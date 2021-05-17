Низкая явка и отсутствие видеокамер: это ли не саботаж выборов со стороны Романовой?

«Жители выразили свою гражданскую позицию. Спасибо всем, кто помогал обеспечить открытость, конкурентность и безопасность процедуры. Это приоритет для «Единой России»- такую запись в своем ТК «Пара слов» сделал Николай Панков.

Ну, конечно, как же иначе! Совсем недавно депутатам Госдумы повысили зарплату- теперь она не 400 тысяч, а 470 тысяч рублей. За такие-то то деньги и не так лгать можно научиться!

«Гражданская позиция»? В Волжском округе Саратов явка 5 процентов! В Волжском округе почти 84 тыс избирателей, 5% от этого числа будет 4,2 тысячи проголосовавших! Люди откровенно игнорируют выборы. Панков благодарит тех, кто обеспечил «открытость» и пишет : «По информации наших наблюдателей, лидируют наши однопартийцы». За «ваших» однопартийцев уже не идут голосовать, о чем свидетельствует крайне низкий процент явки по области, и он едва дотягивает до 30 процентов.

А что произошло на самом деле, если оценивать ситуацию объективно? Система избиркомов несостоятельна и профессионально непригодна. Информационный центр заработал только в последний третий день голосования. Почему? Чтобы провести эти выборы максимально тихо, и не прозрачно?

Облизбирком под руководством Романовой, не сделал ничего, чтобы хотя бы как-то повлиять на явку избирателей и повысить ее. Почему? Деньги любят тишину, выборы теперь, тоже?

Ни рекламы, ни приглашений. Но на то и был расчет: облизбирком по указке едросов следовал именно этой тактике – максимально «сушить» явку и давать минимум информации о выборах.

А далее отработанные технологии: явку и нужный результат обеспечивали и вбросами, и надомниками, число которых в Саратове, например, было примерно 25% от числа всех проголосовавших. Ну вот вам и результат! Поэтому прав Панков, написав в своем ТК «Пара слов»: «По информации наших наблюдателей, лидируют наши однопартийцы». Конечно, при таких-то технологиях раскладе они и будут лидировать! А давайте выйдем на улицу и сделаем опрос: «Вы будете голосовать за «Единую Россию»? Сколько из ста человек ответят утвердительно? Видимо, придут голосовать за «Единую Россию» пожилые люди, которым увеличен пенсионный возраст?

В Саратове избирком не смог адекватно отбить ни одну из жалоб. Скандалы комментировали не сами, а словами каких-то наблюдателей и комментаторов. Сама Романова не ответила ни разу на прямые вопросы. Отвечая на обвинения в нарушении законодательства о выборах, говорили про некие провокации. То есть, в Саратовской области провокацией считается нарушение избирательного законодательства!

Глава облизбиркома Романова на брифинге заявила, что порядок опломбирования ящиков для голосования не был установлен и признала, что не решен был и вопрос о ведении видеозаписи на 72 из более чем 400 задействованных в довыборах участков. Бывшая заведующая детским садом знакома с законодательством о выборах ? Там все расписано до мелочей. А по поводу камер логично задать вопрос: куда ушли десятки миллионов, выделенных на выборы? Только на эти выборы затрачено из облбюджета 43 миллиона ! Романова сообщила, что большинство из 129 поступивших жалоб спровоцированы. Нарушения Закона уже называется по версии Романовой провокацией? А отсутствие видеокамер, это что? Разве не провокация и саботаж выборов со стороны Романовой?

Тогда сделайте отдельный закон о выборах для Саратовской области, где нарушения со стороны избиркомов будут называться просто: «Провокация» и назовите этот закон в память о сентябрьских выборах в 2016 году , как «Закон 62, 2», когда на всех ста участках посчитали одинаково, выдав одинаковый процент голосовавших- 62, 2.

Но, похоже, это еще не все. Идет «вторая волна» от этих выборов. Саратовские бобры опозорившись с провальными довыборами в облдуму, могут оскандалиться и на федеральном уровне. Мало того, что заявления о нарушении избирательных процедур, такие как опечатывание урн и сейфов, обеспечение видеонаблюдения и т.д., называли провокациями со стороны оппозиции. Так еще действия оппозиции на довыборах в захолустную саратовскую облдуму названы происками прозападных наймитов. С такими заявлениями выступали в основном дрессированные члены областной ОПы. Вся эта чушь активно транслировалась в бобриных СМИ. Одна амбициозная дура с экономическим образованием полезла в политику и заявила, что саратовская оппозиция «выполняет указания западных спонсоров, которые заинтересованы в дискредитации выборов и дестабилизации ситуации в стране, и не жалеют на это средств, поступающих через зарубежные фонды».

Тут уже нужна помощь психиатров, разве не так?