Депутат Госдумы Николай Панков отказался рассказать, как его теща стала собственницей успешного бизнеса

Недавно прошла пресс-конференция депутата Государственной Думы Николая Панкова. Ее посвятили предстоящим довыборам в Саратовскую областную думу, но в ходе мероприятия парламентарию все же задали любопытные вопросы, связанные вовсе не с выборами. Не секрет, что теща Николая Панкова владеет в Смоленской области поместьем, а в Саратовской области у нее охотничьи угодья и крупный медийный бизнес. Общественность желает знать, как пенсионерка стала успешной бизнесвумен. Об этом сообщает YouTube канал "Момент истины"

Николай Панков не стал придумывать впечатляющую историю успеха Клавдии Найденовой. Он от ответа на поставленный вопрос вовсе ушел, отметив, что сам законы не нарушает. По словам депутата, все его имущество задекларировано и регулярно проверяется. Вопросы Панков советовал задавать самой Найденовой. Однако и она не поделилась подробностями своего предпринимательского пути. Впрочем, в публичном доступе немало информации о ее бизнесе, который может быть связан с депутатом Государственной Думы.

КАК ТЕЩА ДЕПУТАТА ПРИРОДУ «ОХРАНЯЕТ»

Теща депутата Николая Панкова создала Фонд охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах Нижнего Поволжья в 2016 году. Несмотря на название, деятельность организации связана с предоставлением прочих финансовых услуг, а не с природой. Тем не менее фонд Клавдии Найденовой получил в аренду Финайкину балку до 2066 года. Стоимость данной аренды составляет всего 460 тысяч рублей, хотя первый претендент на Финайкину балку готов был дать за нее 32 миллиона рублей в год. Этот претендент отказался от аренды после того, как балку объявили заповедной зоной, но запрет на охоту уже отменили. Позже фонд тещи Николая Панкова получил еще одни охотничьи угодья — хозяйство Варфоломеевское. По слухам, охотничьи хозяйства Найденовой посещал даже мэр Москвы Сергей Собянин. А финансовые отчеты Фонда охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах Нижнего Поволжья свидетельствуют о том, что всего за несколько лет организация смогла нарастить свой баланс до 20 миллионов рублей. В организации Клавдии Найденовой работает всего два человека — исполнительный директор и главный бухгалтер. А в Совете директоров можно найти имена исполнительного директора Алексея Савко и Александра Шибаршина. Последний когда-то владел ООО «Барс», основным видом деятельности которого был отлов и отстрел диких животных. Таким образом, в организации, которая должна защищать природу, работает профессиональный охотник. Можно предположить, что теща депутата Николая Панкова не очень разбирается в людях, поэтому и привлекла Шибаршина к своему бизнесу, но успехи организации говорят об обратном. Не менее успешным является и медийный бизнес Клавдии Найденовой. Она является учредителем ООО «Вещатель», ООО «Полиграф» и ООО «Креатив-С». Этим компаниям принадлежат телеканал «Саратов-24», интернет-портал с таким же названием, газета «Провинциальный телеграфъ» и сайт «Саратовские новости». В феврале текущего года СМИ Найденовой смогли получить бюджетные субсидии в Саратове, сумма которых составила 11 миллионов рублей. Оказывается, субсидии и гранты компании тещи депутата получают регулярно, хотя ее СМИ вовсе не являются самыми популярными в регионе. При этом решения по выделению субсидий принимает экспертная комиссия, в состав которой входят люди, связанные с Николаем Панковым. Утверждать, что депутат имеет отношение к успеху СМИ своей тещи, нельзя, но происходящее в Саратовской области выглядит странным.

НИКОЛАЯ ПАНКОВА ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО

В Саратове Николая Панкова знают давно. Он не первый год в Государственной Думе и в «Единой России», поэтому люди уже давно обратили внимание на парламентария. В первую очередь, общественность удивлялась тому, что депутат зарабатывает миллионы, не имея никаких дополнительных источников дохода. В 2010 году он задекларировал накопления в размере 14 миллионов рублей, которые впечатлили даже некоторых его коллег по Государственной Думе.