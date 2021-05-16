Какая жизнь, такие и выборы...

Так выбирают депутата в облдуму в Марксе: температуру не измеряют, видеокамеры не работают, урны не опломбированы, списки избирателей не опечатаны, на избирательном участке рыдают дети...

Хочу поделиться некоторыми впечатлениями от начавшейся избирательной компании в городе Марксе по довыборам в Саратовскую областную Думу.

На одном из участков на момент открытия избирательного участка (№ 1171) не были опечатаны списки избирателей и не были опломбированы урны для голосования. Только после моего вмешательства, как члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, члены комиссии приступили к своим обязанностям.

По случаю выборов на входе во все избирательные участки проводят измерение температуры бесконтактным способом с помощью соответствующих приборов. Но вот беда, что не все приборы работают (участки №№ 1171, 1180), а на некоторых участках они отсутствуют вообще (участок № 1131).

Много вопросов вызывает организация видеонаблюдения за ходом голосования. Качество используемой для этого техники чрезвычайно низкое, объём памяти компьютеров не позволяет сохранять видеозапись за весь трёхдневный период голосования. Некоторые участки сослались на особые отношения с сетевыми операторами, но не смогли объяснить, что видеонаблюдение действительно ведётся (участок № 1155). Имевшие место на некоторых участках отключения электроэнергии привели к безвозвратной потере информации (участок № 1187). Вызывает недоумение, что из-за неудовлетворительного обеспечения избирательных участков оргтехникой, некоторые члены избиркомов были вынуждены принести домашние компьютеры.

Участок № 1178, расположенный в детской поликлинике. Избирательная комиссия разместилась в коридоре указанного учреждения (см. фото). Медицинское учреждение продолжает свою обычную работу. Столы мешают проходу людей с больными детьми. Тут же, среди столов комиссии, образовалась очередь в один из кабинетов. Столик для пеленания младенцев занят какими-то канцелярскими принадлежностями. Картину дополняет раздающийся то тут, то там детский плач. Не понятно, чего тут больше – разнесения заразы от возможных контактов с больными избирателями, или сбора её от больных детей. Территориальная избирательная комиссия открещивается от этого безобразия, ссылаясь на то, что это решение органа местного самоуправления.

Вот так мы выбираем областную Думу…

Юрий ГОРДЕЕВ, пенсионер.