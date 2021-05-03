  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Почта и мобильный банк работают в "штатном режиме"

Почта и мобильный банк работают в "штатном режиме"

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

 

 

Можно только поблагодарить за оперативную реакцию администрацию  Заводского района Саратова за оперативность: не прошло и 15 минут ( буквально) после публикации  «Присоединить нас  присоединили, а  живет все равно как в тундре!», на жалобу жителей на то,  что  почта  работает с нарушением графика,  редакция газеты «Саратовский репортер» получила ответ следующего содержания:

«В территориальное управление Рыбушанское обращений и жалоб граждан  по данному вопросу не поступало. В апреле на время больничного листа начальника почтового отделения  Вайловой Е.Э. график работы действительно был сокращен.  С 27 апреля отделение  № 410520 работает в обычном режиме, по графику: с 3 мая по 8 мая с 9.00 до 14.00, с 13 мая - вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 9.00 до 14.00 часов.

На территории с. Рыбушка  работает  мобильный офис Сбербанка два раза в неделю (среда, пятница).   В связи с отсутствием  оператора в марте и апреле  были сбои в работе. С 12 мая мобильный офис Сбербанка работает в штатном режиме».

Но если все так, как  сообщают  в редакцию из администрации,  то почему жители  написали жалобу губернатору?    Или,  все-таки,   проблемы остались, раз люди  написали письмо  В.В. Радаеву?