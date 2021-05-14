Энгельс: овощи приправленные бетонной пылью

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У жителя Энгельса есть один наивный вопрос главе Энгельсского района Стрельникову. Власть  ежедневно  рисует собственный позитивный образ в социальных сетях. Посмотришь- не жизнь у нас, а сказка! Все гладко везде, все чисто, все ровно! Власть - работает! Но жизнь - не картинка в социальных сетях.

Вот и письмо  жителя города Энгельса подтверждает это . Он, правда, просит  почти невозможного: не по силам главе  ЭМР Стрельникову   решить проблему, о которой пишет житель Энгельса:

«В Энгельсе по 1- му Студенческому проезду находится организация ООО "Покровский бетонный завод" - вблизи с домами. Вот уже как год,  переехали на данную улицу в частный дом с квартиры  и в надежде на чистый воздух. Но мечты рухнули, из-за того,  что летом не реально дышать цементной пылью. Выходя из дома,  идя в сторону работы,  тонешь в цементной пыли в сухую погоду, а уж что говорить про весну и осень!  Горькими слезами мешаешь бетон своими ногами по дороге. В огороде срываем фрукты и овощи, которые  хотят есть  наши дети:  все в этой пыли. Белье на улицу не реально развесить. Работает организация, вы не поверите - какой шум и днем и ночью от бетономешалок! Ежедневно наблюдаем такую картину: позади нашего участка находится большая  и очень большая свалка строительного материала от этой организации! Какая неописуемая картина! Участок неизвестно кому принадлежит,  но зато свалка полнейшая! Бетономешалки не стесняясь промываются на самой дороге, а не на территории организации. Смешно,  когда фоткаешь машину, то их  водители бегут за тобой и просят удалить фото,  объясняя это тем,  что не знали что здесь делать так нельзя.  На данную организацию написали жалобу в Роспотребнадзор,  и  был ответ,  что рассмотрение жалобы будет.  Даже звонили мне и приезжали смотреть, вроде как проверку хотели делать, но пока тишина. Ох,  да еще забыла! Ассенизаторы тоже рядом работают прям лоб в лоб с бетонным заводом, и как они любят сливать все в колодец который через дом от нас,  а также - не стесняясь в свалку позади огородов. Когда же закончится это и куда же обратится,  чтобы навели порядок должным образом?».

Что скажете,  глава   Энгельсского муниципального района  Алексей Владимирович? Можно ли как-то все это исправить? Или, пускай "организация" и дальше гадит на территории руководимого Вами   района?