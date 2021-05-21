ООО "Стандарт ЖКХ": за что переплачивают собственники?

Почему жители домов часто ошибаются, и выбирают именно ту Управляющую компанию, «управление» которой заключается только в том, чтобы собрать как можно больше денег с собственников квартир, и очень часто - незаконно? Ведь все данные открыты, есть Интернет: посмотри и узнай, за какую управляющую компанию вам предлагают отдать свой голос.

История с домом № 41/1 по улице Тархова, это пример подобного ошибочного выбора. Тут жители дома должны сказать «отдельное спасибо» военному пенсионеру Алай Е.Н., проживающему в их доме. Ведь это именно он взбаламутил несколько лет назад жителей дома и носился с идеей создания Товарищества собственников недвижимости и последующим выбором управляющей компании для обслуживания этого ТСН, которое по всем юридическим нормам может самостоятельно обслуживать дом, напрямую заключая договора с подрядными организациями на выполнение любых работ в рамках обслуживания многоквартирного дома. Но при всём этом, Алай ищет фирму-«прокладку» на основной договор по обслуживанию ТСН. Для чего? Да всё просто… Фирма-«прокладка» на любые работы в многоквартирном доме заключает дополнительные договора с «иными» подрядными организациями (уборка и вывоз снега, ремонт инженерного оборудования, остекление, подготовка к отопительному сезону и другие работы по дому и прилегающей территории). А «иные» подрядные организации, которые кстати, вполне могут быть аффилированы к фирме-«прокладке», составляют сметы на работы по дому с объёмами и расценками на несколько десятков процентов выше среднерыночных цен, действующих в Саратове. Вот эти «несколько десятков процентов» и называют «откатом».

И как вы думаете, кто получит этот «откат»? Правильно – председатель ТСН и директор фирмы-«прокладки». И это ещё малая доля, что можно «откатывать» в этой схеме (ТСН + фирма-«прокладка»).

И вот, возвращаясь к нашему пенсионеру, что мы видим? Он создал ТСН и активно начал искать фирму-«прокладку». Он обращался во многие управляющие компании, но ему отказали, так как нормальная управляющая компания управляет домами напрямую без посредников. И вот тут на горизонте замаячило ООО «Стандарт ЖКХ», не имеющее ни одного дома на обслуживании. Вот это подарок обоим!

И тогда пенсионер стал агитировать жителей дома именно за ООО «Стандарт ЖКХ»? Имел ли какой-то свой личный интерес, или по иной причине подбил жителей проголосовать за эту «профессиональную» управляющую компанию? Так или иначе, инициатива военного пенсионера обходится сегодня боком для всех жителей дома: им приходится переплачивать за коммунальные услуги, и техническое обслуживание дома.

Как жители могли выбрать именно такую управляющую компанию? Ведь в ее штате числится официально всего два сотрудника! Материально-техническая база вообще отсутствует. Нет и аварийно-диспетчерской службы, которая должна быть в наличии у каждой управляющей компании по закону! Как же такая ООО «Стандарт» ЖКХ» численностью в два человека может обслуживать такой огромный дом, как Тархова, № 41/1?

Жители подумали об этом, прежде чем голосовать за эту управляющую компанию?

Ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не понимать: без соответствующей материально-технической базы невозможно бесперебойное и качественное обслуживание дома!

ООО «Стандарт ЖКХ» нанимает различных подрядчиков к таким важным работам, как подготовка к отопительному сезону, обслуживание и ремонт тепловых узлов, инженерных систем тепло- и водоснабжения, устранение аварийных ситуаций.

«Наемников» привлекают на уборку снега, ремонт крыши, ремонт мест общего пользования, и так далее…

Даже человек без экономического образования поймет: такая длинная цепочка подрядных и субподрядных организаций не может не повлиять на окончательную стоимость (тариф на текущий ремонт), которую потом видят в своих в платежных документах жители дома. Таким образом, сумма на текущий ремонт (для выполнения любых работ в доме) увеличивается многократно! За это голосовали жители? Но так это ведь абсурд: разве нормальный человек станет добровольно будет переплачивать за оказанную услугу?

Примером может послужить платежный документ дома 41/1 ул. Тархова, из которого видно, что сумма в графах на содержание и вознаграждение председателю является постоянной, а вот сумма в графе «Текущий ремонт» Все время разная! Она увеличивается по мере выполнения любых работ в доме. А так быть не должно! Так же, в данных платежных документах имеется графа с начислением за ОДН по теплу. Это неправомерно, разве жители дома не знают об этом? Или, им этого не объяснил главный лоббист ООО «Стандарт ЖКХ» военный пенсионер Алай? И за это голосовали жители дома?! За то, чтобы отдавать свои лишние деньги в карман этой УК за услуги, которые или не оказываются, а если оказываются, то с нарушением закона?

Любой житель дома может посмотреть «Правила» и прочитать, что согласно абзацу второму п.40 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, «потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за услугу совокупно, без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом доме, или нежилом помещении, и плату за ее потребление в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

А что делает ООО «Стандарт ЖКХ», которое выбрали жители дома? Эта организация нарушает данные «Правила». То есть, взимает деньги с жителей незаконно!

Более того, со стороны ТСН совместно с ООО «Стандарт ЖКХ» выносятся на обсуждения жителей вопросы о сборе дополнительных средств: на оборудование мусорных площадок, закупку мусорных баков, работ автоспецтехники, уборке и вывозу снега, и многое, многое другое.

Но ООО «Стандарт ЖКХ» все перекладывается на плечи жильцов, и все проблемы решает за счет жителей дома, а не в рамках существующего тарифа по содержанию и текущему ремонту, как того требует Жилищный кодекс.