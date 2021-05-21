Место приземления Юрия Гагарина. А где 60-летний дуб?

При строительстве Парка покорителей космоса вместе с деревьями выкорчевывали память. У Парка появилась новая концепция и поэтому возле памятника вырубили десятки деревьев? Сосны, ели, березы, тополя… Зачем? Чтобы возле памятника было пустынно, как сегодня?

Теперь уже поздно говорить обо всем этом: деревья не вернуть, их уничтожили. В сегодняшних новостях передавали, как Президент говорил о том, что нашу историю извращают. Чем сильнее становятся Россия, тем больше становится поводов для извращения нашей истории. Это не пафос, но факт: вырубив многолетние деревья непосредственно возле памятника Ю.А. Гагарину и стелы на месте его приземления, извратили историю. Даже больше- не извратили, а уничтожили ее вместе с деревьями и памятью тех, кто их сажал.

А ведь говорили и предупреждали: проект Парка покорителей космоса должен был обсуждаться с привлечением широкого круга специалистов. Этого не произошло. И вот результат- возле памятника пустыня, и того парка, что был тут вчера, уже нет. Нам кажется, что следовало бы создать специальную комиссию при правительстве области и провести расследование -чья именно была эта затея, вырубить с корнями здесь деревья. Эти деревья были не просто «зелеными насаждениями», а были частью истории этого места. Потому что сажали деревья люди. Тут не лес был, чтобы его вырубать- тут была аллея, посаженная конкретными людьми. Вырубив деревья- оскорбили их память.

Давайте вспомним. На фотографии Т.Бакмана от 1966 года хорошо видно, что в то время посадки только-только начали появляться. Эта фотография была опубликована в книге саратовского историка Владимира Цыбина «Место приземления Юрия Гагарина».

А вот две фотографии, сделанные в день празднования совсем недавно- в день празднования 50-летия полета Юрия Гагарина в космос, в апреле 2011 года. Видите, сколько здесь было больших елей, как было красиво, и даже как-то по-домашнему, уютно. Теперь этих елей нет - вырубили и тут голая земля, согласно новой «концепции» обустройства Парка покорителей космоса.

Деревья в память о приземлении Юрия Гагарина в этом месте сажали к каждому юбилею. Наш корреспондент побывал в библиотеке и посмотрел подшивки разных лет в областной газете «Коммунист».

Вот статья в газете «Коммунист» «Десять космических лет», апрель 1971 года.

Читаем: «В честь десятилетия исторического полета Ю.А. Гагарина юные космонавты посадили около обелиска десятилетний дуб». Где теперь этот дуб, которому должно было быть сегодня уже 60 лет? Нет дуба.

Вот выдержка из этой же статьи, но не про деревья, а про то, каким был тот праздник для людей: «Аплодисментами встретили участники митинга рапорт посланцев Балашовской школы юных космонавтов»…» «К обелиску прибывший бронетранспортер доставляет факел, который был зажжен от Вечного Огня на площади Революции в Саратове. От этого факела зажжен огонь Славы».

А вот газета «Коммунист» от 1976 года, статья « В одном ряду с космонавтом»: « Прошли годы, но память о герое- космонавте никогда не умрет. На месте его приземления сверкает обелиск, растут деревца, заботливо посаженные руками ребятишек. Здесь проходят сборы пионеров…». Где теперь те деревья?

У Парка покорителей космоса начинается новая жизнь и новая история. Буквально, начинается с чистого листа и с чистого поля. Часть страниц истории этого места вырвана, как будто бы и не было этих 60 лет…