Миллионы тещи Панкова: "Все законно"

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 Брифинг   депутата Госдумы Николая Панкова состоялся сегодня, 15 мая  на Советской, 10, в саратовской штаб-квартире «Единой России».

Николай  Панков  поведал журналистам о том, как  прошли выборы  в  Саратовскую областную думу, и  рассказал о планах на избирательную кампанию   в Государственную думу в сентябре. Был бодр в речах, оптимистичен, позитивен. Было видно: человек   верит во все то, что говорит и рассказывает. Как говорится, человек на полном позитиве.

Пример этого  брифинга показал:  Панков отточил свое умение уходить от конкретных вопросов, опускаясь в размытую риторику.  И даже очевидные факты  получают свое, особое «панковское» звучание.

Вот,  например, низкая явка избирателей  в Волжском избирательном округе (5 процентов едва дотянули). Все ведь и всем понятно! Почему не пришел избиратель?  А это все потому, отметил Панков, что   другие  партии не выставили интересных и достойных кандидатов, и не вели  фактически свою  избирательную кампанию. В отличие от   «Единой России», которая, разумеется, выставила достойнейшего кандидата- директора театра кукол «Теремок». Получается, по  логике Панкова, если бы    партия власти вообще не выставила своего кандидата в этом округе, то    явка вообще была бы близкой к нулю! Впрочем, об этих выборах, или то,   что  по мнению  Панкова и  «Единой России» называется выборами - лучше говорить или хорошо, или ничего.  Хорошо говорить о выборах получается только у самой «Единой России». Но были вопросы, которые  не касались непосредственно данной избирательной кампании.

Главный  редактор газеты "Саратовский репортер» Сергей Михайлов задал вопрос о сверхдоходах тещи депутата  Панкова:

«Ваша Тёща владеет поместьем в Смоленской области, охотничьими угодьями в Саратовской области, крупным медийным бизнесом- телеканалом Саратов 24, газета, сайты, объекты недвижимости. Она пенсионерка и ранее бизнесом никогда не занималась. Вы тоже всю жизнь сначала в секретариате, а затем в Госдуме. Откуда вся эта собственность?  Получается, что вы реальный  владелец всего этого? Получается, что  это скрытые доходы и имущество, не задекларированное? Но если   это так, то  это все  должно быть  на основании  федерального закона № 230  передано в   доход государства? Вы объявили о намерениях избираться в  Госдуму,  законны ли  в этом случае  ваши такие намерения?».

«Все по Закону» - следовало из ответа Панкова:  «Я против закона никогда ничего не делал. Мое имущество всё задекларировано. Оно неоднократно проверялось. Моя декларация в доступе… Вы знаете, как создавался холдинг, где участвует моя теща, она и была одним из участников процесса основания холдинга. Был ряд проверок и обращений, через контролирующие органы они прошли. Там есть ответы. Ничего противозаконного я не делаю. Ничего стыдного в этом нет, когда ты показываешь все имущество, как сделал я, ни больше и ни меньше. Лучше всего собственнику имущества задавать вопросы».   Он добавил, касательно имущество   тещи, что закон ничего не запрещает – владей!  

Был вопрос редактора Михайлова и  относительно  Воробьева «короля госзаказов»:

«Федеральные политики не должны заниматься предпринимательской деятельностью  ни лично, ни через представителей. Это один из посылов президента РФ В.В. Путина. При этом,  для участия в выборах в депутаты государственной думы подали документы кандидаты, не только являющиеся бизнесменами, но и построившие свой бизнес на освоении бюджетных денежных средств. Воробьёв яркий пример. Как Вы к этому относитесь?».

И тут- все нормально!   Какой  там Президент с его «посылами». В Саратовской области  игнорируют то, на что обращает особое внимание   президент   В.В. Путин.

Вот что ответил Панков:

«Более 200 человек подали заявления на участие во внутрипартийном голосовании, в том числе и депутат Воробьев. Он проходил в областную думу, где, наверное, проверялся его бизнес. Думаю, он пришел в областную думу уже после работы в различных структурах. Полагаю, будет правильно ему задать вопрос о его имуществе, но он честно,  и открыто декларирует имущество. Участь тех, кто в политике -отвечать на те вопросы, которые, возможно, не соответствуют действительности. Надо ему задать вопросы. Хотя он на них всегда отвечает, в том числе и через правоохранительные органы. „Единая Россия“ ужесточает правила отбора кандидатов, мы даже лицам с погашенными судимостями запретили идти на предварительное голосование. Про имущество надо спрашивать у Воробьева, но этот вопрос поднимался, и ситуация не признана незаконной».

Да, у  таких, как Николай Панков - все и всегда по закону!   Кто бы сомневался!  А по справедливости?   Ведь простые люди не дураки: все понимают и видят!

Вот,  пожилая  теща Панкова лежала на печи, потом подумала-подумала и решила :  а,    построю-ка  я  поместье в Смоленской области,  да охотничьи угодья в Саратовской области!  Да,  заодно,  и  медиа-  холдинг прихвачу!  Все по закону!

То же самое касается и Воробьева. В народе, как «Пухлый».  Сидел-сидел на своих мешках с миллионами, потом подумал: "Да, что же я за негодяй такой,  буржуин проклятый!   Хватит мне  уже  колотить  бабло бюджетное! Пора и про народ подумать, про людей!» Примерно так подумал Воробьев  и решил пойти в Госдуму - законы писать, да людям помогать. А партия власти  с удовольствием   одобрила сие желание   «короля госзаказов».

Вот так у них все и происходит по Закону. По закону - отбирают у  пожилых пенсии, прибавляя пенсионный   возраст, по закону проводят выборы, подкидывая бюллетени, по закону отжимают земли под строительство своих дворцов. Все по закону!

Что же касается  «бизнес-тещи» Панкова, Клавдии Найденовой, то наш читатель может подробнее ознакомится с тем, как и где организован многомиллионный  бизнес  пенсионерки  в подробной и большой статье «Миллионы для тещи депутата» в газете «Версия»., перейдя по этой ссылке  https://versia.ru/edinoross-nikolaj-pankov-podklyuchil-firmy-svoej-rodstvennicy-k-byudzhetu-saratovskoj-oblasti