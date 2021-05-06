Всего "Пара слов". Да и те - не свои!

«Всем привет. Это мой канал. Он - неанонимный . Николай Панков, депутат Госдумы». Так указано в разделе « Информация о канале». Автор ТК «Пара слов» Николай Панков снова заговорил стихами. Читатели стали переживать: куда подевались песни о бобре, куда подевались уникальные по своему звучанию стихи и рифмы? Ан, нет! Никуда ничего не подевалось: мастерство не проешь.

И вот, буквально сегодня, автор ТК «Пара слов» депутат Госдумы Панков порадовал читателей очередной новой рифмой, которая может вполне перерасти, если не в поэму, то в полноценный стих о заборе : « ВОТ ЭТА УЛИЦА. ВОТ ЭТОТ ДВОР. ГДЕ ЖЕ ТОТ ЧАСТНИК, ЧТО СНЕС НАМ ЗАБОР?».

Автору «неанонимного» ТК «Пара слов» Панкову весело, от того, что человеку снесли забор, вот поэтому депутат Госдумы и пишет стихами. Чувствуете, мелодию строки? «Забор»… Что еще? Правильно, «Бобер»! Не хватает в строке слова «бобер»! Но думаем, что автор канала депутат Госдумы Панков не остановится на достигнутом, и сочинит песенку про забор и про бобра.

Но в нашей заметке мы не об этом. Канал и правда, его - депутата Госдумы Панкова. А слова? Чьи слова? Чьи мысли? Неужели, тоже его собственные ? Мы заметили, что многое из того, о чем пишет «Пара слов»- пишется совсем с других слов.

Стоит, например, Вячеславу Вододину о чем-то сказать, на что-то указать, как тут же появляется комментатор и контролер Панков. Возможно, это и правильно, что депутат Госдумы Панков цитирует слова спикера Госдумы и пишет в своем ТК о его инициативах, сообщает о его поездках, встречах. Но у нас тогда вопрос: «А где собственные слова депутата Госдумы Панкова? Где его собственные мысли? Где его предложения? Где его собственные инициативы?

И нам подумалось: а не от того ли так много проблем в нашей области, что чиновники, и в том числе автор песен о бобрах, разучились самостоятельно мыслить и думать? Они знают, что вот приедет в область спикер Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Викторович Володин, и все им расскажет, на все укажет, все разжует, как и что делать. А они подхватят его инициативы.

Вот и недавний пример про этот же забор и про Вольск. Сколько раз тут бывал, ходил по этой земле депутат Госдумы Панков? Не сосчитать - стер не одну пару ботинок. Просидел не одну пару штанов на заседаниях в администрации Вольского района.

И что же? Пока сам Вячеслав Володин не приехал, пока не дал недавно нагоняй главе Краснову, Панков ничего так и не видел: ни забора, ни бардака в районе, ни отвратительной работы главы района.

А теперь депутат Госдумы пишет в ТК Пара слов и расссуждает:

«Не оставлю без внимания безответственность властей города Вольска. Въезд в город через Терсу вскрыл много вопросов. Это и сама дорога, а точнее её отсутствие. Это и мусорная гряда, вплоть до самого города.

Обращусь в прокуратуру. Пусть определит степень и ответственность тех, кто за это должен отвечать. Главное, чтобы жители имели комфортные условия».

А сам Панков что же? Для чего глаза, для чего мандат в кармане, для чего мозги? Или есть только мандат один в кармане?

Если бы все это в Вольске не увидел спикер Государственной думы, то так бы все и осталось? Где же собственные мысли, слова, инициатива, действия Панкова?

Вот и выходит, что у Панкова очень хорошо получается пока только слагать стихи про вишенку и петь про бобра.

И это человек, который не видя очевидных недостатков, у себя под носом, сегодня претендует снова на мандат депутата Госдумы? А если им станет, то по избирательному округу его за ручку будет водить все тот же Вячеслав Викторович?