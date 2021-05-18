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В какой конкретно "бизнес- структуре" Вы работали, Николай Васильевич?

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  В адрес секретаря Саратовского регионального отделения партии   «Единая Россия», депутату  Государственной Думы

 Федерального Собрания Российской Федерации Панкову Н.В. направлен Запрос СМИ главным редактором газеты

общественно-политической  газеты  «Саратовский репортер» следующего содержания:

 

 

 

                                          Уважаемый Николай Васильевич!

 

      17 мая, в ходе  Вашего  брифинга  мною Вам был задан вопрос об источнике возникновения у  Вашей  тещи-пенсионерки Клавдии Найденовой многомиллионных активов. Я, в частности, спросил Вас:

    «Мне лично, думаю, как и избирателям, непонятно, как пенсионерка, которая ни разу в жизни не занималась бизнесом, имеет такой огромный пласт недвижимости. Вы тоже никогда не занимались бизнесом, всю жизнь в законодательной власти, но так или иначе выходит, что владеете этим имуществом. Вопрос: если вы все это не задекларировали, то получается, что по закону имущество должно перейти государству?»

     Вы мне ответили, что  законы  не нарушаете, все  доходы декларируете, цитирую:

     «Вы знаете, что я ничего противозаконного не делаю. Все мое имущество ежегодно декларируется и публикуется, это происходит регулярно. Что касается бизнеса у других моих родственников, то это не запрещено законом. В моей биографии указано, что я работал в бизнес-структуре».

     При этом, отвечая на вопрос, Вы   добавили, что   я «слукавил», имея в виду как раз то, что Вы  работали в «бизнес- структурах».

     Уважаемый Николай Васильевич! Для чистоты, так скажем, отношений, я все  таки прошу Вас прояснить, чтобы Вы еще раз не подумали, что я лукавлю - уточните пожалуйста, в какой именно «бизнес- структуре» Вы работали, в какой точно  период времени и какой доход ежемесячно Вы получали  в данной коммерческой структуре? 

    Данный вопрос задаю Вам  по двум причинам.

    Во-первых, есть  неточные данные и расхождения  в Вашей  официально опубликованной биографии. Так, в Википедии  ничего вообще  не  указано  о  Вашей работе в каких-либо «бизнес- структурах»,  а на сайте регионального отделения  «Единая Россия»  указано, что Вы действительно, в период с 1999-2001 годы работали в бизнес структурах. Но в каких конкретно? Это Важно знать людям, Вашим избирателям, потому что,   иначе данные в Вашей  биографии  будут неполными,  а  люди будут иметь все основания  полагать, что Вы от них  скрываете некоторые факты Вашей биографии.

  Во-вторых,    информация о том, где конкретно Вы выработали,  в какой именно «бизнес-структуре»,   очень важна для общественности, журналистов и простых жителей, ведь после появившейся информации о многомиллионном состоянии Вашей тёщи, наличии обширного бизнеса, поместья, охотничьих угодий пошли разные разговоры, кривотолки и обсуждения. Хотелось бы всё прояснить раз и навсегда. 

    Полагаю, что Вы тоже в этом заинтересованы.  Поэтому, жду от Вас  честного и  объективного ответа на поставленный вопрос  в моем запросе.

 

 

 

                             

 

 

                  

 

 