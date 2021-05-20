ТЕЩИН ОФФШОР

О некоторых плюсах и минусах оформления имущества на тещу Николая Панкова- Клавдию Найденову, пишет известный саратовский юрист Николай Скворцов на своей страничке в Фейсбуке.

"На днях саратовские СМИ набросились на депутата Госдумы и руководителя местных единороссов Николая Васильевича Панкова.

Требуют ответа на вопрос: откуда богатства у тещи. Как охотничьи угодья, газета, сайт, телеканал, поместье, фонд поддержки диких животных оказались во владении женщины, много лет назад вышедшей на пенсию?

Хотелось бы встать на защиту Николая Васильевича и привести простой аргумент – зять за тещу не в ответе.

А если серьезно, мой пост о юридических преимуществах и рисках оформления своего имущества на тещу. Каждый читатель сам может оценить свои риски и обратиться за помощью к теще.

Определимся с терминологией:

оффшор – особая территория, позволяющая укрыться от налогов и надзорных органов;

теща - мама супруги.

С недавних пор прятать свое имущество за границей – на Кипре, Британских Виргинских островах, в Андорре или Брунее стало невыгодно и непатриотично. А еще с зарубежным имуществом сложно избираться в органы власти.

Поэтому одним из проверенных способов снизить личные риски является оформление имущества на тещу.

Плюсы «тещиного оффшора»:

- имущество юридически не является личным, отсутствуют риски обращения взыскания по искам кредиторов (в случае, если вы занимаетесь бизнесом);

- на имущество, вероятнее всего, не будет обращено взыскание в случае конфискации по приговору суда (отдельно оговорюсь, что судебная практика начинает меняться и появляется риск изъятия имущества у тещи);

- лицам, замещающим государственные должности, а также депутатам не нужно отчитываться ежегодно об имуществе, находящимся во владении тещи;

- репутационные издержки, связанные с имуществом, оформленным на тещу, несет сама теща;

-в случае перевода имущества с тещи на реального собственника – зятя, налоги не уплачиваются, достаточно провести две сделки: теща – дочь (жена) и жена – муж (зять). Либо перевести без уплаты налогов имущество с тещи на жену, а в дальнейшем отрегулировать все брачным контрактом.

- Минус «тещиного оффшора» один:

- поругавшись с супругой или тещей, можно остаться без имущества.

Таким образом, используемый в последнее время некоторыми депутатами, бизнесменами, сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками «тещин оффшор» является достаточно успешным заменителем зарубежных юрисдикций. В нем прятали, прячут и будут прятать «нажитое непосильным трудом». Сами же законодатели это понимают, уважают права тещ и не планируют борьбу с нашим народным оффшором.