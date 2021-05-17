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Низкая явка и отсутствие видеокамер: это ли не саботаж выборов со стороны Романовой?

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«Жители выразили свою гражданскую позицию. Спасибо всем, кто помогал обеспечить открытость, конкурентность и безопасность процедуры. Это приоритет для «Единой России»- такую запись в своем ТК «Пара слов»  сделал Николай Панков.

 Ну, конечно, как же иначе!   Совсем недавно депутатам Госдумы повысили зарплату- теперь она  не  400 тысяч, а 470 тысяч рублей. За такие-то то деньги и не так лгать можно научиться!

«Гражданская позиция»?    В Волжском округе Саратов явка  5 процентов! В Волжском округе почти 84 тыс избирателей, 5% от этого числа будет 4,2 тысячи проголосовавших!   Люди откровенно игнорируют выборы. Панков благодарит тех, кто обеспечил «открытость» и пишет :  «По информации наших наблюдателей, лидируют наши однопартийцы». За «ваших» однопартийцев уже не идут голосовать, о чем свидетельствует крайне низкий процент явки по  области, и он едва  дотягивает до 30 процентов.

А что произошло на самом деле,  если оценивать ситуацию объективно? Система избиркомов несостоятельна и  профессионально непригодна.  Информационный центр заработал только в последний третий день голосования. Почему? Чтобы провести  эти выборы максимально тихо, и не  прозрачно? 

Облизбирком под руководством  Романовой,  не сделал ничего, чтобы  хотя бы как-то повлиять  на явку избирателей и повысить ее. Почему?   Деньги любят тишину,  выборы теперь,  тоже?

Ни рекламы, ни приглашений.  Но на то и был расчет:  облизбирком по указке едросов следовал именно этой  тактике – максимально «сушить» явку и давать  минимум информации о выборах.

А далее отработанные технологии: явку и нужный результат обеспечивали   и  вбросами,  и надомниками, число которых в Саратове, например, было примерно  25% от  числа всех проголосовавших.  Ну вот вам и результат!  Поэтому прав Панков, написав в своем ТК «Пара слов»: «По информации наших наблюдателей, лидируют наши однопартийцы». Конечно,  при таких-то технологиях  раскладе они и будут лидировать! А давайте выйдем на  улицу  и сделаем опрос: «Вы  будете голосовать за «Единую Россию»? Сколько из ста человек ответят утвердительно? Видимо, придут  голосовать за «Единую Россию» пожилые люди, которым увеличен пенсионный возраст? 

В Саратове избирком не смог адекватно отбить ни одну из жалоб. Скандалы комментировали не сами, а словами каких-то  наблюдателей и  комментаторов. Сама Романова не  ответила ни разу  на прямые вопросы.  Отвечая на обвинения в нарушении законодательства о выборах,   говорили  про некие провокации.  То есть, в  Саратовской области провокацией считается  нарушение избирательного законодательства! 

Глава облизбиркома Романова на брифинге заявила, что порядок опломбирования ящиков для голосования не  был установлен и признала, что не решен  был и вопрос о ведении видеозаписи на 72 из более чем 400 задействованных в довыборах участков. Бывшая заведующая детским садом  знакома с законодательством о  выборах ? Там все расписано  до мелочей. А по поводу камер логично задать вопрос: куда ушли десятки миллионов, выделенных на выборы? Только на эти выборы затрачено из облбюджета 43 миллиона ! Романова сообщила, что  большинство из 129 поступивших жалоб спровоцированы.  Нарушения Закона уже называется по версии Романовой  провокацией? А отсутствие видеокамер, это что? Разве не провокация и саботаж выборов со стороны  Романовой?

Тогда   сделайте  отдельный  закон о выборах  для Саратовской области, где  нарушения со стороны избиркомов будут называться  просто: «Провокация» и назовите этот закон в память о сентябрьских выборах в 2016 году , как «Закон 62, 2»,  когда на всех  ста участках посчитали одинаково, выдав одинаковый  процент голосовавших- 62, 2.

Но, похоже, это еще не все.  Идет  «вторая волна»  от этих  выборов.   Саратовские бобры  опозорившись  с провальными довыборами в облдуму,   могут  оскандалиться и на федеральном уровне. Мало того, что заявления о нарушении избирательных процедур, такие как опечатывание урн и сейфов, обеспечение видеонаблюдения и т.д., называли провокациями со стороны оппозиции. Так еще действия оппозиции на довыборах в захолустную саратовскую облдуму названы происками прозападных наймитов. С такими заявлениями выступали в основном дрессированные члены областной ОПы. Вся эта чушь активно транслировалась в бобриных СМИ. Одна амбициозная дура с экономическим образованием полезла в политику и заявила, что саратовская оппозиция «выполняет указания западных спонсоров, которые заинтересованы в дискредитации выборов и дестабилизации ситуации в стране, и не жалеют на это средств, поступающих через зарубежные фонды».

  Тут уже нужна помощь психиатров,  разве не так?

 