Бобер еще верит в перемены: может быть, не все потеряно?

Наш Бобер контролер, конечно, не сильно удивился результатами выборов по Волжскому одномандатному округу. В день голосования он приходил к одному из избирательных участков и мог лично убедиться: людей просто нет. Никто не шел голосовать! Бобру в тот день сильно взгрустнулось по этому поводу. Людей жалко. Но он по жизни оптимист. Может быть, не все так печально, и перемены наступят?

Выборы, на которых депутат от «Единой России» Удалов получил унизительно маленький процент, а в Волжском округе голосовать пришли (да и то, многие совсем не сами пришли, а по настоятельным «просьбам»!) из 84 тысяч избирателей чуть более 4 тысяч, подвигло нас вспомнить коротко о выборах в декабре 2007 года. А что было бы с Удаловым, прими он участие в тех выборах? Его бы раздавили и порвали! Он набрал бы на 20 процентов меньше, чем тогда представитель от КПРФ!

Но вот какой вопрос нас больше всего волнует. Если мы «движемся вперед» в Саратовской области, если мы следуем «вектору лидерства» в Саратовской области, то почему народ такой пассивный, безразличный, на выборы не ходит и совсем не верит этой власти? Ведь по всем законам развития общества, народ должен проявлять в нашем регионе небывалую активность и заинтересованность в избирательном процессе. Ведь процесс этот, как нам рассказывают - совершенствуется из года в год! Процесс, конечно, совершенствуются, но на выборы у нас в Саратове ходит все меньше и меньше людей. Парадокс! В этом смысле наблюдается не прогресс в развитии демократических институтов в обществе и рост общественного самосознания, а полнейший регресс. Людям плевать на выборы! А вот в декабре 2007 года были на самом деле, состязательные выборы. Там была реальная возможность стать победителем представителю от КПРФ ( напомним, это был главный редактор «Саратовского репортера» Сергей Михайлов, который и набрал тогда 23 процента ). Виктор Марков, этот вечный либеральный и авторитетный оппозиционер, если бы не путался у него под ногами представитель КПРФ, реально бы прошел в думу. Но там еще был местный «тяжеловес» Россошанский, от "Единой России". Он и прошел в думу, точнее, его все таки- провели. Но тогда так нагло не «рисовали», и не вбрасывали, как сейчас. Поэтому, и Россошанского можно было в те годы считать более или менее, реальным депутатом, а не таким, как депутат новой волны от «Единой России» с унизительно малым процентом, как у директора театра кукол «Теремок».

На месте бы любого порядочного человека и мужчины, чтобы сделал сегодня Удалов? Сдал бы мандат к чертовой матери. Ведь никакой Удалов, по факту не депутат, и не представитель большинства жителей Волжского района Саратова в областной думе. Люди и знать не знают такую фамилию! Впрочем, ему и соглашаться идти на эти довыборы не стоило бы. Ведь низкая явка была прогнозируема.

Народ не верит. Народ устал. Народу надоело. Правда, вот наш Бобер ждет перемен. Ему людей жалко А может быть и правда, не все еще потеряно?