Кедр посаженный Президентом- в опасности!

Да и не только он один. Как известно, Президент страны 12 апреля этого года посетил Парк покорителей космоса. Посмотрел, одобрил сделанную работу, а в честь памятного визита посадил кедр на месте приземления Ю.А. Гагарина. Таким был позывной первого в мире космонавта: «Кедр».

Страшно представить, что могло бы произойти с посаженным В.В. Путиным кедром и остальными растениями, высаженными в Парке покорителей космоса, если бы 11 мая сюда не приехал губернатор Радаев: посмотреть, как идут дела. И вот сообщается официально, что глава региона раскритиковал организацию работ по устранению ранее озвученных замечаний. На территории парка Радаев не увидел специалистов по обустройству дренажной системы. Председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роману Корякину было указано на некачественно проведённое озеленение на объекте, в том числе гидропосев газона. Кроме того, не проводится полив насаждений, система автополива не запущена. Глава региона потребовал в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств компании-подрядчика полностью исправить ситуацию.

Видимо, паниковать пока сильно не стоит: прошли хорошие дожди. Но через несколько дней синоптики обещают жару в 30 градусов. Вот это будет настоящее испытание для чиновников, губернатора, и всей дренажной системы! Не сделают- считай, сначала хана всем насаждениям, а потом и чиновникам. Или, даже наоборот. То-то может быть скандалище!

Как сообщает сайт «Парка покорителей космоса», всего на территории Парка высажено более миллиона растений и растения выбраны из лучших питомников России.

Кстати, администраторов сайта тоже ждет, как мы можем предполагать неслабый нагоняй. Правда, до них пока губернатор не добрался. А надо бы добраться и намылить шею : на сайте Парка покорителей космоса дата последнего обновления в рубрике «НОВОСТИ» - 5 апреля( !!!)

Тут даже нет фоторепортажа о визите В.В. Путина в Парк 12 апреля! Что-то нам подсказывает, что в команду, которая обслуживает Парк набрали изрядное количество лентяев и головотяпов. Может быть, их уволить, пока они еще не загубили это прекрасное место?