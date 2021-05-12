"Искоренять", или все-таки, применять Закон?

Риторика не современного государственного служащего, а большевика с нагайкой из той далекой эпохи. «Об искоренении ларечной торговли» сегодня сообщает глава города Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграмме. «Битва за урожай», «борьба с проявлениями»… Риторика далекой эпохи. А закон, а административный Кодекс? Не пробовали применить? Найдите хотя бы одно слово в статьях законов «искоренять». Да и потом: если уже «искоренять», то "искореняйте" коррупционные связи в районных администрациях с подачи которых многие и многие годы существует незаконная ларечная торговля в городе Саратове.

Глава города Исаев пишет: «Столкнулись с тем, что на тротуарах, на пешеходных зонах стоят торговые павильоны, ларьки, которые были установлены в 90-х годах, начале 2000-х. На наш взгляд, время меняется, меняются запросы горожан, но не меняется внешний облик этих торговых павильонов. По сути своей и по смыслу они заняли территорию общего городского пространства и мешают сегодня пешеходам». Вчера "столкнулись"? Что мэру мешало и мешает взять, да и применить закон? Тем более, что на странице мэра в Инстаграмм читатели подсказывают не особо наблюдательным чиновникам адреса :

«У Макдональдса вообще кошмар, то шапки продают, то очки, а теперь умудрились овощную точку поставить!».

«Конечно фонтан на 3-й дачной хорошо, но ларьки которые рядом - ужасно все портят».

«Вы посмотрите что творится на привокзальной и автовокзальной площади. Безобразного вида торговые павильоны, ларьки заполонили тротуары».

«Проспект Строителей, остановка от " Техучилище " пару лет назад снесли павильоны МТС и еще чего -то. Сейчас ровно на месте сноса стоит ларёк с сигаретами... как так то?».

«В Москве быстро навели порядок с ларьками. Как им это удалось?».

«А ларьки на тротуаре около "Привоза". Ставят новые и ремонтируют старые. А ходить негде».

«Ларьки около дома на Тульской 41. Им, по-моему, закон не писан»

«О да! Особенно 3 Дачная!!! Это такая срамота, снесите уже это все!»

«Уважаемый господин МЭР! А вот наши гости из Азербайджана, по-моему, просто плюют на вас и на ваши распоряжения. Рахова/Новоузенская. Пешеходная зона, да ещё и новые тротуары. Красивая детская площадка и......прямо тут же, на новом тротуаре, монтируется кошмар! И плевать хотел наш азербайджанский друг, что его развал, или как назвать, ларёк, выглядит бельмом на этом месте. Сейчас пойдёт мусор, да и машиночку свою ставит на тротуар. А что? Разрешение- то наверняка есть. А вы не в курсе случайно, кто дал разрешение установить это чудовище на Рахова/Новоузенской? Я думаю, что этот вопрос не только меня интересует».

«Ларёк " ХЛЕБНИЦА " возле школы , где учился Константин Симонов на Сакко и Ванцетти и ларёк " МОЛОКО " наискосок уберите , пожалуйста . Очень мешают ходить . Рядом " ПЯТЕРОЧКА ", там все есть . Ларьки с молоком и хлебом нам не нужны» .

«На Алексеевской надо срочно наводить порядок».

Уместно напомнить, что 20 апреля 2019 года «Саратовский репортер» поднимал эту тему в статье «УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК "ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА"?

Газета сообщала:

«Уже второй год на углу улиц Чернышевского и Большой Горной работает ларек по торговле овощами и фруктами. Ларек примкнул прямо к забору, который ограждает заброшенную стройку. Прямо в двух шагах от ларька- дорога. Это одно из самых проблемных мест в Саратове: именно на этом перекрестке, особенно в час пик возникают пробки, заторы. Машины едут по улице Б. Горная - в Энгельс, а по улице Чернышевской - в центр Саратова. Как раз на этом углу, где находится ларек по торговле фруктами и овощами, а иногда и рыбой, и стоит транспорт часами: автобусы, маршрутки, легковой и грузовой автотранспорт. Летом здесь загазованность превышает все мыслимые и немыслимые пределы: пешеходы, проходя мимо автомобильной пробки это даже не чувствуют по запаху, а видят».

Редакция отправляла запрос в прокуратуру Волжского района, но меры приняты не были. Ларек стоит до сих пор: люди покупают овощи и фрукты прямо земли, на которую опускаются газы от автотранспорта, кругом пыль, грязь. И это- современный город, который хочет войти в агломерацию!

Что интересно: в этом районе в одном из домов проживает очень много прокурорских работников и они ежедневно, по пути на работу видят эту безобразную картину.

Но ничего противозаконного не замечают. Мы можем сообщить мэру Исаеву плохую новость: лично Вы, ваши подчиненные и главы районных администраций ничего не смогут сделать с незаконной уличной торговлей. Не смогут, потому что вы намерены «искоренять». Это попахивает кампанейщиной. В практике города Москвы, например, такой метод не применялся. Там не «искореняли», а просто взяли, да и применили Закон. Потому что власть- это закон, а не «мичуринская организация» по «искоренению» сорняков.