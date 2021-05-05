В региональном отделении партии "Единая Россия" подтвердили: партийный билет может быть"крышей" бизнеса

Много разных ответов на наши публикации «Саратовский репортер» получает. В основном, из различных инстанций присылают бессодержательные отписки. В этом смысле, письмо с Советской, 10 - исключением не стало. Письмо, поступившее в редакцию за подписью руководителя Саратовского регионального отделения регионального исполнительного комитета С.М. Гладкова, сначала удивило своим текстом, умным который назвать вообще никак нельзя, а потом стало понятно: «Чему удивляться? Какое региональное отделение , какие руководители, такие и ответы».

Ответ за подписью руководителя регионального исполнительно комитета партии С.М. Гладкова мы, ради хохмы, приведем полностью. Комментировать такое письмо нет смысла. Потому что, комментировать нечего:

«Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( так название партии выделяется по тексту всего письма, а само название партии пишется в одном случае с маленькой буквы, а другом случае- с большой буквы: «Партия»- ред.) осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Уставом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», определяющими пределы компетенции регионального отделения Партии в правоотношениях с членами Партии и депутатами, выдвинутыми соответствующими избирательными объединениями.

Ознакомившись с материалами, которые Вы предоставили в качестве приложения, можно охарактеризовать их как личную точку зрения автора на деятельность С.Ф.Макарова.

Региональное отделение Партии «Единая Росия», придерживается демократических принципов свободы слова и не вмешивается в работу средств массовой информации».

Ответ из серии старинной русской пословицы: « В огороде бузина, а в Киеве дядька». А еще, это ответ из серии : «Слышать народ». Такой ответ наглядно свидетельствует, как на Советской, 10 они умеют «слышать народ» и как они «слышат» о проблемах, которые ставят в СМИ.

После получения такого ответа, уместно было напомнить партийному функционеру Гладкову С.М. и Панкову Н.В. на имя которого, собственно говоря, мы и направляли запрос ( а не на имя Гладкова С.М.) что целью статьи «Саратовского репортера» от 29 марта 2021 года «ЗАСТРЯВШИЙ В ЛИФТЕ, ИЛИ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ЧЛЕНА «ЕДИНОЙ РОССИИ» МАКАРОВА» было не высказывание «личной точки зрения автора», как посчитали на Советской, 10 ( или, скорее, захотели посчитать), а попытка указать на некоторые, мягко говоря, некорректные моменты деятельности данного члена «Единой России» из Энгельса Макарова С.Ф. Прикрываясь партийным билетом, как сообщала газета, он решал, и продолжает решать интересы своего бизнеса. И газета приводила факты, но их не увидели ( не захотели увидеть, но и возможно потому, что или разучились читать, или читают- между строк).

Как следует из ответа С.М. Гладкова, в региональном отделении «придерживаются демократических принципов», и именно поэтому не стали реагировать на факты злоупотребления партийной принадлежностью бизнесмена из Энгельса Макарова С.Ф.

Понятно! Своего трогать не позволим, у нас тут на Советской, 10- демократия!.

Но напомним еще раз некоторые факты из статьи:

«Сергей Федорович Макаров самый богатый депутат Энгельсского городского Совета. Согласно декларации, годовой доход «слуги народа» Макарова составил без малого, 20 миллионов рублей. По размеру своего дохода депутат Сергей Макаров обошел даже такого крупного депутата застройщика и руководителя «Единой России» в Энгельсе Дмитрия Плеханова с его годовыми 15 миллионами. Это только задекларированный доход депутата Макарова, а сколько кроме этого?».

Редакция задавала вопрос: «В чем секрет такого финансового успеха директора частного предприятия «Лифттехсервис» Макарова? Секрета нет никакого: это партийный билет «Единой России» и мандат депутата. Имел бы Макаров такие миллионные доходы, будь он просто директором предприятия по обслуживанию лифтов, без мандата депутата горсовета и без партийного билета «Единой России»?».

Вопрос имел под собою вполне конкретные основания, и так скажем, экономическую подоплеку, о чем и сообщалось в статье:

«В Энгельсе без малого чуть более 800 лифтов, и каждая эксплуатирующая организация, обслуживая лифты, имеет договор с ООО «Лифтсервис». Но все «обслуживание» этой организацией директора-депутата Макарова, сводится к банальному собиранию денег с жителей домов, иначе не было бы так много жалоб на работу лифтов. Мандат депутата и билет партии «Единая Россия» открывает Макарову вход в любые кабинеты, в которых можно «решать вопросы» своего частного предприятия. Есть как бы два человека по фамилии Макаров. Один, это директор фирмы «Лифттехсервис», другой, это депутат и член партии власти. Сам Макаров даже и не скрывает, что так оно и есть, и что от имени депутата он продвигает интересы своего бизнеса. На своих официальных бланках депутата Макаров С.Ф. направляет запросы в различные официальные инстанции, что уже есть злоупотребление своим положением».

В статье шла речь о том, что депутат Макаров, злоупотребляя своей принадлежностью к партии «Единая Россия» и своими депутатскими полномочиями, оказывает давление на конкурентов на рынке по обслуживанию лифтов. При этом, лоббируя интересы своей фирмы.

В публикации мы обращали внимание на конкретный пример:

«Вот, например, цитата из письма в прокуратуру: «Я обращаюсь к Вам за защитой прав и законных интересов жителей многоквартирных домов оборудованных лифтами». То есть, пишет почти открытым текстом, что и читается как бы между строк : «Я обращаюсь за защитой моих прав и интересов моего бизнеса… «В письме, на своем фирменном бланке депутат Макаров С.Ф. перечисляет адреса домов по улицам Полтавской, Маяковской, Степной, Волоха. Как депутат, Макаров указывает в письме, что на этих улицах находятся дома в которых «не все управляющие компании хотят выполнять жесткие требования законодательства, ставя под угрозу жизнь и здоровье людей». Понятно, что «жесткие требования», это чтобы управляющие компании работали по заключенным договорам именно с фирмой Макарова «Лифттехсервис»: чтобы не расторгали договора с его фирмой, чтобы не «убегали» от его фирмы, а продолжали платить именно его фирме по самым высоким тарифам за обслуживание лифтов».

Ничего особенного на Советской, 10 в таком явном использовании принадлежности к партии «Единая Россия» Макарова С.Ф. – не увидели. Значит, это еще однно подтверждение того, что лоббирование бизнес интересов- под прикрытием партийного билета «Единой России», это обычное явление для обладателя партийного билета «Единая Россия»?

Ну и правда, зачем этот партийный билет-то нужен? Лоббирование, это мягкая, «умная», такая формулировка, но есть куда более понятная: «шкурняки».

Партийный билет дает возможность, «пробить» любой «шкурный», «бобриный интерес». Что и делается по все области. Там контракт получил на строительство школы, тут тендер выиграл на строительство детского садика, там детским питанием занялся через подконтрольные фирмы, и отодвинул конкурента от «кормушки». Тут - занялся строительством дорог по все области, не давая возможности выйти на рынок другим вполне порядочным фирмам.

При этом, когда наше СМИ обращает внимание на такое положение дел, региональное отделение партии «Единая Россия» сообщает редакции, что не «вмешиваются в работу средств массовой информации».

И приведем последний факт, о котором мы сообщали в той статье:

«В Энгельсе рассказывают о таком случае: одна управляющая компания в Энгельсе изъявила желание уйти от услуг «Лифттехсервиса», и заключить договор с другой организацией по обслуживанию лифтов. Узнав об этом, Макаров, якобы, побежал к руководству «Единой России» в Энгельсе. К управляющей компании, которая хотела «убежать» от макаровского «Лифттехсервиса» имеет прямое отношение другой член партии власти. Двум коммерсантам единороссам было строго указано на то, что скоро выборы в Государственную думу, а значит, скандалы совсем некстати, и нужна тишина».

Подобный случай на самом деле был. Но, как мы можем судить по ответу С.М. Гладкова, решение вопросов под прикрытием партийного билета, стало давно обычным явлением для регионального отделения партии «Единая Россия».