Дороги нет в проекте, а значит не существует и людей, которые по этой дороге ходят?

Читатель интернет портала «Лица» обращается за помощью к Злобновой, долгое время работавшей в администрации Саратова. Есть еще наивные люди, которые верят таким чиновникам, как Злобнова. Взгляните на это лицо: сколько в глазах боли за простой народ! Вот что просят у этого человека.

«Елена Викторовна! К Вам обращается от имени жителей МКД №3 по 1-му Прессовому пр., председатель ТСЖ "Нагорное" Медведева Елена Юрьевна. Вопрос касается ремонта грунтовой дороги на спуске от нашего дома и соседнего дома № 3А.

Мы периодически из средств "содержания жилья" покупаем асфальтовую крошку и засыпаем ею гору. УК дома № 3 А по 1 Прессовому пр. участия в этом мероприятии не принимает.

Я неоднократно обращалась письменно в Администрацию Заводского р-на. Нам из года в год обещали выделить несколько Камазов крошки. А в этом году Гарькин сказал, что это теперь "опасный продукт" и вся крошка вывозится на свалку. (Как будто сам асфальт не имеет класс опасности). Понятно, что это просто нежелание нашей Администрации оказать помощь в ремонте дороги.

Просто наш дом находится на самой горе и граничит с частным сектором. Вы как-то встречались с жителями нашего дома и знаете нашу проблему. От дома невозможно спуститься с детскими колясками, в гору невозможно въехать на легковушке, не говоря уже о скорой помощи, мусорки и пожарной машины. И сами понимаете, что расходовать средства из содержания жилья нашего дома для благополучия жителей соседнего дома и частного сектора мы не имеем права.

Учитывая вышеизложенное, прошу оказать содействие в решении вопроса ремонта дороги асфальтовой крошкой. В план ремонта дорог по региональной программе внести эту дорогу нельзя, т.к. она не существует в проекте.

Вот что говорил в начале этого года об уходе из администрации Саратова Злобновой глава города Исаев: "Елене Викторовне Злобновой, занимающей должность заместителя по стратегическому планированию сейчас, уже поступило перспективное предложение – возглавить аппарат Саратовской городской думы. Елена Викторовна работала много лет в представительном органе, была депутатом нескольких созывов. Она как никто другой знакома с деятельностью думы, процессами, происходящими там. Ее знания, опыт, навыки и профессионализм будут высоко востребованы в выборный год".

Хотелось бы напомнить читателю, что Злобнова много лет была ( числилась) куратором Заводского района. А что толку? Вот и проблема с дорогой- как во время ее «кураторства», так и сейчас- осталась. Люди мучаются без нормальной дороги.

Сейчас Злобновой и подавно, не до этой дороги и не до этого письма читателя портала «Лица». В депутаты снова собралась. До проблем ли простых граждан Злобновой?