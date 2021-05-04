Контролер Панков: работаю для себя!

Главный контролер в Саратовской области Николай Панков ходит везде, где работают люди: смотрит, как строят дороги, делает замечания, советует , как правильно укладывать бордюры, встречается с учителями, пенсионерами, детьми. Всюду он обещает проконтролировать «ход работ», «взять ситуацию на контроль». Пустословие, демагогия, панибратская «бордюрная риторика» и барское заигрывание с простыми людьми, вот - и весь инструментарий этого, как он думает о себе - политика государственного уровня. Чем ближе день голосования в сентябре 2021 года по выборам депутатов ГД, тем чаще берет он в руки свои лыжные палки и выходит на свой "бобриный" контроль. Эта пошлая показуха, конечно, нужна ему самому, а не людям. Правда, в своем ТК он постоянно напоминает и пишет: "Работаю для Вас!". Да нет, люди не дурнее Панкова и понимают- работает он сегодня для себя, ради своего будущего мандата и оклада депутата в 500 тысяч! Что простым людям проку от бобриного контроля? Ничего! Пустые обещания! Чему и служит, скажем, подтверждением недавнее письмо в группе «Говорит Саратов» в Фейсбуке известного поэта из Саратова Вячеслава Ананьева.

Вот что пишет и сообщает поэт в с общении под заголовком : «В САРАТОВЕ СВИРЕПСТВУЕТ БЕЗВЛАСТЬЕ»

«Это двор жилого дома по адресу Соборная улица дом 10. Свалка! Причём, есть легковоспламеняющийся мусор. Случайно обнаружил ещё в прошлом году. Написал через «Госуслуги. Жалобы» обращение с просьбой убрать. Пришёл ответ: денег на уборку в этом году нет, уберём в 2021 году. Так ответила администрация Волжского района.

Наступил новый год. Пошёл я и проверил. Всё на месте, ничего не убрано.

Написал тут, в Фейсбуке, Панкову. Панков ответил, что посылал помощника в администрацию Волжского района и там заверили, что уберут. Но мусор и ныне там. Написал в санэпидслужбу! Молчок. Куда ещё писать? А там просто жуть, во дворе. Черви ползают, рай для болезнетворной фауны. А это центр города! Рядом Волжская прокуратура. Не пойду больше никуда и писать не буду. Бесполезно!

А ведь очаг заболеваний, возможно эпидемий и возгорания прямо у них под носом. Детишки туда забегают. Либо подожгут однажды, либо заразу принесут…».

Вот таковы результаты "контроля" Панкова. И это не единственный случай. Практика обычная: пришел, поговорил, пообещал и уехал дальше "контролировать" А люди- остались со своими проблемами. До.. следующей предвыборной кампании.