Энгельс: овощи приправленные бетонной пылью

У жителя Энгельса есть один наивный вопрос главе Энгельсского района Стрельникову. Власть ежедневно рисует собственный позитивный образ в социальных сетях. Посмотришь- не жизнь у нас, а сказка! Все гладко везде, все чисто, все ровно! Власть - работает! Но жизнь - не картинка в социальных сетях.

Вот и письмо жителя города Энгельса подтверждает это . Он, правда, просит почти невозможного: не по силам главе ЭМР Стрельникову решить проблему, о которой пишет житель Энгельса:

«В Энгельсе по 1- му Студенческому проезду находится организация ООО "Покровский бетонный завод" - вблизи с домами. Вот уже как год, переехали на данную улицу в частный дом с квартиры и в надежде на чистый воздух. Но мечты рухнули, из-за того, что летом не реально дышать цементной пылью. Выходя из дома, идя в сторону работы, тонешь в цементной пыли в сухую погоду, а уж что говорить про весну и осень! Горькими слезами мешаешь бетон своими ногами по дороге. В огороде срываем фрукты и овощи, которые хотят есть наши дети: все в этой пыли. Белье на улицу не реально развесить. Работает организация, вы не поверите - какой шум и днем и ночью от бетономешалок! Ежедневно наблюдаем такую картину: позади нашего участка находится большая и очень большая свалка строительного материала от этой организации! Какая неописуемая картина! Участок неизвестно кому принадлежит, но зато свалка полнейшая! Бетономешалки не стесняясь промываются на самой дороге, а не на территории организации. Смешно, когда фоткаешь машину, то их водители бегут за тобой и просят удалить фото, объясняя это тем, что не знали что здесь делать так нельзя. На данную организацию написали жалобу в Роспотребнадзор, и был ответ, что рассмотрение жалобы будет. Даже звонили мне и приезжали смотреть, вроде как проверку хотели делать, но пока тишина. Ох, да еще забыла! Ассенизаторы тоже рядом работают прям лоб в лоб с бетонным заводом, и как они любят сливать все в колодец который через дом от нас, а также - не стесняясь в свалку позади огородов. Когда же закончится это и куда же обратится, чтобы навели порядок должным образом?».

Что скажете, глава Энгельсского муниципального района Алексей Владимирович? Можно ли как-то все это исправить? Или, пускай "организация" и дальше гадит на территории руководимого Вами района?