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Бобер еще верит в перемены: может быть, не все потеряно?

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Наш Бобер контролер, конечно, не сильно удивился результатами выборов по Волжскому одномандатному округу. В день голосования он приходил к одному из избирательных участков и мог лично убедиться: людей просто нет. Никто не шел голосовать! Бобру в тот день сильно взгрустнулось по этому поводу. Людей жалко.  Но он по жизни оптимист. Может быть, не все так печально, и  перемены наступят?

Выборы, на которых  депутат от «Единой России» Удалов  получил унизительно маленький процент, а в  Волжском округе голосовать  пришли (да и то, многие совсем не сами пришли,  а по настоятельным «просьбам»!) из 84  тысяч избирателей  чуть более 4 тысяч,    подвигло  нас вспомнить коротко  о выборах в декабре 2007 года. А что было бы  с Удаловым, прими он участие в тех выборах?  Его бы  раздавили и порвали!  Он набрал бы на  20 процентов меньше, чем тогда представитель от КПРФ!

Но вот какой вопрос нас больше всего волнует.  Если мы  «движемся вперед» в Саратовской области, если мы  следуем «вектору лидерства» в Саратовской области, то  почему народ  такой пассивный, безразличный, на выборы не ходит и совсем не верит этой власти?    Ведь  по всем законам развития общества, народ должен проявлять в нашем регионе  небывалую активность и заинтересованность в избирательном процессе.  Ведь процесс этот, как нам рассказывают - совершенствуется из года в год!  Процесс,  конечно,  совершенствуются, но на выборы у нас в Саратове ходит все меньше и меньше людей. Парадокс!  В этом смысле наблюдается  не прогресс в развитии демократических институтов в  обществе и рост общественного самосознания,  а полнейший регресс.  Людям плевать на выборы! А вот  в декабре 2007 года были на самом деле, состязательные выборы. Там была  реальная возможность стать победителем представителю от КПРФ ( напомним, это был главный редактор «Саратовского репортера» Сергей Михайлов, который и набрал  тогда 23 процента ).  Виктор Марков, этот вечный либеральный  и авторитетный оппозиционер, если бы не путался у него под ногами  представитель КПРФ,   реально бы прошел в думу.  Но там еще  был местный «тяжеловес»  Россошанский, от "Единой России". Он  и прошел в думу,  точнее,  его все таки- провели. Но тогда так нагло не «рисовали»,  и не  вбрасывали, как сейчас. Поэтому,  и Россошанского можно было в те годы   считать более или менее,  реальным депутатом, а  не таким, как депутат новой волны от «Единой России» с унизительно малым процентом, как  у директора театра кукол «Теремок».

На месте бы любого порядочного человека и мужчины, чтобы сделал сегодня  Удалов? Сдал бы мандат к чертовой матери. Ведь никакой  Удалов,   по факту не депутат,  и  не представитель  большинства жителей Волжского  района Саратова в областной думе. Люди и знать не знают такую фамилию!    Впрочем, ему и соглашаться идти на  эти довыборы не стоило бы. Ведь  низкая явка была прогнозируема.

Народ не верит. Народ устал. Народу надоело. Правда, вот наш Бобер  ждет перемен. Ему людей жалко  А может быть и правда, не все еще потеряно?

 

 