Маркс: почему председатель ТИК Иванова И.Г. кричала?

Председатель ИКСО Романова после проведения довыборов в Саратовскую областную думу заявила, что "существенных" нарушений во время выборов не было. Вот, коротко, об одно из таких не "существенных нарушений" : как в Марксе вносили изменения в списки избирателей поздно вечером, 16 мая.

Город Маркс, избирательный участок № 1171. На календаре 16 мая, время 22:00. Идёт подведение итогов довыборов в Саратовскую областную Думу. Участок закрыт, и уже запрещено вносить какие-либо изменения в списки избирателей.

Однако, в нарушение всех законов работа кипит, в руках членов избирательной комиссии ручки, идёт какое-то дописывание в списки избирателей. Никакие мои увещевания, как члена территориальной избирательной комиссии, на них не действуют - мне лишь советуют присесть в углу на стульчик и молча наблюдать.

Что ж, делаю фото этого безобразия. Председатель комиссии начинает кричать, что я фотографирую страницы, где может иметься конфиденциальная информация избирателей, но на фото ясно видно, что это не так.

Зато ясно видны орудия, с помощью которых ведутся записи. Посмотрим, что на это скажет председатель Марксовской территориальной избирательной комиссии Иванова И.Г.

Юрий Гордеев, пенсионер