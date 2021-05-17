Миллионы тещи Панкова: "Все законно"

Брифинг депутата Госдумы Николая Панкова состоялся сегодня, 15 мая на Советской, 10, в саратовской штаб-квартире «Единой России».

Николай Панков поведал журналистам о том, как прошли выборы в Саратовскую областную думу, и рассказал о планах на избирательную кампанию в Государственную думу в сентябре. Был бодр в речах, оптимистичен, позитивен. Было видно: человек верит во все то, что говорит и рассказывает. Как говорится, человек на полном позитиве.

Пример этого брифинга показал: Панков отточил свое умение уходить от конкретных вопросов, опускаясь в размытую риторику. И даже очевидные факты получают свое, особое «панковское» звучание.

Вот, например, низкая явка избирателей в Волжском избирательном округе (5 процентов едва дотянули). Все ведь и всем понятно! Почему не пришел избиратель? А это все потому, отметил Панков, что другие партии не выставили интересных и достойных кандидатов, и не вели фактически свою избирательную кампанию. В отличие от «Единой России», которая, разумеется, выставила достойнейшего кандидата- директора театра кукол «Теремок». Получается, по логике Панкова, если бы партия власти вообще не выставила своего кандидата в этом округе, то явка вообще была бы близкой к нулю! Впрочем, об этих выборах, или то, что по мнению Панкова и «Единой России» называется выборами - лучше говорить или хорошо, или ничего. Хорошо говорить о выборах получается только у самой «Единой России». Но были вопросы, которые не касались непосредственно данной избирательной кампании.

Главный редактор газеты "Саратовский репортер» Сергей Михайлов задал вопрос о сверхдоходах тещи депутата Панкова:

«Ваша Тёща владеет поместьем в Смоленской области, охотничьими угодьями в Саратовской области, крупным медийным бизнесом- телеканалом Саратов 24, газета, сайты, объекты недвижимости. Она пенсионерка и ранее бизнесом никогда не занималась. Вы тоже всю жизнь сначала в секретариате, а затем в Госдуме. Откуда вся эта собственность? Получается, что вы реальный владелец всего этого? Получается, что это скрытые доходы и имущество, не задекларированное? Но если это так, то это все должно быть на основании федерального закона № 230 передано в доход государства? Вы объявили о намерениях избираться в Госдуму, законны ли в этом случае ваши такие намерения?».

«Все по Закону» - следовало из ответа Панкова: «Я против закона никогда ничего не делал. Мое имущество всё задекларировано. Оно неоднократно проверялось. Моя декларация в доступе… Вы знаете, как создавался холдинг, где участвует моя теща, она и была одним из участников процесса основания холдинга. Был ряд проверок и обращений, через контролирующие органы они прошли. Там есть ответы. Ничего противозаконного я не делаю. Ничего стыдного в этом нет, когда ты показываешь все имущество, как сделал я, ни больше и ни меньше. Лучше всего собственнику имущества задавать вопросы». Он добавил, касательно имущество тещи, что закон ничего не запрещает – владей!

Был вопрос редактора Михайлова и относительно Воробьева «короля госзаказов»:

«Федеральные политики не должны заниматься предпринимательской деятельностью ни лично, ни через представителей. Это один из посылов президента РФ В.В. Путина. При этом, для участия в выборах в депутаты государственной думы подали документы кандидаты, не только являющиеся бизнесменами, но и построившие свой бизнес на освоении бюджетных денежных средств. Воробьёв яркий пример. Как Вы к этому относитесь?».

И тут- все нормально! Какой там Президент с его «посылами». В Саратовской области игнорируют то, на что обращает особое внимание президент В.В. Путин.

Вот что ответил Панков:

«Более 200 человек подали заявления на участие во внутрипартийном голосовании, в том числе и депутат Воробьев. Он проходил в областную думу, где, наверное, проверялся его бизнес. Думаю, он пришел в областную думу уже после работы в различных структурах. Полагаю, будет правильно ему задать вопрос о его имуществе, но он честно, и открыто декларирует имущество. Участь тех, кто в политике -отвечать на те вопросы, которые, возможно, не соответствуют действительности. Надо ему задать вопросы. Хотя он на них всегда отвечает, в том числе и через правоохранительные органы. „Единая Россия“ ужесточает правила отбора кандидатов, мы даже лицам с погашенными судимостями запретили идти на предварительное голосование. Про имущество надо спрашивать у Воробьева, но этот вопрос поднимался, и ситуация не признана незаконной».

Да, у таких, как Николай Панков - все и всегда по закону! Кто бы сомневался! А по справедливости? Ведь простые люди не дураки: все понимают и видят!

Вот, пожилая теща Панкова лежала на печи, потом подумала-подумала и решила : а, построю-ка я поместье в Смоленской области, да охотничьи угодья в Саратовской области! Да, заодно, и медиа- холдинг прихвачу! Все по закону!

То же самое касается и Воробьева. В народе, как «Пухлый». Сидел-сидел на своих мешках с миллионами, потом подумал: "Да, что же я за негодяй такой, буржуин проклятый! Хватит мне уже колотить бабло бюджетное! Пора и про народ подумать, про людей!» Примерно так подумал Воробьев и решил пойти в Госдуму - законы писать, да людям помогать. А партия власти с удовольствием одобрила сие желание «короля госзаказов».

Вот так у них все и происходит по Закону. По закону - отбирают у пожилых пенсии, прибавляя пенсионный возраст, по закону проводят выборы, подкидывая бюллетени, по закону отжимают земли под строительство своих дворцов. Все по закону!

Что же касается «бизнес-тещи» Панкова, Клавдии Найденовой, то наш читатель может подробнее ознакомится с тем, как и где организован многомиллионный бизнес пенсионерки в подробной и большой статье «Миллионы для тещи депутата» в газете «Версия»., перейдя по этой ссылке https://versia.ru/edinoross-nikolaj-pankov-podklyuchil-firmy-svoej-rodstvennicy-k-byudzhetu-saratovskoj-oblasti