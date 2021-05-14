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Довыборы в облдуму в Марксе: дети рыдают на избирательном участке

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Сегодня в Марксе начались довыборы в Саратовскую областную думу. Маркс входит в избирательный округ где, раньше  там представлял  интересы жителей Маркса  Николай Семенец. В прошлом году он неудачно сел "под градусом" за руль автомобиля и поплатился мандатом.

И вот теперь в Марксе  довыборы, и на кону один мандат. На него претендуют пять человек: "единоросс" Сергей Чащин, "яблочник" Дмитрий Липенский, представитель КПРФ Сергей Шитов, "Коммунисты России"  - Евгений Евстафьев, " жириновец" Семен Деев.

В  пользу  представителя   «Единой России»  на всю катушку  включен административный ресурс. В селе Подлесное уже обнаружили нарушения в пользу  единоросса Чащина. Звучит интересно правда?  «Нарушения» в пользу?  Нашему корреспонденту только что  звонил муж одной учительницы  из села Приволжье и сообщил, что в школе настойчиво заставляют учителей и технический персонал голосовать за представителя партии «Единая Россия».

Но несмотря  ни на что,  выбор делать людям -  у избирательных урн. Многое зависит и от членов участковых комиссий, которые в воскресенье, 16 мая, в 20.00  начнут подсчет голосов. Возможно, что  не все еще  потеряли совесть, и подсчет будет справедливым. Сегодня наш корреспондент   побывал на нескольких избирательных участках города Маркса. И пока он  курсировал по городу, его  все время преследовала мысль: «А зачем голосование сделали в три дня?». Положительных моментов – никаких! Просто ноль! Отрицательных – масса.

Вот некоторые из них. Многих членов избирательных комиссий оторвали в пятницу от основной работы, и они должны как-то выкручиваться. В этот же день необходимо найти причину невыхода на основную работу наблюдателям, доверенным лицам. Побывав в трех избирательных участках,  наш корреспондент обнаружил только двоих общественных наблюдателей. Остальных не отпустили с работы? Ни от одного из пяти кандидатов в депутаты областной думы наблюдателей не было. 

Но самое интересное еще не это!  Все школы, где расположились участковые окружные комиссии, сегодня не работали!  Ради выборов!  Мы в школьном процессе сегодня в связи с пандемией коронавируса потеряли,  итак  много. Это и просто закрытие школ на карантин, и дистанционное обучение, и многое другое. Мы очень много потеряли в качестве обучения наших детей, а ведь им ещё сдавать экзамены, многим продолжать учебу дальше в ВУЗах. А тут ещё два дня – пятница и суббота – потерянных из-за выборов, а по -другому говоря, из -за политических игр. Всем ведь понятно: это не выборы, а имитация. Игра в демократию: якобы, партия власти ведет честную борьбу,   а на самом деле- включен административный ресурс, «обрабатывают» директоров школ, учителей, бюджетников. И все ради того, чтобы протащить в облдуму неизвестного никому   члена партии власти да еще чтобы он там работал на платной основе и получал 100 тысяч зарплату!  Зачем? Что изменится от того, что  он сядет в думе и будет там проедать бюджетные деньги и  протирать штаны?

А вот  еще  свидетельство абсолютной  бесполезности трехдневного голосования. На избирательном участке № 1180 в политехническом колледже к десяти часам, то есть, за два часа- проголосовал всего ОДИН избиратель. На соседнем участке, расположенном на втором этаже этого же здания, проголосовало меньше десяти избирателей.

Но самый кошмар творился сегодня, в пятницу, 14 мая 2021 года в Марксовской детской поликлинике. Здесь, оказывается, тоже расположился избирательный участок № 1178. Какой умник догадался в детском лечебном учреждении создать избирательный участок?  Его точный адрес:  ГУЗ СО «Марксовская РБ», Детская поликлиника, г. Маркс, ул. Калинина д. 1, 1 этаж, фойе.

Рядом с избирательным участком находится кабинет №  134, там детям делают прививки. Другого пути, как мимо этого кабинета, чтобы пройти в избирательный участок, просто нет. Там столпились молодые матери с больными детьми. Тут делают прививки, другие уколы. Проводят медицинский осмотр. Дети кричат, плачут, а члены комиссии и избиратели друг друга не слышат. Кто додумался именно  здесь разместить избирательный участок? 

Повторюсь, так зачем  «заваривали эту кашу»?  При разговоре с избирателями, те говорили одно:  да, что бы  ИМ было легче и в более продолжительное время влиять на результаты выборов!  Кому «ИМ», все понимают и знают.  Завтра детям старших классов вновь не ходить в школу, детям с малышами мучиться в детской поликлинике. Снова- выборы!

Салимжан ГАЙСИН