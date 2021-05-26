Выборы. По-другому они и не умеют: "ломали", и будут "ломать" бюджетников через колено!

Президент страны Владимир Путин не раз обращал внимание на то, чтобы выборы всех уровней проводились честно, открыто, прозрачно и в конкурентной борьбе. А что в Саратовской области? 62, 2 процента на всех избирательных участках, как это было несколько лет назад на выборах в Госдуму по Саратовскому избирательному округу. Или, позорная явка( 5 процентов) на довыборах в Саратовскую областную думу и столь же позорный "выигрыш" единоросса...

Традиции не меняются. «Единая Россия» «совершенствует» выборный процесс: в Саратовской области слова Президента о прозрачности и честности игнорируют. У Бобров в Саратове свое понятие о честности и прозрачности.

И вот новое шоу на праймериз! Опять позор, опять показали свою бобриную физиономию: честно бороться не могут. Партия власти, а ведет себя в Саратове на выборах, как мелкий жулик- наперсточник на вокзале! Где же честная борьба?

Саратовских бюджетников «погнали» массово регистрироваться на Госуслугах. Прямо посреди рабочего дня в офис МФЦ на Танкистов, 26-А прибыла организованная группа людей в униформе работников благоустройства.

Причина столь аномальной активности людей была очевидна: праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму и Саратовскую городскую думу. В этом году предварительное голосование по отбору кандидатов от "Единой России" на выборы в Государственную и городскую думы проходит в очной и заочной формах. Лично проголосовать за понравившегося кандидата саратовцы смогут на избирательных участках до 30 мая. Дистанционное голосование продлится всю неделю. К нему допустят тех, кто пройдет регистрацию на сайте Госуслуг до 28 мая включительно.

А сколько ещё бюджетников - врачей, учителей, библиотекарей, муниципальных служащих и т.д. принуждают к регистрации на Госуслугах? Не пойдешь- уволят!

Наблюдатели отмечают, что если бы граждане-бюджетники добровольно хотели зарегистрироваться на портале Госуслуг, то это можно было сделать спокойно- или после работы, или через интернет, что гораздо проще, чем в МФЦ. Зачем же была нужна эта спешка, и людей «гнали» в МФЦ?

Вся «фишка» в том, как отмечают те же наблюдатели, что 24 мая начался пресловутый праймериз “Единой России”, а он, как всем понятно, невозможен без того, чтобы «сознательные граждане» на «добровольной основе» не пришли бы на избирательные участки и не приняли бы участие в предварительном голосовании. Тем более, что теперь возможно электронное голосование, но для этого надо зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Раньше с праймериз не загонялись, располагая обширными списками бюджетников. Теперь обстоятельства усложнились. Необходима регистрация. Вот и начался сгон бюджетников на регистрацию. Как нам кажется, после регистрации уже не важно, будет ли бюджетник голосовать на праймериз. Главное, чтобы он зарегистрировался. Тем более, что результаты праймериз всегда предсказуемые. Принудительная мобилизация бюджетников привела к тому, что профсоюз работников образования вынужден был обратиться к лидеру партии Дмитрию Медведеву с просьбой не принуждать учителей к участию в праймериз. Разумеется, партия гневно отвергла это подозрение. Это только наивные избиратели полагают, что бюджетников у нас не мобилизуют. Их мобилизовали всегда. Особенно сильно выкручивая руки руководителям бюджетных учреждений. Последние под страхом увольнения или иных кар, были вынуждены оказывать давление на своих подчиненных, которые шли голосовать за “любимую партию”.

Саратовские политологи отмечают, что если речь пошла о мобилизации, то дела у “Единой России” мягко говоря плохи. Поставив перед собой задачу набрать большинство на предстоящих выборах в ГД, руководство партии пустилось во все тяжкие, полагая, что “цель оправдывает средства”. Это очень опасное заблуждение, чреватое самыми непредсказуемыми последствиями. Так что, честной и конкурентной борьбы, к чему призывает президент страны В.В. Путин- ждать не приходится!

Вопрос в том, а долго ли люди будут терпеть к себе такое хамское барское отношение со стороны саратовских бобров?