного участка, относящегося к  категории общего пользования- в категорию частной собственности под ИЖС с выделением доли? На основании каких норм и правил градостроительного кодекса было выдано разрешение на строительство д. 84 ул. Пушкина г. Балашова Саратовская. Области (от 14.02.2014.RU64506101-008)?

Возможно,  у прокурора Саратовской области С.В. Филипенко, найдутся  основания, провести  проверку, и восстановить законность нарушенных прав и свобод жителей  д. 84 А ул. Пушкина г. Балашова?

На сегодняшний день в Саратовской области на правительственном уровне создана специальная рабочая группа, члены которой создают списки частных активов подлежащих деприватизации недвижимости и земельных участков из незаконного владения, прекращения зарегистрированного права на землю, недвижимости и снятия с кадастрового учёта ЕГРН и передачи в собственность РФ. Похоже, что   случай с домом № 84- как раз из этого ряда.