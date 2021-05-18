В какой конкретно "бизнес- структуре" Вы работали, Николай Васильевич?

В адрес секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутату Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации Панкову Н.В. направлен Запрос СМИ главным редактором газеты

общественно-политической газеты «Саратовский репортер» следующего содержания:

Уважаемый Николай Васильевич!

17 мая, в ходе Вашего брифинга мною Вам был задан вопрос об источнике возникновения у Вашей тещи-пенсионерки Клавдии Найденовой многомиллионных активов. Я, в частности, спросил Вас:

«Мне лично, думаю, как и избирателям, непонятно, как пенсионерка, которая ни разу в жизни не занималась бизнесом, имеет такой огромный пласт недвижимости. Вы тоже никогда не занимались бизнесом, всю жизнь в законодательной власти, но так или иначе выходит, что владеете этим имуществом. Вопрос: если вы все это не задекларировали, то получается, что по закону имущество должно перейти государству?»

Вы мне ответили, что законы не нарушаете, все доходы декларируете, цитирую:

«Вы знаете, что я ничего противозаконного не делаю. Все мое имущество ежегодно декларируется и публикуется, это происходит регулярно. Что касается бизнеса у других моих родственников, то это не запрещено законом. В моей биографии указано, что я работал в бизнес-структуре».

При этом, отвечая на вопрос, Вы добавили, что я «слукавил», имея в виду как раз то, что Вы работали в «бизнес- структурах».

Уважаемый Николай Васильевич! Для чистоты, так скажем, отношений, я все таки прошу Вас прояснить, чтобы Вы еще раз не подумали, что я лукавлю - уточните пожалуйста, в какой именно «бизнес- структуре» Вы работали, в какой точно период времени и какой доход ежемесячно Вы получали в данной коммерческой структуре?

Данный вопрос задаю Вам по двум причинам.

Во-первых, есть неточные данные и расхождения в Вашей официально опубликованной биографии. Так, в Википедии ничего вообще не указано о Вашей работе в каких-либо «бизнес- структурах», а на сайте регионального отделения «Единая Россия» указано, что Вы действительно, в период с 1999-2001 годы работали в бизнес структурах. Но в каких конкретно? Это Важно знать людям, Вашим избирателям, потому что, иначе данные в Вашей биографии будут неполными, а люди будут иметь все основания полагать, что Вы от них скрываете некоторые факты Вашей биографии.

Во-вторых, информация о том, где конкретно Вы выработали, в какой именно «бизнес-структуре», очень важна для общественности, журналистов и простых жителей, ведь после появившейся информации о многомиллионном состоянии Вашей тёщи, наличии обширного бизнеса, поместья, охотничьих угодий пошли разные разговоры, кривотолки и обсуждения. Хотелось бы всё прояснить раз и навсегда.

Полагаю, что Вы тоже в этом заинтересованы. Поэтому, жду от Вас честного и объективного ответа на поставленный вопрос в моем запросе.