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Петровск- территория отстающего социально-экономического развития

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Пришла новость из Петровского района, руководимого   Денисом Фадеевым, бывшим вице-губернатором правительства Саратовской области.  Саратовэнерго» собирается  банкротить МУП «Петровское Жилищно-коммунальное хозяйство». Долг предприятия-   42,3 миллиона рублей.

Вспоминается,  в связи с этим,   Балашовский район.  Там бывшая  глава  района   Щербакова в связке с мафиозным кланом  Ветрова -  что при Ипатове, что при Радаеве,  через  выстроенные финансовые  схемы занималась списыванием долгов  предприятий теплосетей, принадлежавших Ветрову и его  «партнерам». Суммы шли на десятки  миллионов.  Долги предприятий всегда  оплачивались из   областного бюджета.

Что будет с долгом в Петровске? Видимо, то же самое. При этом,   никто не спорит- управлять районом, да еще таким, запущенным, как Петровский- непросто.  В этом смысле,  Фадееву не позавидуешь: его поставили сюда с должности вице губернатора, где он протирал штаны и практически не выходил из кабинета.

В Петровском районе, пожалуй,  единственное, что у него получается хорошо, это  совместные   командировки  с заместителем по экономике.

Постоянная  спутница главы района Фадеева в командировках - начальник отдела экономического развития, торговли и экономической политики Ольга Седова. Они выезжают в различные регионы :  ищут  потенциальных инвесторов  на выставках, форумах, конференциях, «круглых столах»… Но пока -  глава Фадеев не нашел ни одного инвестора, и поэтому     Петровский район так и не стал  под его руководством   территорией опережающего развития.

Результат от совместных командировок с Ольгой Седовой- пока нулевой.  И это при том, что  Петровск сегодня это ТОСЭР и город с особым статусом, который согласно Федеральному закону от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» удостоился чести среди 89 моногородов России получить подобный статус!

 Статус ТОСЭР позволяет резидентам претендовать на существенные налоговые льготы по имуществу, прибыли, земельному налогу и страховым взносам. В частности, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться федеральной льготой в виде снижения тарифов по страховым взносам с 30 до 7,6 процента. Но, как говорится, увы и ах! Не идет инвестор в Петровск!

Теперь объявлено о создании агломерации в Саратовском регионе. Планов и проектов много.   Когда создавали ТОСЭР в Петровском районе, то таких планов было не меньше. Но что  получилось в Петровске ? Пока огромные,  многомиллионные долги.  И ни  одного инвестора.  

 Районом продолжает руководить Фадеев, и продолжает  искать инвесторов. Так может быть, причина не в инвесторах, которые не хотят работать  в Петровском районе, а в руководителе района, который так и не смог найти   ни одного инвестора за  несколько лет?

Ведь уже очевидно, что  Петровский район стал под руководством  Дениса Фадеева «территорией отстающего социально- экономического развития», а не   «территорией опережающего социально- экономического развития»?  Тогда в чем  смысл такого  руководства районом Фадеевым, которое не принесло ни одного  реального результата, а район продолжает опускаться в долговую яму?