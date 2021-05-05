Специалист по бешенству с лыжными палками

Снова мы в лидерах. По итогам апреля этого года Саратовская область заняла второе место среди регионов России по числу выявленных случаев бешенства. В связи с этой новостью вспоминается публикация от 7 апреля этого года на страницах интернет газеты «Четвертая власть» «Карантин по бешенству в Саратове абсурден» - большого знатока не только по дорожному контролю, но и по бешенству Вадима Рогожина - журналиста и депутата.

Он писал: «Саратов опять становится экспериментальной площадкой для апробации авантюрных решений власти», и далее, категорично заявлял в своей публикации, подвергая критике действия власти: «Начальник управления ветеринарии правительства области Алексей Молчанов заявлял «Четвертой Власти», что карантин приведет к тотальной вакцинации животных. Полный абсурд, чрезмерная установка, которая не нужна совершенно».

Странно, что Рогожин не берет пример со старшего товарища- Панкова и не взял еще в руки лыжные палки. Так он бы смотрелся убедительнее при высказывании своих советов профессионалам.

К чему мы вспомнили эту публикацию, приведя мнение специалиста по бешенству Рогожина- депутата? Не от того ли так много проблем в Саратове и в Саратовской области, что у власти много дилетантов и непрофессионалов? Они знают все и всему готовы учить других!

Депутат и журналист Рогожин контролирует качество дорог и рассуждает о бешенстве, военный специалист по воздухоплаванию Пивоваров занимается в правительстве Саратовской области выборами и внутренней политикой, в прошлом спортивный комментатор Грибов занимается социальной политикой региона, народный исполнитель песен про бобров и саратовские вишни Панков занимается контролем качества укладки бордюров на тротуарах…

Как результат компетенции таких «специалистов по бешенству» и «песен про бобров» - абсолютные провалы по всем направлениям в регионе, на которые мы бы не взглянули.

Будь то бешенство, будь то ремонт дорог, будь то внутренняя политика, будь то ремонт Набережной, или строительство велодорожки, организация детского питания, или реконструкция цирка…

При этом, мы понимаем, что многие дилетанты на ответственных должностях не враги своему региону. Более того, может быть, они даже искренне хотят, чтобы Саратовская область процветала и развивалась. Но тогда, знайте свое место и делайте то, что умеете делать и не давайте своих советов профессионалам, которые знают свое дело. Разве не будет от этого только лучше?

Пускай с бешенством борются специалисты. Пускай шары в воздух запускают профессионалы, а выборами в Госдуму пускай занимаются подготовленные специалисты- технологи. Пускай дороги строят профессионалы- строители.

Ходьба же с лыжными палками полезна для здоровья и хорошо способствует укреплению спины: чтобы не сгибалась.

А контролировать найдется кому и без «лыжников»: есть прокуратура, КРУ, другие надзорные органы…