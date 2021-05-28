"Будете писать еще, будет еще хуже!"

На обращение жителей Балашова к Володину В. В. с просьбой защитить их законные права, они получили ответ, из которого узнали много "интересного" от самой администрации Балашовского района.

В частности то, что администрация БМР продала муниципальную землю общего пользования домов №№ 84 и 84 А по ул. Пушкина г. Балашова в угоду заинтересованного лица, где был ранее определён порядок пользования сервитутом - технический проезд для пожарной безопасности, (туалет, проезд во двор и заезда).

Одним росчерком пера, администрация БМР определила свой "порядок и свои законы" и лишила всех прав граждан д. 84 А. Общий туалет снесли, и на этом месте строят сегодня гараж. В середине двора построили новый дом: почти вплотную к соседнем дому.

А на ворота собственница д. 84 повесила свой замок, и заявила: "Это моя земля. Что хочу, то и делаю. А у Вас нет никаких прав! А если будете писать ещё, то вам будет ещё хуже!".

Обращение к участковому полиции не принесло никакого результата и последствия очевидны. Администрация безмолвствует, в ответе Володину В. В.- пробелы, нет всех ссылок на правовые документы. Где же надзорные органы власти, которые осуществляют контроль за соблюдение законов и Конструкции РФ?

Каким образом был осуществлён перевод земельного участка, относящегося к категории общего пользования- в категорию частной собственности под ИЖС с выделением доли? На основании каких норм и правил градостроительного кодекса было выдано разрешение на строительство д. 84 ул. Пушкина г. Балашова Саратовская. Области (от 14.02.2014.RU64506101-008)?

Возможно, у прокурора Саратовской области С.В. Филипенко, найдутся основания, провести проверку, и восстановить законность нарушенных прав и свобод жителей д. 84 А ул. Пушкина г. Балашова?

На сегодняшний день в Саратовской области на правительственном уровне создана специальная рабочая группа, члены которой создают списки частных активов подлежащих деприватизации недвижимости и земельных участков из незаконного владения, прекращения зарегистрированного права на землю, недвижимости и снятия с кадастрового учёта ЕГРН и передачи в собственность РФ. Похоже, что случай с домом № 84- как раз из этого ряда.