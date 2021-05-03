Почта и мобильный банк работают в "штатном режиме"

Можно только поблагодарить за оперативную реакцию администрацию Заводского района Саратова за оперативность: не прошло и 15 минут ( буквально) после публикации «Присоединить нас присоединили, а живет все равно как в тундре!», на жалобу жителей на то, что почта работает с нарушением графика, редакция газеты «Саратовский репортер» получила ответ следующего содержания:

«В территориальное управление Рыбушанское обращений и жалоб граждан по данному вопросу не поступало. В апреле на время больничного листа начальника почтового отделения Вайловой Е.Э. график работы действительно был сокращен. С 27 апреля отделение № 410520 работает в обычном режиме, по графику: с 3 мая по 8 мая с 9.00 до 14.00, с 13 мая - вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 9.00 до 14.00 часов.

На территории с. Рыбушка работает мобильный офис Сбербанка два раза в неделю (среда, пятница). В связи с отсутствием оператора в марте и апреле были сбои в работе. С 12 мая мобильный офис Сбербанка работает в штатном режиме».

Но если все так, как сообщают в редакцию из администрации, то почему жители написали жалобу губернатору? Или, все-таки, проблемы остались, раз люди написали письмо В.В. Радаеву?