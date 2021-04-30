Маркс: как избирателя не пустили на заседание, и что после этого случилось?

Я давно собирался посетить хотя бы одно очередное заседание Марксовского районного Собрания. Более 20 лет назад я был депутатом этого органа, захотелось посмотреть – как изменились методы его работы. Дата – 29 апреля. В указанное на сайте администрации время я подошел к окошку диспетчера и спросил – могу ли я прийти в актовый зал, чтобы поприсутствовать на заседании в качестве рядового избирателя?

Сидящие по ту сторону окна два сотрудника, отказавшись представиться, ответили, что это невозможно, так как меня нет в списке приглашенных. Тогда я предъявил свой паспорт и редакционное удостоверение специального корреспондента и пояснил, что имею полное право присутствовать на любых открытых мероприятиях. Опять последовал отказ, так как это «распоряжение начальства».

Напоминаю им, что в УК РФ существует ст. 144, которая устанавливает уголовную ответственность за воспрепятствование деятельности журналиста и продолжаю настаивать, чтобы меня пропустили. В ответ они вызывают сотрудников Росгвардии. Я обращаюсь к росгвардейцам и прошу их помочь мне установить личности сотрудников Марксовской администрации, нарушающих закон. Это помогло.

Далее, сотрудники Росгвардии посоветовали мне вызвать участкового сотрудника полиции, что я и сделал. Так как ожидание несколько затянулось, я продублировал свои претензии в дежурную часть Саратовского областного УВД. Там мне сообщили, что моя жалоба будет рассмотрена по существу и на мой домашний адрес будет выслан официальный ответ.

Далее, по моему вызову прибыл участковый - лейтенант Зайченко А.В. с сопровождающим и поинтересовался, буду ли я писать заявление на действия сотрудников администрации. Я ответил положительно. Он опросил меня и участвовавших в конфликте сотрудников администрации и принял от меня заявление.

Хочу отметить четкую работу полицейских, которые сработали очень оперативно. Хотелось бы узнать мнение по поводу произошедшего председателя Марксовского районного Собрания Николая Александровича Косарева.

30 апреля ещё должно состояться очередное заседание Марксовского городского Совета. Я обязательно на него приду. Посмотрим, какое там будет отношение к журналистам.

Юрий ГОРДЕЕВ, пенсионер.