Дулепин, Плеханов...Кто следующий?

И снова про бассейн. В Энгельсе, для достройки бассейна, который губернатору обещали сдать еще в 2019 году, просят еще почти 50 миллионов рублей из бюджета. В Энгельсе объявлен аукцион на завершение строительства многострадального бассейна у школы №32 (Минская, 29). Начальная цена аукциона – 47,8 млн. рублей, источник финансирования – бюджет района. Любопытно, что аукцион был объявлен в выходной день- 8 мая.

По условиям контракта, подрядчик в мае 2021 года должен приступить к выполнению архитектурных решений, отделке чаш бассейна, а в июне к обустройству канализации, систем электроосвещения и электрооборудования и других работ. Все работы планируется закончить до 13 октября 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 мая.

Школа №32 в Энгельсе была сдана в эксплуатацию в 1992 году, а недостроенный бассейн тогда законсервировали. Недостроенный бассейн был в собственности у известного бизнесмена Камаева, который в 2017 году, так ничего и не сделав, передал-таки стены долгостроя муниципалитету.

В начале 2018 года были начаты работы по расконсервации недостроенного бассейна. Вот именно тогда-то губернатора Радаева и обманули, заявив во время посещения им стройплощадки, что бассейн будет введен в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Но этого не произошло, однако, 44 миллиона рублей успешно освоил небезызвестный Дмитрий Дулепин со своей фирмой ООО СК "Система".

После дулепинского освоения 44 миллионов рублей, был проведен через год еще один аукцион и его выиграла фирма ООО "ПДПСтрой" Дмитрия Плеханова.

По условиям контракта в 39 миллионов рублей фирма секретаря местного отделения "Единой России " Дмитрия Плеханова должна была выполнить работы до 15 декабря 2020 года.

Провели уже два аукциона и потратили 83 миллиона и 200 тысяч рублей. Теперь- третий аукцион на 47 миллионов. Кто его выиграет на этот раз?

Вы уже определитесь в администрации ЭМР. Вы или бассейн достраиваете, или устраиваете игры с аукционами по освоению бюджетных средств?