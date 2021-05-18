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Маркс: почему председатель ТИК Иванова И.Г. кричала?

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Председатель  ИКСО  Романова после проведения довыборов в Саратовскую областную думу заявила, что "существенных" нарушений во время выборов не было.  Вот, коротко,  об одно из таких  не "существенных нарушений" : как в Марксе   вносили изменения в списки избирателей   поздно вечером, 16 мая.

 

 Город Маркс, избирательный участок № 1171. На календаре 16 мая, время 22:00. Идёт подведение итогов довыборов в Саратовскую областную Думу. Участок закрыт, и уже запрещено вносить какие-либо изменения в списки избирателей.

 Однако,  в нарушение всех законов работа кипит, в руках членов избирательной комиссии ручки, идёт какое-то дописывание в списки избирателей. Никакие мои увещевания, как члена территориальной избирательной комиссии, на них не действуют - мне лишь советуют присесть в углу на стульчик и молча наблюдать.

Что ж, делаю фото этого безобразия. Председатель комиссии начинает кричать, что я фотографирую страницы, где может иметься конфиденциальная информация избирателей, но на фото ясно видно, что это не так.

 Зато ясно видны орудия, с помощью которых ведутся записи. Посмотрим, что на это скажет председатель Марксовской территориальной избирательной комиссии Иванова И.Г.

Юрий Гордеев, пенсионер