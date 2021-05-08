Банкета...не будет

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 Если бы не шум в СМИ, то    мэрия  Саратова провела бы точно,  праздничный  банкет за  310 тысяч рублей. Но вот теперь,  сообщается, что  банкет в ресторане «Москва» за 310 тысяч рублей в честь Дня Победы  отменяется:   «из-за эпидемиологической обстановки». И мэр сообщает, что   «соответствующий муниципальный контракт будет расторгнут, и высвобожденные средства будут направлены на приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы, ветеранам труда и так далее».

Скорее, это  лукавство: если бы не шум в СМИ  про водку «Володинка», которую собирались выпивать на банкете,  и закусывать дорогими деликатесами,  банкет  состоялся бы  при любой  обстановке.  Еще 14 апреля  банкет мэрия  отменять не собиралась, и на  нашу  публикацию «На банкете в день победы будут пить "Володинку",    пресс-служба администрации города Саратова прислала      комментарий:  «Управлением по труду и социальному развитию администрации города … в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организуется торжественное мероприятие для ветеранов ВОВ, военной службы, труда, заслуженных и Почетных граждан города. В том числе организуется и банкет для них».

Прошел  месяц после  этого ответа, но   эпидемиологическая обстановка не ухудшилась,  а наоборот, улучшается. Рестораны  и кафе в городе работают.  Проводятся и массовые мероприятия, концерты. О какой  тогда  «эпидемиологической обстановке» сообщается?

То что отменили, конечно, правильно, лучше  поздравить ветеранов лично и дома, и купить на "банкетные" деньги подарки.    Какой ресторан ,какой банкет с водкой?  Ведь самым  «молодым» ветеранам  сегодня уже в среднем по 95 лет.  Разве это тот  возраст, чтобы  идти на  банкет в ресторан, да еще и  водку пить?   Но так  повелось в мэрии, и традиции пока  не сильно меняются : сначала делают, потом - думают.  Лучше бы,  когда наоборот.