Панкова - к административной ответственности!

Генеральному прокурору Российской Федерации

И.В. КРАСНОВУ

ул. Большая Дмитровка, д. 15А, г. Москва, ГСП-3, 125993

О привлечении к административной ответственности депутата Государственной Думы РФ Панкова Н.В.

Уважаемый Игорь Викторович!

Редакцией газеты «Саратовский репортер» 18.05.2021 в адрес депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Панкова Н.В. в порядке ст.ст. 39-40 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» направлен запрос о предоставлении информации (копия запроса прилагается).

В соответствии с запросом у Панкова Н.В. запрошена информации об уточнении его биографических сведений о работе в конкретных коммерческих организациях в период с 1999 – 2001 гг. и размере полученного в указанный период дохода.

Соответствующий запрос информации обусловлен наличием обоснованных сомнений в достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера Панкова Н.В. и его супруги. Федеральными и региональными средствами массовой информации ранее размещены публикации о принадлежности теще Панкова Н.В. (Найденовой К.А.) многочисленных дорогостоящих земельных участков, объектов недвижимости, охотничьих угодий, организаций, средств массовой информации, которые невозможно было приобрести, учитывая не только доходы самой Найденовой К.А., но и совокупный доход Панкова Н.В. и его супруги, поскольку за период своей трудовой деятельности только с 1991 по 2001 гг., согласно биографии размещенной на официальном сайте партии «Единая Россия», Панков Н.В. работал в коммерческих организациях.

В ответе от 24.05.2021 №РНК-64/1-413 на вышеуказанный запрос редакции указано, что соответствующая информация дана на пресс-конференции (копия ответа прилагается). Однако указанное обстоятельство не соответствует действительности, поскольку именно отсутствие ответа на данный вопрос на соответствующей конференции повлекло направление в адрес Панкова Н.В. письменного запроса.

Соответствующая запрашиваемая информация в адрес редакции Панковым Н.В. незаконно не предоставлена.

Статьей 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц предусмотрена административная ответственность за неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации.

Предоставление организациям средств массовой информации запрашиваемых сведений и сроки их направления предусмотрены Законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации».

Предоставление информации является обязательным для соответствующих должностных лиц, в том числе для депутата Государственной Думы РФ Панкова Н.В.

В письме от 24.05.2021 №РНК-64/1-413 информация на запрос редакции не содержится, в связи с чем действия Панкова Н.В. образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.39 КоАП РФ.

Полагаю, что Панковым Н.В. соответствующие сведения скрываются умышленно, поскольку дорогостоящее имущество, принадлежащее его теще, Найденовой К.А., приобретено в период замещения Панковым Н.В. государственных и муниципальных должностей. Законность происхождения средств, на которые осуществлялось приобретение соответствующих активов, не доказана, а сама Найденова К.А. соответствующих законных источников дохода не имела.

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть вопрос о привлечении депутата Государственной Думы РФ Панкова Н.В. к административной ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ с учетом особенностей привлечения к ответственности депутатов Государственной Думы РФ, предусмотренными федеральными законами, а также в пределах предоставленных Генеральной прокуратуре Российской Федерации с привлечением специалистов Росфинмониторинга полномочий провести проверку законности происхождения имущества и доходов Найденовой К.А., соответствия достаточности ее доходов для приобретения принадлежащего ей имущества, законность происхождения соответствующих средств.

Приложение: копия запроса от 18.05.2021 на 1л; копия ответа от 24.05.2021 №РНК-64/1-413

Главный редактор С.Ю. Михайлов