Банкета...не будет

Если бы не шум в СМИ, то мэрия Саратова провела бы точно, праздничный банкет за 310 тысяч рублей. Но вот теперь, сообщается, что банкет в ресторане «Москва» за 310 тысяч рублей в честь Дня Победы отменяется: «из-за эпидемиологической обстановки». И мэр сообщает, что «соответствующий муниципальный контракт будет расторгнут, и высвобожденные средства будут направлены на приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы, ветеранам труда и так далее».

Скорее, это лукавство: если бы не шум в СМИ про водку «Володинка», которую собирались выпивать на банкете, и закусывать дорогими деликатесами, банкет состоялся бы при любой обстановке. Еще 14 апреля банкет мэрия отменять не собиралась, и на нашу публикацию «На банкете в день победы будут пить "Володинку", пресс-служба администрации города Саратова прислала комментарий: «Управлением по труду и социальному развитию администрации города … в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организуется торжественное мероприятие для ветеранов ВОВ, военной службы, труда, заслуженных и Почетных граждан города. В том числе организуется и банкет для них».

Прошел месяц после этого ответа, но эпидемиологическая обстановка не ухудшилась, а наоборот, улучшается. Рестораны и кафе в городе работают. Проводятся и массовые мероприятия, концерты. О какой тогда «эпидемиологической обстановке» сообщается?

То что отменили, конечно, правильно, лучше поздравить ветеранов лично и дома, и купить на "банкетные" деньги подарки. Какой ресторан ,какой банкет с водкой? Ведь самым «молодым» ветеранам сегодня уже в среднем по 95 лет. Разве это тот возраст, чтобы идти на банкет в ресторан, да еще и водку пить? Но так повелось в мэрии, и традиции пока не сильно меняются : сначала делают, потом - думают. Лучше бы, когда наоборот.