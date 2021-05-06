Не пора ли прокурору Энгельса Климову на кладбище?

Проводить в последний путь человека стоит очень больших денег. Многие из нас это знают. Морг, гроб, венки, цветы, могила, место на кладбище, справка, поминки… К этой грустной теме периодически обращаются СМИ, но почти без результата: похоронный бизнес, как это неуместно звучит в контексте данной темы «процветает». При этом, муниципальные похоронные службы де-факто являются монополистами на рынке, так как используют свой административный ресурс по полной программе: больницы, морг, земля, цветочный бизнес. На всех руководителей, начиная от главного врача больницы, можно повлиять через административный ресурс.

Популярный ТК «На самом деле» сообщает: «Жители посёлка Приволжский сообщают о поборах за захоронение на закрытых кладбищах в селе Квасниковка и в поселке Угольник…».

Не новость, прямо скажем: особенно, для жителей Квасниковки и поселка Угольник. О фактах нарушения Закона в ритуальном бизнесе Энгельса, а именно, в деятельности МУП «Ритуал» под руководством А.А. Полях, еще год-два назад сообщало в серии статей сетевое издание «Общественное мнение». Журналисты этого издания провели очень серьезное, подробное изучение темы. Прокуратура области тогда отписалась: «есть отдельные нарушения», администрация отделалась ответами: «факты подтвердились частично».

Поэтому, не удивительно, что после такой «частичной» реакции, и сегодня идут жалобы от людей на работу МУП "Ритуал".

Кто тут не дорабатывает? Прокуратура? Администрация ЭМР? Полагаем, что в первую очередь, выпустила из под своего контроля деятельность своего МУПа под руководством А.А. Полях администрация ЭМР.

Как и за какие, на самом деле, цены оказывают населению ритуальные услуги? В администрации Энгельсского района глава Стрельников и его подчиненные ответственные за деятельность МУП «Ритуал», не знают, что некоторые кладбища в районе являются закрытыми и поэтому там, в качестве исключения допускаются только, так называемые подзахоронения в родственную могилу? В администрации ЭМР разве не помнят и не знают, что родственной называют могилу, в которой уже захоронены близкие (прямые) родственники? Давно уже прописано в Законе, что погребение умершего в могилу родственника и является родственным захоронением. Установлен и порядок организации этого процесса и он четко регламентируется Федеральным законом. Об этом разве не помнят чиновники администрации? Или для них новость, что по закону считается, что такое право имеется только у ближайших родственников: мужа/жены; родителей и детей (в том числе усыновителей и усыновленных); братьев и сестер; бабушек и дедушек; внуков и внучек?

При этом, существует еще и Постановление Администрации Энгельского муниципального района «О ЗАКРЫТИИ КЛАДБИЩ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (отдельных) ЗАХОРОНЕНИЙ».

Но как оно исполняется и исполняется ли ВООБЩЕ? Или, получается, что ЗА ДЕНЬГИ МОЖНО ВСЕ, в том числе, и обойти Закон? Разве чиновники администрации, сам глава Стрельников не в курсе, что это постановление администрации ЭМР сегодня грубо игнорируется, не исполняется?

Если для главы администрации Стрельникова и его подчиненных это новость, то тогда проведите ревизию кладбищ! Дело ведь очень серьезное. Люди жалуются. Причем, обратите внимание: они не идут с жалобами в администрацию ЭМР! Значит, не верят вам? К кому идти людям с жалобами? Снова к Володину, потому что остальные не работают и не выполняют Законы? Ну, если не может глава Стрельников, то почему молчит Стрелюхин в своем инстаграмме на эту тему? Тоже ничего не знает?

Если чиновники администрации ЭМР сегодня проведут ревизию на закрытых кладбищах, то они легко выяснят, что на закрытых кладбищах Энгельсского района сегодня поставлены «на поток» ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ захоронения за отдельное денежное вознаграждение. По сути, это криминальные захоронения, незаконные.

Люди называют и суммы таких захоронений, которые, как правило, определяет заведующий кладбища : от 15.000 до 50.000 рублей. А есть еще и «братские могилы»! Есть могилы, в которых даже захоронены от 3 до 6 человек, что категорически нарушает нормы закона! Или, правда, в администрации ЭМР не знают ничего об этом? Не пора ли тогда самому прокурору города Климову посетить закрытые кладбища Энгельса?

Почему руководитель МУП «Ритуал» Полях А.А. зная обо всем происходящем, допускает возможным осуществлять данные захоронения, нарушая закон? Почему деятельность своего МУПа и деятельность его руководителя Полях А.А. не контролируют должным образом администрация ЭМР?

Видимо, нарушать закон позволено, и соответствующие органы закрывают на все это глаза из-за вмешательства со стороны влиятельного отца? Есть и такое мнение, и при этом, намекают на давнюю дружбу Полях- старшего с прокурором города Энгельса Климовым.

Но намеки- намеками. Мало ли, кто с кем дружит? Поэтому, мы не ставим под сомнение профессионализм прокурора Энгельса Климова, его порядочность. И полагаем, что он должным образом отреагирует на данную публикацию: даст поручение своим подчиненным проверить, как на самом деле соблюдает МУП «Ритуал» постановление Администрации Энгельского муниципального района «О ЗАКРЫТИИ КЛАДБИЩ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (отдельных) ЗАХОРОНЕНИЙ».

И соблюдает ли вообще. Если нет, то какие меры будут приняты к руководителю данного муниципального предприятия Полях А.А?