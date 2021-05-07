Петровск- территория отстающего социально-экономического развития

Пришла новость из Петровского района, руководимого Денисом Фадеевым, бывшим вице-губернатором правительства Саратовской области. Саратовэнерго» собирается банкротить МУП «Петровское Жилищно-коммунальное хозяйство». Долг предприятия- 42,3 миллиона рублей.

Вспоминается, в связи с этим, Балашовский район. Там бывшая глава района Щербакова в связке с мафиозным кланом Ветрова - что при Ипатове, что при Радаеве, через выстроенные финансовые схемы занималась списыванием долгов предприятий теплосетей, принадлежавших Ветрову и его «партнерам». Суммы шли на десятки миллионов. Долги предприятий всегда оплачивались из областного бюджета.

Что будет с долгом в Петровске? Видимо, то же самое. При этом, никто не спорит- управлять районом, да еще таким, запущенным, как Петровский- непросто. В этом смысле, Фадееву не позавидуешь: его поставили сюда с должности вице губернатора, где он протирал штаны и практически не выходил из кабинета.

В Петровском районе, пожалуй, единственное, что у него получается хорошо, это совместные командировки с заместителем по экономике.

Постоянная спутница главы района Фадеева в командировках - начальник отдела экономического развития, торговли и экономической политики Ольга Седова. Они выезжают в различные регионы : ищут потенциальных инвесторов на выставках, форумах, конференциях, «круглых столах»… Но пока - глава Фадеев не нашел ни одного инвестора, и поэтому Петровский район так и не стал под его руководством территорией опережающего развития.

Результат от совместных командировок с Ольгой Седовой- пока нулевой. И это при том, что Петровск сегодня это ТОСЭР и город с особым статусом, который согласно Федеральному закону от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» удостоился чести среди 89 моногородов России получить подобный статус!

Статус ТОСЭР позволяет резидентам претендовать на существенные налоговые льготы по имуществу, прибыли, земельному налогу и страховым взносам. В частности, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться федеральной льготой в виде снижения тарифов по страховым взносам с 30 до 7,6 процента. Но, как говорится, увы и ах! Не идет инвестор в Петровск!

Теперь объявлено о создании агломерации в Саратовском регионе. Планов и проектов много. Когда создавали ТОСЭР в Петровском районе, то таких планов было не меньше. Но что получилось в Петровске ? Пока огромные, многомиллионные долги. И ни одного инвестора.

Районом продолжает руководить Фадеев, и продолжает искать инвесторов. Так может быть, причина не в инвесторах, которые не хотят работать в Петровском районе, а в руководителе района, который так и не смог найти ни одного инвестора за несколько лет?

Ведь уже очевидно, что Петровский район стал под руководством Дениса Фадеева «территорией отстающего социально- экономического развития», а не «территорией опережающего социально- экономического развития»? Тогда в чем смысл такого руководства районом Фадеевым, которое не принесло ни одного реального результата, а район продолжает опускаться в долговую яму?