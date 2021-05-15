Позволит ли опыт заведующей детским садом правильно посчитать?

Заметили закономерность, которая повторяется от выборов к выборам? На факты фальсификаций и нарушений на выборах пишут жалобы и заявления только представители так называемых оппозиционных партий. Почему? У оппозиции нет так называемого административного ресурса. А если его нет, то и нарушать нечего и некому. У оппозиции как раз, в отличие от партии власти, все честно и прозрачно. Никто вбрасывать бюллетени и переписывать протоколы им никогда не помогал. Это в принципе исключено. Всеми этими избирательными технологическими гадостями занимаются подневольные члены комиссий по указке "партии власти". В активе так называемого административного ресурса, его передовой отряд нарушителей Закона: учителя, директора школ, воспитатели и заведующие детских садов, медработники, главные врачи, преподаватели Вузов… Это и есть подневольный и управляемый «костяк» административного ресурса, с помощью которого партия власти всегда обеспечивает себе так называемую победу. Так происходит и сегодня, на дополнительных выборах в областную думу.

О нарушениях сообщает пресс-служба обкома Саратовского КПРФ: «Грубейшие нарушения законодательства, допущенные в период голосования на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам Волжский № 1, Калининский № 13, Марксовский № 15 и Ершовский № 19 вынудили первого секретаря Саратовского обкома КПРФ, депутата Госдумы О.Н. Алимову обратиться с жалобой к Председателю ЦИК РФ Э.А. Памфиловой. В соответствии с п. 16 ст. 63 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые заверяются печатью участковой комиссии. В нарушении данной правовой нормы сегодня, 14 мая, на УИК № 1185 (избирательный округ Марксовский № 15) были обнаружены подготовленные к выдаче пачки бюллетеней, на которых подписи членов комиссии и печать УИК № 1185 отсутствуют. Подготовленная для голосования урна не опломбирована. Из прилагаемой к обращению видеозаписи следует, что председатель УИК № 1185 и иные члены комиссии либо вообще не имеют представления о порядке осуществления избирательного процесса, либо в их действиях может усматриваться умысел в последующем совершении актов фальсификации. После обнаружения указанных нарушений председатели иных избирательных участков г. Маркса Саратовской области стали отказывать в ознакомлении с бюллетенями (УИК №1171). «С учетом изложенного прошу Вас провести проверку по приведенным выше фактам, по результатам которой принять меры, направленные на устранение допущенных нарушений», – заявила О.Н. Алимова.

Из Маркса сообщают на ленте Информагентства «Наш Маркс» :

« На УИК № 1182 в Марксе член ИКСО Федор Демьянчук обнаружил реестр голосования вне помещения, в котором нет ничего кроме ФИО граждан. Кроме того на реестре стояла отметка карандашом "на дом звонки".В помещении отсутствовал председатель комиссии (у него сегодня день рождения ?), комиссия была не в кворуме. В итоге комиссия аннулировала все имеющиеся графы реестра».

Это же информагентство «Наш Маркс» сообщает:

«В Марксе (УИК № 1161) избиратель сообщил члену ИКСО Фёдору Демьянчуку, что не оставлял заявлений и не звонил в УИК с просьбой предоставить ему возможность проголосовать на дому. Реестр сфальсифицирован. ​Участковая комиссия №1161 приняла решения исключить из реестра избирателя, который отрицал своё обращение в УИК. Если они признали, что сфальсифицировали одну запись в реестре, то как можно доверять всему реестру?» Представители партии «Яблоко» написали жалобу в ТИК Марксовского муниципального района о признании всего реестра УИК 1161 недостоверным».

Стоит отметить особо, что на сайте областной избирательной комиссии в рубрике «НОВОСТИ» вы не найдете ни одного сообщения о нарушениях, в том числе и вышеописанных. Значит, ничего не происходит, и это не новости? Или наоборот- то что происходит это совсем не новость, а события в порядке вещей?

Посмотрим, что будет завтра, и как будет работать ИКСО. Завтра, 16 мая с 12.00 в избирательной комиссии Саратовской области будет работать Информационный центр, куда в течение всего дня будет поступать оперативная информация о голосовании на дополнительных выборах в Саратовскую областную Думу шестого созыва. Данные о явке избирателей будут поступать в Информационный центр из территориальных избирательных комиссий области по каналам ГАС «Выборы», и транслироваться на мониторе в режиме реального времени. В рамках работы Информационного центра также предусмотрен брифинг председателя избирательной комиссии Саратовской области Ирины Романовой - в 12.30,15.30, 18.30 и 20.00 часов по местному времени.

Посмотрим, что бывший заведующий детскими садами Романова будет говорить, и что рассказывать про явку, про сам процесс голосования. Особенно интересно будет послушать, какие она найдет формулировки для объяснения явных фактов нарушений законодательства.